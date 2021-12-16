「四萬換一元」是一個結果，而不是國民黨政府平白無故的「經濟掠奪」

由小說改編的電視劇《茶金》引發有關「四萬換一元」的爭議。爭議有兩個點，一個是電視劇與小說原著不符。小說中是國民黨政府提出這個方案，但美國反對，電視劇中變為美國提議，國民黨政府反對。小說中的處理更符合史實。

另一個則是如何評價「四萬換一元」。有人認為，這是「中國掠奪台灣」的行為。筆者認為，評價「四萬換一元」應該客觀一些。

首先值得指出，「四萬換一元」是一個通俗的說法，對不知由來的人而言，「四萬換一元」有時會誤導人，真的認為當時國民黨直接用一元把四萬元換走。其實，「四萬換一元」是一個結果，是國民黨政府在1949年中推出，旨在解決超高通貨膨脹問題的幣值改革法令，而不是平白無故的「經濟掠奪」。

在日本戰敗後，國民黨政府進駐台灣，1946年，國民黨發行了「台幣」，或後來稱的「舊台幣」，以一比一的比例取代日本時期的法定貨幣「台灣銀行券」。但幾年後的1949年，舊台幣嚴重貶值。當時的四萬元已和幾年前的四萬元不可同日而語。據統計，從45年初到49年初，台灣物價指數上升20萬倍，這個比「四萬換一元」還要恐怖。

如此嚴重的通貨膨脹當然是一個經濟災難，也是對人民財富的掠奪。無論哪個政府，在如此高的「惡性通貨膨脹」（hyperinflation）時，唯一的措施都只能是發行新幣，一來「推倒重來」穩定幣值，二來也能令物價的數值變得符合常識。

一元新台幣換四萬舊台幣即「四萬換一元」的政策正是這種形勢下的產物。因此，「四萬換一元」本身並不是經濟掠奪。四萬換一元之前的超級通貨膨脹才是。因此，到了考慮是否推出「四萬換一元」，無非是一個如何救市的經濟政策考慮。無論誰提出也好，誰反對也好，或許各有考慮，但並非問題關鍵，也沒有誰好誰不好的設定。

總之，最後如果不推出一種新貨幣，恐怕都很難避免貨幣崩盤。

台灣戰後出現嚴重的通貨膨脹，台灣人民損失慘重。但放眼整個中國，台灣的通貨膨脹還不能算最嚴重的。事實上，當時整個中國，特別是戰時「淪陷區」被接收後，都出現極為嚴重的通貨膨脹。

其中，上海的通貨膨脹恐怕是最有名的。從戰前1937年到1948年推出「金圓券」之前，上海通貨膨脹高達500萬倍。

同樣正是為了解決嚴重的通貨膨脹，蔣介石任命蔣經國主管貨幣改革，推出金圓券，以一金圓券兌換300萬法幣。和台灣的「四萬換一元」相比，金圓券對法幣的比率是台灣的75倍。然而，金圓券遭到了史無前例的失敗，從發行開始（1948年8月），金圓券又迅速貶值，曾試過早上物價晚上就貶值數倍。當時，人們一領工資，就立即要花掉，否則到了晚上錢就不值錢了。

到1949年5月，上海被解放軍占領之前，距離發行不足9個月，金圓券超發約四萬倍（即貶值約四萬倍），一石大米要4億金圓券。如果用原法幣計算，則要一石大米要300萬乘以4億，等於1200兆前法幣。這個數字有多大？「兆」在英文中是Trillion，而美國現在每年GDP就是20 Trillion美元。

可見，台灣的通貨膨脹雖然厲害，但和中國大陸相比，還是小巫見大巫。

「淪陷區」被國民黨政府「光復」後，產生如此嚴重的通貨膨脹，當然有很多原因。簡單歸納一下，主要是四個。

第一，大部分國家在戰後都出現通貨膨脹，這是通例，只是多與少的問題

戰後出現通貨膨脹可謂鐵定律。領土上有打仗的國家，生活和生產資料很多被戰火摧毀，物資短缺，商品供應嚴重不足。國家需要從戰時經濟轉軌。戰爭時期的巨額軍費，大都通過借債籌款，戰後要歸還只能印鈔票。戰爭中大批死傷，戰後大批軍人復原，國家需要為軍人支付安家費，戰敗國還要割地賠款等等。

二戰後，就連大贏家美國都發生現代歷史上最嚴重的通貨膨脹，1946年的通貨膨脹高達20％。日本戰後三年，出現三位數的通貨膨脹。

像中國和台灣當年的惡行通貨膨脹並沒有那麼常見，但也不是絕無僅有。一戰後的德國、奧地利和波蘭都出現過類似事件。以德國為例，帝國馬克在幾年閒的嚴重貶值，最惡劣時，一兆馬克只能買一個麵包。德國最後也只能推出新的「地租馬克」（rentenmark），一兆舊馬克兌換一新馬克。4.2新馬克（4.2兆舊馬克）兌換一美元，這和戰前4.2（舊）馬克兌換一美元剛好相同。可見，德國馬克是「一兆換一元」，這比「四萬換一元」誇張多了。

