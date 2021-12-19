《野球．人生Ⅱ：職棒教頭列傳》：郭泰源有八大投球心法，那他身為總教練的心法是？

文：曾文誠

【不是冠軍的球隊拿不到高薪——郭泰源】

日職的「最佳洋助人」

在我構思總教練這一系列文章時，先列了些名單，但從沒想過郭泰源，直到二○二○年底參加一場公益活動時遇到郭泰源，才驚覺到名單上沒有他，怎麼會漏掉？郭泰源明明當過總教練啊！還是、還是，因為他是一九八三年亞洲盃連投日韓十七局將中華隊送進奧運的投手，是日職有「最佳洋助人」稱號的名將，所以我們這一代球迷，一直以來就將郭泰源視為「神」一樣的存在，神怎麼可能落入人間成為凡人，變成總教練呢？

第一次當面看到「神」是在一九九三年日本總冠軍戰，那時服務的《職業棒球》雜誌派我前往日本採訪，當年太平洋聯盟冠軍是西武獅隊，那是西武王朝的全盛時期，至今仍有不少日職老球迷能講出西武主力選手的名單。那年西武的對手，是擁有名捕古田敦也在陣中的養樂多隊，完全是一場未演先轟動的比賽。

那場比賽郭泰源先發，原本應該只是場邊採訪記者的我，拜陳潤波老師之賜（郭泰源到日本發展，在眾多競爭者中最後會選擇西武隊，陳潤波是關鍵人物之一），竟能在賽前由陳老師帶著我到休息室後方去找郭泰源，離正式比賽還有點時間，郭泰源躺在按摩床上放鬆，看到我們一行人，在床上的郭泰源先是側身用下巴點了一下，然後再出聲打招呼，很酷、很郭泰源式的問候，接下來他就用台語提醒我們按摩師來自上海，盡量用台語講，不然對方都聽得懂。

這就是和「神」的第一類接觸。

然後我們有了第二次、第三次……很多次接觸，相處最多的時間是我們合寫了一本名為《瞄準本壘》的投球技術書，不論多少次接觸，我都不認為有天他會在台灣當上總教練，因為人總是會選擇「愛惜羽毛」，珍惜得來不易的名聲。依郭泰源過去這麼多豐功偉績，「有名」自不在話下，「有利」？依他在日職十三年服役期間，該賺到的錢也不少，所以名利都有了，很難相信他會跳入火坑，在總教練耗損率這麼高的台灣，選擇再穿上球衣？但結果是，郭泰源不但接了總教練，還在中職帶過兩支不同隊伍，也不止一次地帶國家隊出征過。

為何會走下神壇是我很好奇的。

答案和我預期的有一點不同，要郭泰源一口氣講很多話有點難，但對接手總教練一職的想法，他說了不少。郭泰源說：「身為一位職業選手，總是想，有天是不是有機會擔任總教練。在日本職棒期間，我多少有耳聞，總教練一職其實是夾在球團和選手之間的位置，但這也只是聽說的而已，還是得親身經歷才能清楚。總教練不單純是技術工作，也是管理職位，要帶領球員朝向目標前進，我可能會很理想化，有自己當總教練的想法，究竟是不是這樣？總是要去接了才知道，所以就跳下去接了。」

這個答案和我預想的有點出入，原以為他會給我一個什麼「人情壓力」之類的回答，畢竟當年誠泰COBRAS，行政單位中有不少他的好友像趙士強等人，但沒有，郭泰源就給了很直爽的解答，只是想試試看而已。

郭泰源在誠泰帶了兩年，這兩年曾把球隊帶進總冠軍戰。那有「試」出了什麼嗎？

郭泰源的棒球心法

先跳開話題，聊一下郭泰源的投球哲學，我和他一起出書那段時間，曾寫下滿滿的筆記，歸納出幾個重點：

一、投捕充分的默契配合：投手投得好不好，你面前十六呎外的那個隊友是最大關鍵。

二、良好的投球EQ：不要太在意隊友的得分，但也不要太在意自己的失分。

三、全力投出第一球：身為一位投手千萬不要有怕的感覺，要全力投出第一球。

四、全心封鎖第一打席：首棒出局、沒有人上壘，就不可能有接著下來的戰術。

五、好的投球節奏：投手在球與球之間的節奏，都要考慮到身後的隊友守備。

六、攻擊是最佳防禦：如果因為不敢投近身球，而被打安打、失分了，那麼你又對得起誰。

七、投主審所好：投手和裁判賭氣是沒有用的，右手是他在舉而不是你。

八、失敗是再進步的原動力：投手被對手痛宰時不要灰心、不要怕，當作打者是你的老師，這是你要付的學費。

這八點算是郭泰源的投球心法，一位在日本職棒拿下一百一十七勝投手的生存之道。那麼，身為總教練，郭泰源自覺他的「心法」是？

在投手丘上的郭泰源是強勢的，他有很好的球速，很勇於和打者對決，甚至不在乎近身球丟到打者。而轉換身分的他卻是截然不同，郭泰源是完全授權型的總教練，既然手下有教練團，就全權交由教練團去處理，不用太直接去面對選手。太強勢不是他的作風，這一點或許和他在西武時期，總教練（監督）是森祇晶有關。

