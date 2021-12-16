我是金山高中退休教師，這是當地居民與萬年核廢料共伴的心情

文：江櫻梅（金山高中退休教師）

核四公投領銜人及擁護團體常說，核廢料的體積很小，工程技術早就可以安全處理了，台灣會碰到問題都是政治因素。

其實，比體積大小更重要的，是要如何安全隔絕它的輻射劇毒。

2015年11月5日，我參加一場由「媽媽監督核電廠聯盟」舉辦的講座「美國高階核廢處置場選址的過程與現況」，主講人卓鴻年教授正是美國國家實驗室核廢處理專家。以下是那場講座的札記：

首先，人類過於高估核廢處理的能力了。 早在1955年，核化學家Glenn Seaborg就提出「高階核廢料難解，會影響核能的工業用途」的看法，然而，掌權者與核工集團在沒找到解決方案之前，不負責任地大力推廣核電。 六十多年過去了，「一勞永逸」的最終處置方案仍未達成，美國猶卡山（Yucca Mountain）核廢場計畫在2010年曾被撤銷執照，目前還在爭議中。而當初透過立法，能源局應該在1998年收回各民營電廠高核廢的承諾跳票了，各核電廠不甘心花大錢去蓋乾貯設施，便一一控告能源局，敗訴的能源局只好賠錢，用誰的錢？當然是納稅人的。 其次，單靠核工專家是無法處理核廢的。高核廢最終處理研究需要跨領域的合作，核工知識只占其中一小部分，它更包含地質、水文、材料科學以及社會溝通等等。早期的研究以為只要找到「合適的」天然屏蔽場址即可，後來才知道再怎麼都需要配合工程屏蔽，以及尊重在地的溝通過程。 美國國家科學院在1995年要求將核廢料最終處置場法規安全訂為「100萬年」，唯有如此，才能以一世代人有限的生命與智慧，去規劃無數代人的未來。然而，即使哪個最終處置場成功啟動了，當今活在地球上的每個人都無法見證那「100萬年」是安全的。 最後，台灣的乾貯設置非得以最嚴格的標準去思考不可。 世界上最早啟用的乾貯設施已30年了，最終處置場至今仍遙遙無期，執照不得不延長再延長。不同於地質穩定、氣候乾燥的美國乾貯場，潮濕多雨、含鹽分高、位於地震帶的北海岸，要如何「暫時安置」一萬多束高階廢燃料棒？放40年？100年？或更久？政府唯有誠實謙虛去面對問題，並且透明公開訊息，才有可能進行社會溝通，全民2300萬人共同面對，以達成共識。

從這場演講，我看到的卓教授是位謙謙君子的核子物理學家，針對不確定的，他會說目前還不知道答案，要實驗、要研究之後，才能告訴你；而某些擁核者總是說，這根本沒問題，早就有解答了！我認同吳明益老師說的，「真正的科學人，必然理解萬物的自然律才是世界運作的法則」，對科學往往有更多的質疑，而過度樂觀的科學至上主義，事實上並不科學。

Photo Credit: AP / 達志影像 內華達州猶卡山的核廢料儲存場

核災發生的時候，政府要如何來救我們的孩子？

公投倒數，核廢料處理議題成為核四公投爭鋒焦點，部分擁核人士再度宣稱「核廢料可以放我家」。12月9日，卓鴻年教授透過視訊說明，這種「核廢料可以放我家」的說法，是沒有實質科學思考的，北台灣核電廠30公里內人口高達四、五百萬人，若發生核災，根本無法緊急疏散。

家離核電廠那麼近，印象中學校是在日本311核災之後，才開始做核子事故演習。但就我的理解，萬一嚴重核災發生，單靠目前的劇本是不夠的；也曾懷疑，青春騷動的孩子們是否能把僅有的演練，放在心上。

我還在金山高中圖書館任職時，曾經抽問一位國二小義工對核災演習的認識，而有了以下對話：

T：上課中核電廠發生事故，該怎麼辦？

S：（面帶微笑）嗯...要鎮定，注意聽指示。

T：然後呢？

S：拿出雨衣和口罩準備。

T：你們都知道雨衣和口罩放在哪裡嗎？

S：知道，教室裡就有，每人一份。

T：然後呢？

S：用膠帶把窗縫貼起來。

T：接下來呢？

S：（仍然面帶微笑）政府會來救我們……

這真是一個信任大人的少年。但，到時候政府要如何來救我們的孩子？

今年春天，閱讀了《核災下的首相告白》，讓我更能理解疏散的艱難。菅直人曾被質疑為何選擇分段擴大避難區域，他說：

「理由就在於，當半徑擴張為三倍，面積將會擴張為九倍……如果一開始就宣布避難區域為10公里，命令該區域內所有居民同時移動的話，那麼住在核電廠附近的居民很可能來不及逃難。 所以只能讓狀況最危急的半徑3公里內居民先行避難，等到這個區塊清空之後，再擴張至10公里，最後再擴張至20公里。 其實採用這種方法的問題也很多，例如居民必須從一個避難地點移動至下一個避難地點，造成不少混亂與負擔。」（P.95）

