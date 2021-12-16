國台辦「十問」台灣民主、批民進黨操弄公投，政院回嗆：中國自己不民主還好意思反問台灣

中國國台辦昨（15）日「十問」台灣民主，批評民進黨政府用政治操弄4大公投。對此，行政院發言人羅秉成今日反擊表示，中國自己都不民主，「竟然還反問台灣民主不民主」，台灣是主權獨立國家，請中國不要干涉、不要介入，更不要認知作戰。

國台辦批民進黨操弄公投、十問台灣民主

（中央社）馬曉光昨天表示，陸方對這項公投涉及經濟民生及公共政策沒有看法；但又聲稱，「民進黨當局」正以慣用伎倆對公投「政治操弄」。

中國國務院台灣事務辦公室昨天舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。

馬曉光聲稱，台灣民眾要「高度警惕」，「民進黨當局」在四項公投上「又在進行政治操弄，其中一個伎倆就是他們慣用的，就是把投不投票、投什麼樣的票上升為抗中保台，這完全是個騙局」。但他接著又說，四項公投涉及到台灣經濟民生和一些公共政策，大陸對此沒有什麼特定看法。

馬曉光宣稱，「民進黨當局為一己私利，又在使出慣用的伎倆對四項公投進行政治操弄。一方面與美、日等親台政客勾連恐嚇台灣民眾，另一方面又故意碰瓷大陸，藉此製造反中民粹，掩蓋其傷害台灣民眾利益、甘願被外國勢力予取予求的本質」。

另外中國國台辦加入北京批判「民主峰會」的行列。發言人馬曉光昨天針對台灣民主的定期選舉、反制北京「認知戰」、採購軍備等方面提出10項質問，聲稱「這算什麼民主」。

自美國舉辦「民主峰會」邀請台灣但未邀請北京參加後，北京就一系列密集且高調的宣傳反制戰。除動用外交部發言系統及大小官媒，攻擊美國及西方民主制度，並發表「中國的民主」白皮書大肆宣傳新建構的「中國式全過程人民民主」說。國台辦則在今天以台灣為目標，加入這項反制行列。

馬曉光聲稱，國台辦要「反問『民進黨當局』，出於一黨之私，在島內打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完之後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？大搞權錢交易，黑金政治，收取非法獻金，進行非法關說，謀求個人與政黨私利，這算什麼民主？」

他宣稱，「箝制輿論，製造寒蟬效應，不顧眾怒關閉中天頻道，這算什麼民主？濫用行政和司法資源，大搞綠色恐怖，打壓主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，剝奪台灣民眾開展兩岸交流合作的正當權益，這算什麼民主？」

馬曉光接著說，「為勾結、貼靠境外反華勢力謀獨，不惜損害台灣同胞利益，甚至以島內民眾健康福祉為代價，盡台灣之物力，結外國之歡心，這算什麼民主？不顧台灣企業利益和臺灣經濟前途，不惜在產業鏈供應鏈問題上向外部反華勢力輸誠，損害企業利益，這算什麼民主？」

他又聲稱，「像戈培爾一樣把謊言當真理，不斷散布攻擊抹黑大陸的假消息操弄民粹，自編自導『認知戰』鬧劇，煽動兩岸對立對抗，這算什麼民主？渲染所謂大陸軍事威脅，拿著百姓的血汗錢向外國主子求購軍火，不惜將台灣民眾綁上台獨戰車推向災難，這算什麼民主？」

馬曉光宣稱，「明裡暗裡插手香港事務無所不用其極，兜售所謂援港計畫擺出民主衛士的架勢，連島內媒體都稱民進黨當局是在吃香港的人血饅頭來換選票，這算什麼民主？」

行政院：自己不民主還好意思反問台灣

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會，被問及國台辦昨天發言，他表示，中國對台灣除了軍機、軍艦繞台等實體威脅外，也無時無刻進行網路作戰。

羅秉成說，國台辦表示公投是台灣公共事務，但又提出反民主10問，這是昭然若揭，想干涉台灣公投進程，民眾一定要認知中國對台灣民主的各種威脅，包含來自境外敵對勢力、內容農場、在地協力者散布的假訊息。

羅秉成表示，中國不民主還好意思反問台灣，台灣是主權獨立國家，請中國不要干涉、不要介入，更不要認知作戰。

而政府對於四大公投的評估，羅秉成說，行政團隊已盡全力說明政府立場是四個不同意，相信民眾這段時間有充分資訊能做理性判斷。

羅秉成表示，公投攸關台灣前途、國家未來發展，是對事情的決定，國民黨操作成對人的倒閣公投是錯誤連結也沒有必要。他說，待公投結果出爐後，政府將尊重民意、按照公投法相關規定適時處理，當天也會視看公投實際結果判斷如何對外說明。

羅秉成呼籲，這次公投牽涉能源轉型、國際經貿布局，盼18歲以上民眾，皆能行使作為國家主人的權利。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航