我問：「你在日本十三年有九年時間是在森祇晶底下擔任投手，你觀察他是什麼樣的總教練？」郭泰源給了一個很奇怪的答案：「我很少跟他接觸。」郭泰源進一步解釋日職分工很細，其實他最常相處的是投手教練，要練什麼？準備什麼？都是直接對投手教練，監督反而和選手隔了一層。

我進一步問了有點不太禮貌的問題，我說：「以你們當年如此強的陣容，是不是誰來帶，成績都不會太差？」郭泰源先是頓了一下，也許從沒有人問過他這問題。兩秒後他回說：「好像是這樣沒錯，但也有球隊明明是強的，但最後成績很差，這種例子也不少，我也不知道別人來帶西武是不是就不一樣或相同，但森祇晶是很會帶心的監督，全隊凝聚力很強，大家一起為了同一件事打拚，這一點他做得很好。」

這也許就是答案，雖然對談的過程，郭泰源沒有講過一句「師法森祇晶」的話，但潛移默化應該是有幾分的，「授權教練」一如他在西武只針對投手教練、「把全隊團結起來」，變成總教練的郭泰源也渴望做到這一點。

但「帶心」、「凝聚力」這加起來只有五個字的話其實無比籠統，真要做到並不容易。反而在台灣，如何加強球員的「職業」意識，從最實際面去切入，結果還可能會好一些，所以郭泰源對選手講話就很直白。他會說：「錢是你們在領，不是我，打好打壞你自己要負責。」也會講：「不是冠軍的球隊拿不到高薪。」下一句更現實而殘酷，他對著底下的選手說：「是你要沒飯吃，還是對手？」

郭泰源這些話，讓我想到日本棒球作家近藤唯之的那句：「職業棒球沒有友誼，它不是團體的運動，而是有妻室老小的人在打的棒球。」一位是日職打拚過的強投，一位是場邊採訪的媒體工作者，對高度競爭的職業運動顯然都有相同的體認。

擔任達拉斯牛仔隊二十九年總教練一職的湯姆．蘭德里（Tom Landry）曾說：「教練就是那個講出你不想聽的話，讓你看見不想看見的事，好讓你成為你一直知道自己做得到的人。」郭泰源也是如此，他要說出很不中聽的話，然後要做出選手不想見到的決定。

這個決定是某場比賽，COBRAS的先發投手在投了四又三分之二局，僅差一個出局數就可拿下勝投時，郭泰源卻將他換下來，這種已到嘴邊的肉硬生生被夾走的痛，郭泰源不是沒有嚐過。過去他跟我說，有一次隊友在前兩局就為他打下十幾分，一看就是穩拿勝投的比賽，結果他太大意、太輕敵了，沒想到自己一分接一分地丟，最後在投了四又三分之二局，只剩一個出局數就可以拿下勝投時，教練卻將他換了下來。講述這一段過程，我以為郭泰源會有滿腹牢騷，畢竟只差一個人次就可以添一筆勝投，但他沒有，反而怪自己投得太差了。

會像郭泰源當年自我檢討的選手並不多，畢竟那一勝就擺在眼前，肯定會對總教練的調度心生不滿，這樣的做法是不是和「帶心」互相違背，會造成球員和教練未來互動的嫌隙？郭泰源在做換投決定時應該也了解這樣的情況，但他還是這麼做了，郭泰源給我的理由是：「野手好不容易打那麼多分，你卻一直守不住，我不是怪他丟分數，投手丟分難免，而是丟分後那種無所謂的態度是很要不得的。」

這是郭泰源的理由，但我聽完卻覺得像是犯罪心理學的「破窗效應」，如果今天一位選手態度有問題，郭泰源不處理的話，那麼接下來大家有樣學樣，球隊就成為一盤散沙，表面看來是失了一位球員的心，但要的是其他二十四人的凝聚力。

這或許就是總教練最難為之處，不可能面面俱到，什麼選手、什麼狀況都會有，能做的就是，郭泰源說了句很有趣的台語「一團挲作一丸」，意思是說，想辦法把不成形的麵糰揉成有模有樣的圓狀。

那麼在有限的中職執教生涯，郭泰源做到了他的「挲作一丸」了嗎？最直接的印證自然是帶兵的成績，這一點似乎不是那麼OK，郭泰源無法做到像森祇晶那般，當選手時是巨人 V9時代的主力捕手，改當監督後，九年有八次拿下太平洋聯盟冠軍。郭泰源沒有，能說嘴的只有將COBRAS帶進總冠軍戰，也只有一次。

