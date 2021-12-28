台灣明年基本工資「漲幅」比日韓高，就表示我們這次「漲太多」了嗎？

今年10月討論基本工資變動時，台灣工商團體反對上調基本工資，聲稱台灣基本工資上調幅度應低，並指出日本等國家的基本工資也沒有提高太多。

利用其他國家看似「低」的增加，是台灣工商團體為阻止基本工資上漲而設計的另一種策略，以便他們可以繼續賺取更高的利潤。

基本工資審議委員會召開會議後，中華民國全國工業總會常務理事何語指責台灣政府希望將基本工資提高5.21%，「其實就只是想要勝過韓國的5.1%而已。」他接著說，日本3%的增幅，更符合台灣企業願意接受的。

如果這些工商團體想把台灣的基本工資與韓國和日本進行比較，那就讓我們更全面地看看台灣的基本工資與我們兩個鄰國相比是否足夠。

台灣明年基本工資調高5.21%，和日韓相比真的「太高」嗎？

工商團體常感嘆，台灣基本工資的增幅，與日本等國家相比太高。

如前所述，明年台灣每月基本工資將提高5.21%，而韓國和日本的基本工資將提高5.05%和3.10%。

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然而，工商團體沒有提到的是，韓國和日本的基本工資遠高於台灣，這減少了大幅度提高基本工資的必要性。韓國和日本的基本工資幾乎是台灣的兩倍，也就是說，台灣的基本工資只有兩國的一半。

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因此，工商團體使用百分比來比較這些國家基本工資的方法是武斷的，因為這沒有考慮到與基本工資有關的其他因素。

若要將台灣的基本工資與這兩國進行比較，更有意義的方法是將基本工資與生活成本進行比較，才是了解這些國家的基本工資是否足夠的最佳方式。

而台灣的生活成本跟韓國和日本相比，普遍低於這兩個國家。

從下圖可以看出，根據Numbeo的數據，台灣的消費者物價分別比韓國和日本低13.29%和19.35%。台灣的雜貨（生活必需品）價格也比韓國和日本低13.96%和5.44%，而房價則低22.38%和5.12%。

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鑑於台灣的物價比這兩個國家低約5%至20%，人們可能會假設台灣的基本工資也比他們低約5%至20%。

但是，當你看下圖時，可以看到台灣的基本工資實際上比韓國和日本低40%到50%。這表明，與生活成本相比，台灣的基本工資遠低於韓國和日本——台灣的基本工資不足以支付在台灣的生活費用。

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如果台灣的基本工資與生活成本相比，要與這兩個國家相提並論，可以在下面的圖表中看到，台灣的基本工資實際上應該在35,000至40,000左右。

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不過，明年台灣基本工資只增至25,250元，若與台灣生活成本掛鉤，僅相當於最佳基本工資的60%至70%。

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換句話說，台灣基本工資要與韓國和日本的生活水平相當，那麼台灣基本工資就需要提高40%到70%。

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然而，工業及服務業的勞工大約有一半的收入低於四萬元。而且，在台灣的全時工作者中，收入低於四萬元的工作者比例更高達62.62%。

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如果韓國和日本設定的基本工資，被視為與基本生活水平所需的最低標準相稱，那麼這意味著收入低於四萬元50%至60%的勞工，正在賺取貧困工資，且生活在貧困中。

把時間線拉長，台灣基本工資的增長速度，比韓國要慢太多了

當台灣的工商團體抱怨台灣的基本工資增加與韓國和台灣相比太高時，這是一種極具誤導性的說法。

事實是，與生活成本相比，台灣明年的基本工資增幅實在是太低了。事實上，台灣的基本工資在過去的兩三年裡一直過低和停滯不前，正如我在許多文章中所解釋的那樣，但台灣的工商團體顯然試圖通過壓低勞工的工資，來剝奪他們公平的工資和生計。

更別說，如果工商團體認為台灣的基本工資增加應該跟隨韓國等國家，那他們為什麼在過去20到30年沒有建議這樣做呢？

其實在1997年經濟危機之前，台灣基本工資的增加速度與韓國十分相似。

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然而經濟危機後，韓國基本工資持續高幅度上調，台灣基本工資卻停滯不前——如果台灣的基本工資在經濟危機後以韓國的速度增加，那麼今天台灣的基本工資將增加到10萬以上。

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不過，台灣今天的基本工資只有今天這個數字的四分之一左右，從1990年代初期基本工資是韓國的兩倍，今天台灣的基本工資只有韓國的一半——台灣勞工在短短的兩三年內失去了購買力，而台灣企業通過竊取工資（wage thief）獲得了巨額利潤。

台灣的工商團體也喜歡恐嚇說，基本工資不應該大幅度提高，因為失業率會上升。但正如我在之前的文章中所解釋的，儘管自 2000年以來韓國的基本工資在某些年份大幅上漲了10%至17%，但失業率仍保持在與台灣類似的低水平。

不僅如此，即使台灣的基本工資（以及所有工資水平的工資）一直不足和低迷，但台灣的消費者物價卻持續上漲，以至於台灣的雜貨價格今天是世界上最高之一，而台灣的基本工資是高收入發達國家中最低的之一。

從數據來看，台灣的民生必需品價格位居全球前10名，房價也是全球最貴的前10名，但基本工資卻是生活成本相近的發達國家中最低之一。

上個月，在德國由三黨組成新聯合政府後，德國決定，鑑於過去幾年基本工資被人為壓低，明年基本工資將提高25%，從9.60歐元增加到12歐元。

如果台灣的基本工資以與德國相同的速度增加，那麼明年基本工資將增加到3萬元。別忘了，蔡英文總統曾說3萬元是「她的夢想」，賴清德副總統還曾向企業建議，「如果起薪可以在3萬元以上，對年輕人應是很大的鼓勵，對他們留才、攬才及招聘人力應該也有幫助」。