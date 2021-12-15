阿聯威脅撤銷對美230億元軍購，抗議華府防範中國間諜的安全要求太繁瑣

據《華爾街日報》報導，美國官員透露阿拉伯聯合大公國威脅撤銷價值230億美元的軍備採購交易，主因是美國為防範中國間諜所提出的安全要求太過繁瑣。這筆軍購涉及美製F-35戰鬥機、「死神」（Reaper）無人機和其他先進軍需品。

阿拉伯聯合大公國的軍方代表，將於12月15日訪美進行為期兩天的會談。會前阿拉伯聯合大公國以低階官員署名的信函，表示美國為保護高科技軍備免遭間諜滲透，而制定的安全要求過於苛刻。目前尚不清楚交易是否已經破裂，還是阿拉伯聯合大公國的談判策略。

《路透社》報導，這項軍購的內容包括 50架F-35 戰鬥機 和18架武裝無人機。 阿拉伯聯合大公國在官方聲明中說：「美國仍然是阿拉伯聯合大公國在先進防禦武器方面的首選供應商，未來可能會重新開啟購買F-35的討論。」

美方的反應

《半島電視台》報導，正在訪問東南亞的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在事發後表示， 美國仍準備向 阿拉伯聯合大公國 出售 F-35 戰鬥機。他說：「我們仍然準備向前邁進……如果 阿拉伯聯合大公國 也有興趣這樣做的話。」

而在事發幾天前， 阿拉伯聯合大公國 同意以158億美元的價格，向法國購買80架 飆風戰機 ，表明他們已經 有其他選擇。

《華爾街日報》在今（2021）年5月曾報導，近年來中國和阿拉伯聯合大公國之間軍事合作的風聲，已經給美國與阿拉伯聯合大公國之間的武器交易，帶來了巨大的變數。美方掌握的情報顯示，中國希望在阿拉伯聯合大公國建立海軍基地。

此外，美國政府對這項軍購提出了三項附帶要求：保持以色列的穩定軍事優勢；阿拉伯聯合大公國必須確保第三國不能獲得F-35和無人機技術，尤其是中國；限制在葉門和利比亞使用這些武器。但阿拉伯聯合大公國的立場是，他們購買的軍事裝備，應該由他們自己決定如何以及何時使用。

《耶路撒冷時報》報導，此前美國五角大廈 發言人柯比（ John Kirby ）曾表示，美國與 阿拉伯聯合大公國 的伙伴關係，比銷售武器更具戰略性和復雜性。柯比說「作為政策與法律問題，我們將始終堅持要求軍售武器的最終用途。」

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責任編輯：彭振宣

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