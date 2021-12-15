2022新企劃，未來大人物「來Talks」──參與他們捲起袖子讓改變發生的現場

文：江怡蘋 (未來大人物專案副總監)

2021未來大人物的發表剛剛落幕，緊接著我們開啟了採訪之旅、造訪這些未來大人物，那些我們事前蒐集的資料到現地後突然都立體了起來，更發現許多其他報導裡沒寫下的巧思，而這些細膩的想法，其實為了內容的易讀性，也不一定會出現在我們的報導裡。有些事情、非得要到當地、非要透過行動，才能感受與感動，如果你有點好奇，不要錯過與未來大人物「來Talks」的機會。

2022新企劃「來Talks」系列講座是一場解壓縮的實驗，把報導裡精雕細琢的圖文還原成立體的狀態，與我們一起來到故事發生的現場、沉浸其中，以自己的觀點去發現、用自己的生命經驗去感受，這些年輕人為什麼？又如何讓改變發生？

2021未來大人物與評審團

未來大人物不該僅是一篇合理的勵志故事

往年在發表年度大人物名單後，會以年度主題結合當年未來大人物們，在台北舉辦一場論壇活動，從2015年的「大人有勢，我們更有事」、2016「在地．紮根」、2017年的「世『代』溝通」，更在台北花博舉辦了為期3天的「『待』溝嘉年華」，一屆比一屆規模更大、更多人參加。

作為媒體，未來大人物做到了讓更多人看見成功不同的定義，只是就像在關鍵評論網每篇未來大人物的報導最後，總會有一句「請至 Becoming Aces 未來大人物 官網 看更多勇往直前、開創未來的故事」，我們當然希望你看更多的報導、認識類型多元的未來大人物們，但他們不僅僅是用理性分析的非典型成功案例，也不該只是讀者頻頻覺得合理卻忘了以自己觀點提問的勵志故事。

未來大人物代表的是一股由下而上的創造力量，賦予台灣更多元的面貌，讓我們更有動力往更美好的方向邁進。

還可以怎麼樣挖掘出這些未來大人物們做的事情更深一層的意義？這個提問讓團隊在2018、2019年暫緩發掘新的未來大人物，去到歷屆未來大人物們的「地盤」上，親身感受、親眼觀察他們正在從事的行動與改變，編輯在採訪後說：「未來大人物代表的是一股由下而上的創造力量，賦予台灣更多元的面貌，讓我們更有動力往更美好的方向邁進」。

我們不僅想要讓大家看見、更想要傳遞這份「面對不完美的世界，捲起袖子讓改變發生的力量」。如果未來大人物在你的生命中不只是一篇報導故事，如果你親身參與到他們實踐的現場，從自己的觀點對於他們在做的事有第一手觀察和提問，我們希望「勇往直前、開創未來」不再只是一句文案，而是成為當你想讓改變發生時，能從這段經歷中提取勇氣和力量的生命經驗。

未來大人物不只尋找，更想要傳遞這群35歲以下、面對不完美的世界，捲起袖子讓改變發生的年輕力量

來Talks，改變從這裡開始

2020年，在Covid-19疫情突如其來的震盪中，未來大人物以「Together, Better：一起・共好」的主軸重振旗鼓，號召與發掘在各個領域的正向力量，一起面對這前所未有的一年（an Unprecedented Year）。2021年觀察到不同立場間愈加壁壘分明、感受到社會對話愈來愈不在一個頻率上，未來大人物提出「Stand for Good, Stand for Truth.以有脈絡的事實來為善」，反思與假新聞共存的日常中如何探求真實，檢視創新方案與創生行動如何回應問題的本質及在地的需要。

未來大人物一路從發掘成功多元的定義，到回歸影響力及行動力本質的探索。暫別大型論壇，剝離講者自身的脈絡、聚焦議題的型式，「到現場、親身感受、更多交流」我們一層一層除去你與大人物的中介、試圖還原第一手採集故事的感動、好奇被滿足、現地觀察的驚喜，於是「來Talks」這個企劃孕育誕生。

「來Talks」以改變發生的現場為主體，可能在鄉村、山林、海邊，可能在劇場、學校、街頭，面對的問題可能是社群、性別、教育、環境、國際參與、移工、醫療、科技、傳統工藝等等，這些35歲以下的年輕人，沒有止步在抱怨資源的不足，他們以自己的專業與能力所及、一點一滴以實踐推動著理想實現。「來Talks」就是：來到、加入、行動，讓大家有不僅是讀者，更是讓改變發生的參與者。

是偏鄉還是主場

青年返鄉聽起來是浪漫的傳承，「以藝術活化農村」、「科技導入農業」、「關懷家鄉孩子教育」這些命題看似理所當然，為什麼不見被大量複製？返鄉的呼喚是找工作還是找認同？為什麼返鄉的人多、留下來的人少？

我們將叩門今年的未來大人物黃雅聖，他的工程師思維與耐心陪伴如何打開鄉村孩子的眼界、不再立志要「當低收入戶」；台灣城鄉藝農實踐協會的林建叡、羅婉慈其實不是在地人，卻能紮根成為鄰里的借問站。他們如何為自己在當地建立起角色、如何讓自己的理想成為社區的共好？

2022.1.8 (六) 我們這樣造了一座村 @台南官田 大崎村落創藝基地 活動內容

什麼樣的力量與熱情，讓一個來自淡水、一位來自高雄的「外地人」，想在台南超級偏鄉大崎里待下，甚至四處籌錢、交朋友，只為了成為「本地人」。這一對看起來膽子大、鬼點子不斷的年輕人，想把藝術種進村落，傻勁、一股腦、連跌跤都不退縮的咬牙生活，如何讓大崎小村起了又在地、又可愛的化學效應？他們在村落裡種下的藝術怎麼開花？怎麼把廢墟幻化為作品？

2022.1.9 (日) 為家鄉小孩種下未來 @台南後壁 璞育塾文創園區 活動內容

當工程師變成老師、變身農夫、再變成日式老宅經營者……什麼魔力讓黃雅聖與這一群身份不斷變化的年輕人離開舒適圈決定回家，回到長大的後壁村。陪家鄉的孩子陪的是什麼？什麼轉折又要變身農夫以菌種稻、種出什麼稻？近百年日式老宅跟教育碰撞後能激出什麼新火花？聽聽他們怎麼找出口。

跟著2021未來大人物「來Talks」，儀式感3步驟：來看、來聽、來感受，這次你不僅是聽故事的人，更是讓改變發生的參與者！

活動詳情與報名請上Accupass https://www.accupass.com/go/laiTalks

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：王銘岳