怕輸就不會贏

郭泰源似乎不是一個很在意成績的人。

在和他一起寫書的那段時間，某天我問起郭泰源：「你在日本職棒總共拿了幾勝？」結果他的回答嚇了我一大跳：「我怎麼知道自己投了幾勝？」聽到郭泰源這句話，不知你會不會和我一樣驚訝，而且是驚訝得說不出話來，我一直以為一位職業級投手，知道自己到底投了幾勝、幾敗、防禦率多少，就像我們一般人知道自己什麼歲數一樣，你該清楚自己活了多久吧？可是郭泰源不知道。

當我將手中的資料清楚地告訴他，成績是「登板兩百七十二場，一百一十七勝六十八敗十八次救援、防禦率三點一六」之後，他也只是淡淡說了句：「喔！是嗎？」這簡單的幾個字，也許吧！這也許就是郭泰源能在日本揚名立萬的另一股神秘力量。

和郭泰源對談許多次之後，私下我常在想，郭泰源在投手丘上能投得好，輕易地用手中的球讓打者出局，除了他超快的速球、詭異的變化球之外，他給我最強烈的感覺是，在投手丘上的自信心、心臟強度，還有過人的EQ，那種他不只一次強調「怕輸就不會贏」的信念，反而讓他更放膽去投，一個老是記得自己投幾勝、老是擔心自己會敗投的人，在郭泰源眼中是成不了大投手的，所以他不知道自己投了幾勝，看起來是有點合理了。

但，如果是以這樣的心態去帶球隊，那麼……

那麼事情就大條了，事實上，應該很可怕吧？至少給錢的球團、買票的球迷會訐譙吧！「你不在乎，我們在乎啊！」「不在乎贏球，那請你來做什麼？」這種聲音肯定會出現，而且很大聲。事實上，郭泰源對勝利沒有像外表表現得那麼酷，其實他很在意的。

當問到他對秋山幸二，這位他西武的戰友，後來成為他軟銀隊頂頭上司的監督印象時，郭泰源用了「很討厭輸球、很想每一場都贏，這種強烈意志也讓選手感染到了」的回答。在秋山監督下擔任投手教練的郭泰源也希望球隊贏球，即便回到台灣都是如此，如果不是這樣，二○○五年四月一日那天他就不會對著主審狂罵「五字經」然後被趕出場了。

一位在日職十三年拿了一百一十七勝的大投手，回到家鄉帶了三年球隊，勝率僅有四成七六，這差距在哪？是郭泰源本人無法做到他所謂的「帶心」、「球隊凝聚力」，還是選手及教練工作的本質就不同？身為投手的郭泰源可以決定球往哪裡去，做到他投球哲學的每一步驟，但總教練帶兵的變數就多了。

這多少可以解釋，為什麼當了九年西武監督有八年拿下太平洋聯盟冠軍的森祇晶，改帶橫濱隊後，別說聯盟冠軍了，僅帶了二年，其中一年勝率還不到四成，「贏球名監督、輸球被開除」，森祇晶成為最佳註解。

輸贏之間很多地方無法掌控，成為國家代表隊的總教練亦是如此，兩個小時的訪談，郭泰源用了不少時間去回溯他帶國家隊時，還沒出發打仗，台灣內部就鬥成一團，還有職業球團不派兵的過往，我主觀的認為聽得出他言談之間有埋怨，一度還想對他說：「郭總，你咖啡好像都沒喝。」試圖緩一下氣氛。

我們這些從八○年代走過來的棒球迷，很能理解，談到為國家隊打拚，沒有人比郭泰源更有資格說話，那場十七局中間只休三十分鐘，燃燒手臂的奧運代表權之戰，沒有人比他更希望台灣能贏的了，郭泰源和我之間的問答是：

「都不會累嗎？」

「不會，只是一心想，我絕對不能失分、絕對不能失分。」

「早就有職業球隊在看你，不擔心受傷嗎？」

「沒有，上去就一直投，投到教練要我下來為止。」

如果時空真能穿越，那時就是了，我彷彿見到一九八三年屹立在韓國蠶室棒球場上，那如此瘦弱卻又無比巨大的身影，還有堅毅的眼神。時空穿越只存在戲劇中，要如今的選手還像他當年那麼不顧一切的拚，郭泰源知道是很不切實際的幻想，他一直認為台灣的實力不會差人太多，卻在還沒上機前就自傷大半，這實在讓人很難接受。然而再無法接受都已成事實了，也許未來是可以期待的。最後，照例問了我在本系列都會問所有受訪者的一個問題：如果讓你再接總教練，你會做什麼改變？

結果郭泰源是唯一一個這樣回答的人：「為什麼要改變？要忠於自己，要對自己負責，你完全不知道未來你會帶什麼樣隊伍、什麼選手，為什麼要先改變自己？」

「神」的答案果然不同，即便在我面前這位，是不戴眼鏡就得把菜單拿離超過五十公分，才能看得清楚的。

神、人之間，或許沒有距離。

書籍介紹

本文摘錄自《野球．人生Ⅱ：職棒教頭列傳》，好讀出版

作者：曾文誠

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Photo Credit: 好讀出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