二戰後，匈牙利也發生過惡性通膨事件。政府兩次發行新幣救市，即發一次新幣還不夠，還要發行第二次新幣取代第一次新幣。第二次發行的新幣福林（Forint）兌換原先的舊幣帕戈（Pengo），兌換率為一福林=4x1029帕戈（沒有看錯，是十的29次方，只能用科學計數法表示）。

第二，國民黨政府在戰後初期刻意抬高法幣，洗劫淪陷區人民的財富

國民黨政府不是以「光復者」的心態，而是以「征服者」的心態對待淪陷區和台灣的人民。於是刻意抬高法幣的價值。以「淪陷區」為例，在日本投降前，國民黨法幣和「淪陷區」中儲券的市場物價換算匯率是1：50。但在國民黨接收「淪陷區」後，規定了1：200的比率，這樣淪陷區人民的現金財富立即縮水四分之三。收復區人們頓成赤貧，攜帶法幣的國民黨官員個個暴富。

對台灣也如是，高估了法幣的價值。這方面，台灣學者討論很多，這裡就不重複了。

第三，内戰導致極為嚴重的經濟問題和財政問題

在二戰中，法幣的通貨膨脹已經非常嚴重。在二戰結束後不久，尚未休養生息恢復元氣，中國又立即陷入内戰中，引發更加嚴重的經濟財政問題。打仗延緩了經濟恢復，把大批物資從民用轉為軍用，民用物資極度短缺，導致物價昂貴（對台灣而言，大批物資被運到中國大陸用於内戰，島内的物資也大幅短缺）。

國民黨打仗需要大筆軍費，就不得不大量濫發法幣作為支付手段，以致法幣發行規模失控。1948年，法幣發行額達到660兆，比抗戰前增長47萬倍。於是在雙重因素的影響下，物價以法幣計算，比戰前上漲3500萬倍。這時已是惡行通貨膨脹了。

第四，國民黨金融改革無能，政府官員和其裙帶貪污成性

國民黨救市的最後招數是幣制改革。1948年8月19日，由蔣經國鐵腕推行，發行「金圓券」。主要有三點。第一，以金圓券1圓折合法幣300萬元的比率收兌法幣。第二，禁止人民持有黃金和外幣，政府以行政手段強制用金圓券收兌民間金銀外幣（規定每金圓的含金量為0.22217克，但不能兌現黃金）。第三，國民黨也試圖凍結物價，以法令強迫商人以8月19日以前的物價供應貨物，禁止抬價或囤積。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

可見，金圓券改革基本上以鐵腕式的法令治國推行，本身已違反經濟規律，人民和資本家都並非心甘情願。物價管制是重要一環，如果真的鐵腕能推行，也或可挽回亂局。在初期，蔣經國在上海嚴厲「打老虎」，也將部分不從政令的資本家收押入獄以至槍斃，以作殺一儆百。

然而，蔣經國「打老虎」到了真正的大官僚資產階級的頭上，也打不下去：查封的其中一家公司，為孔祥熙之子孔令侃所有，因宋美齡之壓而被迫放人。蔣經國本人亦因此事而辭職求去。物價管制最終失敗，在11月1日全面撤銷。這個事件標志著金圓券的信心危機，金圓券也開始出現貶值和濫發。到年底，國民黨不得不重新允許人民把金圓券兌換回金銀外幣，立刻引發大規模搶兌。金圓券的貶值也出現一發不可收拾了。

嚴重的通貨膨脹和新幣兌舊幣，當然是對人民的洗劫。但話說回來，人民所受到的損失卻沒有字面上那麼嚴重，比如「四萬換一元」不是真的變成一貧如洗。在通貨膨脹中，最受影響的是現金財富。而工廠、地產、貴金屬和外幣等財富，影響就小得多。在惡性通貨膨脹時期，很多日常交易都變成黑市交易，用外幣或貴金屬。工薪階層而言，工人等受的損失倒還沒有公務員和教師等大，前者一般以實物取代工資或者工資面值水漲船高，後者是政府發工資，而且只能發官方貨幣，而且一般不會靈活調整。

綜上所述，把「四萬換一元」演繹成「中國掠奪台灣」嚴重不符合事實。台灣人民的財富無疑被掠奪，但中國大陸人民的財富也一樣被掠奪，還被掠奪得更慘。掠奪的財富，除了到了國民黨大官和裙帶的腰包，就被白白消耗在打仗中。

實際上，戰後蔣介石國民黨政府的大陸時期，是史無前例的對人民「割韭菜」的政權，它當時被中共推翻是符合邏輯的。

其實，相對而言，國民黨在大陸的金融改革全面失敗，經濟崩潰，但在台灣的「四萬換一元」之後，物價還能穩定下來，台灣的情況其實「還好」（當然要帶引號的）。新台幣能穩定下來，一個是靠黃金，一個是靠美援；更重要的是在美國幫助下，國民黨鞏固了台灣政權，也實際上結束了與中共的戰爭，走出了「戰事經濟體制」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航