比起日本福島縣，我們大台北地區人口更加稠密，一旦北台灣發生那樣的複合式災難，路坍了、橋斷了，不但居民疏散不易，搶救核電廠的人力和物資也難以抵達。即使第一時間災民能被疏散到避難處，日後還能回到山海之鄉安居嗎？還有，核災對整個大台北地區的衝擊，是台灣能承受的嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

核災的尺度是4D的，是慢動作的展開

在「核四公投」的意見發表會中，正方代表卻拿出東日本大地震引發的火災照片，說燃煤或燃氣電廠比核電廠更怕地震。

我記得那些熊熊烈火的災害畫面。沒錯，在強震襲擊之下，受損的不只是建築物，很可能還有變電箱、油槽、氣槽，以及各種管線等，是很容易引發大火的。

Kazuki Oshimizu是福島縣浪江町人，在紀錄片《福島的幽靈》[註1] 中，他的故事提供我們另一個視角。

311那天，身為浪江町的義消，他很快就開著消防車去救援，開到沒油時，一度還央求小客車車主把油讓給他。不料，核電廠的輻射開始外洩了，周圍三至五公里內禁止任何人進入，讓他的救援工作受到更大的挫折。後來有好長一段時間，他睡覺都會做惡夢，那些若無核災就可以得救的人問他：「你為什麼不來救我們？」

2018年，Kazuki Oshimizu返回故鄉，重新經營父母留下的老餐館，以前只賣晚餐，現在為了大量的除污工人，也提供午餐的服務。他說：「我愛浪江町，我愛我的家鄉，這是我回饋家鄉的方式。」鄰居們都沒有回來，他的餐館為社區點亮了第一盞燈。

跟Kazuki Oshimizu住在一起的，還有妻子和幼兒。輻射是否會影響兒子的健康和成長？他當然擔心。他說：「目前是每半年檢查一次，若身體出現問題，再做其他打算。」一旁的妻子補充說：「比輻射更令人在意的，是孤單，以及沒有安全的遊戲場讓兒子玩耍。」他們的小孩開始學走路了，媽媽真的很想帶兒子去戶外體驗其他事物啊！

311核災引起的輻射風險，對返鄉的福島人來說，是每日的存在。

大地震來了，受損甚至引發大火的火力發電廠是點的災害，被摧毀的城市是面的災害，它們在災後可以立刻或慢慢復原。然而，核災的性質大大不同，它是4D的，你必須加上時間。核災，是慢動作展開的災難，是朝向未來的殺戮。

Kazuki Oshimizu帶著妻兒返鄉，這真是辛苦的選擇。祝福他們一家人。

福島如鏡，那車諾比呢？35年過去了，車諾比核電廠周圍30公里仍是禁區，恐怕長達2萬4千年都不適合人居。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

但也有報導說，那裡現在卻成了「動物天堂」，當然囉，因為人類撤出了嘛！目前研究有限，科學家還無法全面理解輻射對不同物種的影響，而我們也要避免「倖存者偏誤」（survivorship bias），也就是說，只看現存的動物，是無法得知其世代篩選的過程，以及關鍵訊息的。

去年車諾比核電廠附近發生森林大火，大家都很擔心會波及電廠，也擔心森林中的輻射塵會飄到空氣中。核災還未完未了！此外，根據加拿大網路媒體Barrie Today的報導 [註2]，說車諾比核災造成了「喪屍森林」（zombie forest），作者Peter Bursztyn 寫道：

「事實上，這片森林在34年前就死了，是被輻射殺死的。森林死了，但卻從未腐爛，那些沒腐爛的樹就這麼一直站著。當地人稱這片森林叫做『喪屍森林』。而原本正常堆積在森林下面的樹葉、樹枝、松樹毬果和松針也沒有腐爛，因為幫助植物腐爛的那些昆蟲、真菌和細菌等，也都被輻射殺死了。」

嚴重核災引起的輻射病，讓罹難者無法好好安葬，倖存者無法好好生活，沒想到森林也遭到類似的災難。

「不知死，焉知生？」這句話，也可用來看待核電。一生平安的核電廠，如期下樁後的除役是漫漫長路；而發電期間所產生的核廢料，是世世代代被迫去承擔的；或者不幸地，發生嚴重核子事故的災後處理，也是遙遙無期。

核廢料的時間尺度，不是人類的時間尺度，在地狹人稠的地震島，更是挑戰重重。

我們無法倒帶，但12月18日，公投第17案「核四重啟」，我會投下「不同意」。

註解

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航