「請在十秒內至少舉出三個台灣女性設計師！」 腦中一片空白的你，有注意到其中的性別問題嗎？

SyndAvant——企劃：郭坷｜撰寫：張昱傑｜攝影：vvaynelinn｜校稿：Vera

「請在十秒內舉出至少三個台灣女性設計師！」 腦中一片空白的你，是不是也曾懷疑設計科系這麼多女性，為何卻消失在媒體與社會之中？ 難道，做設計的女生真那麼少嗎？

本次講座邀請獨立平面設計師Misc：林佳齡（以下簡稱：Misc），並與同樣出身設計背景的主持人：刺青師陳路（以下簡稱：路），前來分享被埋沒的女性設計師作品，對談各式性別現象。

路：在講座開始前，想先跟大家聊一下今天活動名稱《原來設計師有女生喔》，相信很多關注女性權益的朋友聽到講座命名，覺得問題不太禮貌，但實際去想，這是很多女性在職業或職場上會遇到的困境，所以今天我們就是來破解《原來設計師有女生喔》的這個問句。

Misc：我也想回應一下這一次的主題，其實我自己一直以來都不喜歡性別被分化，所以剛看到有些人活動留言表達不滿，可是我覺得這代表大家都看到男女的權益應該是平等，不應該被分別，可以不用對這個名字生氣，畢竟這是一個提問，希望能引起更多討論。

路：請您向大家介紹一下自己。

Misc：我投入設計很多年了，目前主業也是以設計為主，做很多影集、電影、專輯還有其他藝文產業的工作，不過大家會開始注意到我，大概是從《你的孩子不是你的孩子》那個作品開始，也有些人可能是從我的podcast《設計師的仙界的傳說》認識到我。

路：您是在幾歲的時候，發現自己想要做設計？

Misc：我從小就喜歡畫畫，從幼稚園開始，然後國小、國中就很愛參加畫畫比賽，但我不是什麼科班出身，是在念了高中廣設科，開始對電腦有興趣後發現我好像可以做設計，所以我算是蠻早就發現自己想要做的，在圖像方面有很強的興趣這樣。

路：目前設計系上其實都是男生少、女生很多，但是對於各式媒體平台上比較容易看到的設計師反而是男生，請問您對這個現象有什麼看法或觀察呢？

Misc：以前我也有這樣的疑惑，但是在這幾年的觀察下來，我覺得有找到原因，可能真的就是左腦跟右腦，還有生理構造上的差別。雖然不想承認，可是我覺得真是這樣，這也出現在各行各業上，雖然我也不喜歡被分化，但女生可能真的在情感上比較豐富，男生則會對於怎麼賺更多錢而感到好奇；然後在體力上也有不同，我以前20幾歲的時候可以天天熬夜也不會影響身體，但我現在已經無法頻繁熬夜，但相對許多男性的設計師到了3、40歲卻從來沒有這樣的困擾，所以我覺得是生理的關係還有整個構造的不同，才會導致說現在會覺得線上的設計師都是男生比較多。

然後在自媒體時代，如果你很懂得社群經營就很容易讓人看見，所以還是回到你對自己有多少期望？你真的很希望更多人認識你或看到你嗎？那你努力在作品本身之外，還得去做的就是社群經營，那女生是否比較沒有自覺要做社群，我覺得那就只是一個機率，就只是剛好而已。

路：這個會不會也跟社會刻板上要求男性要養家餬口的期待有關呢？

Misc：我覺得也有，從原生家庭出生、從教育開始，包括像我們家也不免都會遇到父母對於男生、女生有各自的期待，所以其實得從源頭說起，其實也是教育，過去的教育的確會對男性和女性去分化的教育，導致在潛意識上影響價值觀。

路：那對於社會上大多把專業人員預設為男性，那您自己對於被稱為「女設計師」這件事有沒有什麼想法？

Misc：我以前蠻排斥的，因為大眾不會去講「男設計師」，那為什麼要叫我「女設計師」？好像女設計師很稀有一樣，但現在我會覺得明白，很多觀念是需要需要教育的，對方認知到我是男是女，其實沒有那麼重要，重點是我可以拿出實力，好好利用我自己的工作上的特質與優點。標籤都是人家給的，當你可以用實力或專業說服對方的時候， 他們也不會在意你的性別，大家如果都去除標籤化，專注於所做的事，社會大眾，包含你的業主其實都會改觀。

路：那在視覺設計這一塊，女性有沒有什麼特別之處？

Misc：我覺得就像前面講的，可能會多了很多情感類的東西，但像我在過去把作品放在線上，很多人會以為我是男生 ，很多人會把作品散發出的氣質來判斷設計師的性別。不過現在的社會不論性別，情感和理性的東西已是互相交流的了，我現在已經不會說女生做的作品就一定是怎麼樣，或具有哪些優勢，我覺得這樣的界線模糊是相當好的。

路：我也覺得界線模糊也是好的，像在以前男性可能不被鼓勵表達情感，不太能做情感奔放的男孩，那延續這題，所以您覺得許多特徵其實是個人特質，與性別無關？

Misc：的確應該是回到個人特質，像我的外表可能是比較柔的，但在工作上我是比較硬、對自己很嚴格的，而我的個人特質也是情感豐富的，這就會表現在我的作品裡。但我也遇過因為自己是女生而沒有被選擇的情況，他們直接和我說：「因為長官擔心我是女生，對這種題材可能比較不熟悉。」剛開始的確會挫折， 但我慢慢也覺得沒有關係，畢竟有時你硬要去證明也不一定能夠證明出什麼。當然這還是比較常出現在長輩或者是一些比較保守或傳統的人身上，當年齡往下修，大家對於設計師性別已不太會如此去做分化了。

