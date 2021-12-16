法國新制：65歲以上未打追加劑健康通行證即失效，明年1月中擴及全年齡層

法國自昨（15）天實施一項防範COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的新規，要求65歲以上民眾接種追加劑，否則其健康通行證將會失效。

法國政府表示，大約有40萬65歲以上的符合資格民眾還沒施打追加劑。這項規定自明（2022）年元月15日起將擴及所有年齡層的民眾，屆時未打追加劑者除了補打一劑外只剩一個選擇，就是在最多24小時內檢測結果呈陰性。

65歲以上民眾仍有40萬人未打追加劑，各地藥局湧入預約潮

（中央社）法國從昨天起實施一項新頒布的嚴格防範COVID-19措施，也就是65歲以上的民眾若不施打第3劑的疫苗追加劑，他們的健康通行證將失效。

《法新社》報導，法國今年夏天實施健康通行證措施，明定必須完整接種疫苗、近期染疫康復或經檢測呈陰性反應者，才能上餐廳或泡咖啡館，搭乘火車享受跨城市的列車之旅，以及造訪戲院或博物館等文化活動場地。

尋求明年連任的總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）力主推行健康通行證的政策，儘管起初遭遇反彈，卻因這項措施促使心懷猶豫的民眾接種疫苗而獲得好評。

法國政府表示，大約有40萬65歲以上的符合資格民眾還沒施打追加劑，其中80歲以上的民眾有12％沒打，65至79歲的民眾則有10％。

65歲以上的民眾若不施打疫苗追加劑，將會發現他們健康通行證的二維條碼自動失效。這個二維條碼是由民眾手機的app產生。

這項規定自明年元月15日起將擴及所有年齡層的民眾，屆時未打追加劑者除了補打一劑外只剩一個選擇，就是在最多24小時內檢測結果呈陰性。法國的健康通行證制度堪稱歐洲最嚴格，即將執行的新制將使得既有規範更趨嚴。

法國已注射將近1600萬劑的追加劑，並且有信心在耶誕節前可達到2000萬劑的目標。

追加劑如今被視為對付COVID-19變異株Omicron的主要利器，專家認為，Omicron的擴散速度比之前的變異株更快，並且可能在未來數週內成為歐洲的主要病毒株。

法國14日通報超過6萬3400例新增確診，創4月以來新高。與此同時，躺在加護病房的重症病患超過2800人。

目前法國超過76％的民眾已施打兩劑疫苗，高風險孩童將從15日起接種，預料更稚齡的幼童也將很快展開全面接種。

二戰紀念碑疑遭反通行證人士塗鴉，馬克宏批這是對國家記憶的「侮辱」

（中央社）法國當局13日表示，一座緬懷二戰士兵和抵抗運動戰士的紀念碑被人塗上反健康通行證的口號。總統馬克宏形容，這是對國家記憶的「侮辱」。

法國當局表示，這座位於巴黎西郊敘雷納（Suresnes）的瓦萊里安山（Mont Valerien）紀念碑遭到塗鴉，上頭用大寫字母寫上「反通行證」（Anti Pass），兩個SS字母讓人想起德國納粹黨的題字風格。

這座紀念碑是由時任總統戴高樂（Charles de Gaulle）在1960年揭幕。當局表示，塗鴉範圍達50公尺。

馬克宏13日稱呼塗鴉行為是「對我們的英雄和國家記憶的侮辱」。

他推文表示：「玷汙法國這處神聖之地，就是侵犯使我們團結的事物，凶手會被揪出來送審。」

法國要求進入餐廳、咖啡廳、公眾交通和文化場所，必須持有包括證明接種疫苗、感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）但已康復或病毒檢測呈陰性反應的健康通行證，這個要求在夏天引發大規模抗議。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航