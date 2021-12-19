年輕人外移至台北工作，但其實基隆的文化豐饒，也能跳街舞、做嘻哈創作

SyndAvant——編輯：梁元齡／攝影：林語農／校稿：Vera

基隆距離台北不到一小時，年輕人總是跟著人群、排隊等車去台北工作，人口一年年流失。事實上，基隆的文化豐饒，青年力量遍布各角落、人才輩出，只缺一個發光的舞台。而「惠隆市場X嘻哈行動」和「地衣整合行銷」團隊便是看見基隆之美，決定為家鄉出力。

街舞青年遇上老市場 用「嘻哈行動」建立在地認同

國外饒舌歌手總以家鄉為榮，追溯嘻哈精神的源頭，講求在地性與社區行動。從小聽嘻哈音樂長大的海底雞、GJ One等人，在耳濡目染下，也對基隆市懷抱著榮譽感。他們高中就是街舞少年，熱愛跳舞，一直跳到畢業。

「那時battle很流行，我們辦了比賽，得到很多當地年輕人迴響，想繼續辦下去。」海底雞說，一行人原本的動機很簡單，為了延續比賽資源，讓更多年輕人圓夢，於是2011年成立基隆市嘻哈文化推廣協會。

「基隆與台北離得很近，一些比較年輕的文化、次文化，在台北發展也更蓬勃，年輕的小朋友都會被吸引過去。」海底雞說：「但其實，這些東西我們基隆也有很多，所以我們才想把他們留住、讓他們知道：基隆也可以跳街舞、做嘻哈創作。」不僅號召基隆青年共同創作，團隊的服飾設計也融入在地元素，並在基隆各角落拍攝舞蹈影片，讓老港灣、老街道成為絕佳背景。

Photo Credit: SyndAvant 左起：海底雞、GJ One，介紹媽媽樂舞蹈團隊的初衷。

「嘻哈強調在地，所以我們想要透過行動，觸及更多的基隆市民。」2020年，部分成員們進一步成立「媽媽樂舞蹈團隊」，進駐仁一路老舊的惠隆傳統市場二樓，嘗試全面實踐嘻哈精神，活化基隆。

媽媽樂從惠隆市場出發，盤點周邊的人文歷史舉辦走讀，沿著田寮河，一邊散步，一邊告訴民眾在地的文史故事。他們與惠隆市場的知名小籠包店「江風館」合作，帶民眾體驗自製小籠包；也舉辦過基隆港工走讀，從港工視角出發，認識基隆廟口、崁仔頂等地因港口需求而生的經濟活動。

在基隆青創計畫輔導下，媽媽樂開啟社造培力的學習之路，不斷嘗試用各種方式，結合嘻哈創作與社造行動，「市府甚至建議我們，乾脆進去市場租一個攤位，跟攤商建立更深的連結。」

這個點子，後來逐步演化為團隊近期的「藝圍活隆」策展，以惠隆市場為主要據點，匯集青年文化能量、展出在地藝術家的創作，同時結合新住民走讀活動，希望不管是在地人、外地人，都能看到基隆蓬勃的新生機。

Photo Credit: SyndAvant 媽媽樂工作室成員合影

在地知識生根發芽 「地衣」要用文創產業把人留下

同樣起步於文化推廣，楊雅萍的創業動機，總是從回應需求出發。發現基隆需要倡議在地知識，於是創辦基隆生根文化創意協會；發現基隆需要一間推廣在地知識的獨立書店，於是成立「見書店」；發現基隆的青年創作者需要更多舞台，於是「地衣整合行銷」誕生了。

楊雅萍常常聽聞，某些業者找不到合適的基隆人才，協助設計或文創產銷。「但同時，我們也看到這塊土地上，有許多很有能力的人，卻不知道怎麼行銷自己。我想讓他們被更多人看見。」楊雅萍說，自己擅長連結，知道誰擅長這樣的事情、而誰又需要這樣的人才，兩端串連，便能打造基隆的文化產業鏈——正如地衣一般，互助共生、成長蔓延。

Photo Credit: SyndAvant 地衣整合行銷創辦人楊雅萍

「對許多有才華的基隆青年而言，熱血的事沒辦法賺錢，接案工作也不穩定，做到最後，只好再回到台北去。」但她指出，若能以「地方創生」為使命的社會企業，嫁接產業需求與人才供給，囊括專案執行、委辦活動、設計行銷、產品展售，就能建立完整的文創產業鏈。

「這樣一來，青年們就可以留下來，繼續做自己熱愛的事、同時獲得生活上的支持（經濟來源）。」楊雅萍認為，人留住了，才能看見更多在地需求，繼續發揮到不同面向上，「我覺得這樣比較健康。」

她特別喜歡發掘沒被曝光過的人。讓作風低調的藝術家，受邀舉辦畫展獲得曝光；擅長寫詩的文字工作者，受邀在見書店展出創作；厲害的攝影師，在介紹下找到案主、穩定案源。楊雅萍不認為自己在「幫助」別人，因為這些創作者本來就值得被更多人認識，「他們就像基隆一樣，本來就是這麼好，並不是因為我們去行銷她，她才變好的。」

對於有志想創業的青年，楊雅萍建議不能忘記「動手執行」的重要，更說自己喜歡「做」大於「想」。「年輕時會想很多，什麼都不敢去做，現在只要有了想法，就會盡量去把它付諸實現。」她也感謝基隆市政府產發處青綜科，「他們是一個很給力的單位，跟創業者站在一起，完全不吝嗇，甚至比我自己更在乎這件事。」

Photo Credit: SyndAvant 左起：地衣專案經理劉育才、地衣創辦人楊雅萍、見書店共同創辦人陳顥樺。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航