路：那就您的生理性別是女生來說，除了您剛剛講的情緒上、體力上的差異外，您覺得性別對設計師這個角色還有什麼影響？這些天生的差別有辦法改變嗎？

Misc：我真的覺得還是是體力呢，像女生每個月有生理期，這真的很吃虧，連我的客戶都常常跟我說，請好好把身體養好。我時常羨慕我的男性設計師朋友但可以不用休息一直衝，我覺得影響最大的就只有這個，而消除差異上，我有試者藉由運動來改變體力上的差異，但在體力之外的差異，大多還是回歸到個人特質之上，好好去表現出自己的特質，來讓喜歡你這個特質的人來找到你就好。

路：您曾參與Ladybug計畫，到目前為止是否有收到什麼回饋或是帶給您的反思呢？

Misc：李君慈蠻早以前就有跟我提過Lady bug這個計畫，當時她是邀請很多女設計師一起辦展，我看完展後，覺得她辦這個展的出發點真的很好，讓大家注意到設計師也有女生。而Ladybug就是一個網站，提供給女性設計師去曝光作品，去年她便向我問能不能提供作品給當時快架好的網站，後來也的確讓一些人透過這個平臺認識到我。我覺得台灣有人做這樣的事情真的很好，可以給大家一個機會去認識更多台灣的女性設計師，雖然有些人也會說這個計畫本身也是一種分化，但我倒認為Ladybug就像今天的講座主題一樣，能夠引起討論、引起關注都是好的，代表大家對性平開始有更多自主意識。

路：台灣設計圈相較其他設計產業已相對友善，但女性還常重要的議題：結婚。女性在傳統上在姻關係內有比較多的要求，您對兼顧家庭與職場的設計師有什麼樣的想像？

Misc：我覺得可以兼顧真的是一件非常厲害的事情，不分性別都真的很厲害，回想我當年在設計公司沒日沒夜的工作，我自己的家人都顧不了。我剛才想了一輪在業界裡很有名的設計師，好像大多還沒有結婚生子，可能熱愛工作會比較難去組成家庭吧。但在業界有兩種模式，一種是以個人名義接案，跟另一種是背後有公司支持。個人接案者得去經營社群，還得思考公司的經營，要花很多時間，然而在公司品牌下工作，也有很多的設計師也很厲害，但因為有公司團隊支持，所以不分男女，許多都已經成立家庭。

路：您之前也在設計以外的產業待過，那在不同產業中，有沒有在職場工作得不錯，然後走入家庭就離開了的情型呢？

Misc：說真的，各行各業都會遇到，我曾經待過精品商，當時也是設計師的身份，整個團隊都是女生，當時一遇到員工懷孕了，老闆就頭痛，這可能跟那個老闆的思維有關，他覺得員工是可以被取代的，女性員工懷孕了，與其留職停薪不如找一個新的。不過我覺得要回到問題的核心，兼顧家庭與職場這件事，你得和伴侶好好溝通。因為當你進入家庭之後就是合作一場團體戰，凡事都是可以被溝通的，畢竟你會進入家庭，是因為你的家人愛你，大家是可以溝通的。那如果你是自己獨自一個人撫養小孩的話，我覺得也還是可以，或許在「當稱職的母親」這件事上不要太完美去要求自己，只要有規劃的安排時間，盡力了就好。

路：您覺得女性典範的存在，對學生有什麼樣的意義？Misc在學時期跟現在是否也有心目中的女性典範？

Misc：我的女性典範都是搖滾樂手，像Patti Smith，大家可能知道她是一個很前衛的搖滾樂手，但我覺得「女性典範」本身並不是那麼重要，因為我希望可以去標籤化，不必把眼光放在「她是女生設計師」這件事情，而是因為自己喜歡這件作品。我喜歡聽搖滾樂，對樂手們的「作品」都會很有興趣，那些就會是我設計的養分，回歸到關注「特質、作品」的本身，讓這些成為典範即可。像我很喜歡福田繁雄、馬諦斯與達利，但我不是因為他們是男生所以注意到，而是因為他們的作品。社會上對女性平權的意識越來越高是一件很好的事，但我們也得丟掉很多對於女性既有的思維，就像在職場上生理男跟生理女都有各自的優勢，這件事情也不需要去否認，如果核心的理由真的是因為生理的，那我們就去接受吧！把思維上、思考上的去除就好。

路：觀眾向您提問，想問您會不會覺得設計圈已經飽和了，能力不夠頂尖的話會不會容易被淘汰？

Misc：我覺得不會，每個人都會為了生存找出自己的方式，所以你不太需要擔心自己是不是最頂標。而且每個人對於頂標或者是成就的定義本來就不一樣，像是前面提到的，被更多人看見、在線上很有名，就是比較好的成就嗎？也有些人或許不為人所知，但他工作能力很強、接了很多案子，說不定他賺的錢比有名的設計師還多，這對他來講可能也是成就。所以除了對性別要去標籤化外，對於成就這件事情也可以去標籤化，大家去想自己想要什麼，回到自己本身才是最重要的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航