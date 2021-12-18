為什麼林秉樞能「越級打怪」？高社經地位女性想要的不見得是高富帥

有一種人，不是大家眼中的高富帥，但總是能夠成功追求到大家眼中的「女神」或者才貌雙全的「女強人」。這種江湖傳說看得不少，說出來卻總是沒人相信，直到最近發生女性立委遭到男友暴力對待的事件後，經過深度追查，才發現這位男士的條件跟他交往的許多人都有相當落差，但是卻依然深得對方青睞。

其實這樣能「越級打怪」的男性並不少見，專交往所謂「高社經地位正妹」的A先生，就是最好的例子。

A先生身高是算標準的176公分，偶爾會被一些女生認為長得還不錯，屬於「路人系的帥哥」，但不是能靠臉吃飯的類型，頂者台灣還不錯學校的碩士學歷，還算能說嘴一下，爸媽都是中產階級，頂多是不愁吃穿，與富二代完全沾不上邊。這樣的人，每年在台清交畢業生中隨手一撈就是好幾打，但是他交往過的對象，有女醫師、得過國際大獎的設計師、女性創業家、女教授等等，而且都是屬於外型姣好且經濟獨立的類型。

「這種學歷、工作都碾壓一般人的貌美女生，身邊從來不缺少有錢有勢或者帥到可以當明星的男性追求，你硬要跟這些人比條件，裝B炫富根本是沒有用的！」

一開始，A先生就打破了大家的迷思，「當然你自己也不能太差啦」A先生如是說，「至少要讓對方認為你是可以跟他深度對話的知識份子，不一定要多高大上的工作，但是有穩定的經濟基礎，不是那種連自己都過不好，還要負債度日的那種人。」

「社經地位越高的女性，除非你是有錢到Google就可以查到的那種財團富豪家族，不然想靠經濟實力讓對方另眼相看，恐怕很難。他們其實更在乎你的人格特質。」A先生慢慢的搖晃者酒杯，眼神中流露出自信。

所以A先生是怎麼做到的？或許從他對林秉樞的評論，就可以看出端倪。

一、底氣很重要

一般而言，條件好的女性會得到這個社會無限的善待，身邊總是充滿討好她，追捧他的人，如果你也這樣，你就跟其他人沒有兩樣了。

所以，你跟她講話要有自己的底氣，如果你覺得你見識上無法超越他，可以試者聊他不懂的東西，讓對方覺得你是可以學到新事物的人。勇於表達自己，展現自己底氣，不要因為你社會經濟地位不如他而感到退縮。「從一些報導訪談中，可以看出林男是說話很有自信的人，是那種在第一印象會給人不錯觀感的男生」。

另外，有些把妹書籍說追求女生要投其所好，但是如果女生喜歡藝術，而你沒有足夠深厚的藝術素養，只為了投女生所好去接觸很容易被看破手腳，而得到反效果。與其這麼做，還不如帶他體驗、解鎖沒看過的風景，聊聊跟他興趣有點連結但是完全不懂的東西——像是如果對方喜歡藝術，可以跟他聊聊最近藝術NFT化的趨勢，讓他覺得你很特別，這樣差異化就出現了。

「我相信，林男都念到博士了，肯定腦袋是有些料的，可以跟他的對象分享一些對方不知道的深奧政治理論，讓女方認為是個可以跟他談事情的人，可以聽到不錯的見解，當然會覺得她很特別。」 A君分析道。

其實，是否配得上條件真正好的女性，經濟物質條件往往都不是最重要的指標，至少大部分這樣的女生都如此認為。

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二、大事上有主見，小事依賴

一個自信有主見的男人，是許多女性心中的期待，即便過度理想化或根本不可行，但是至少你有自己的信念與想法，展現出所謂的「理想家」或「革命家」的類型，通常都會對自詡為「高知性」的女生產生吸引力。

像是改變社會不公、讓世界變得有所不同，或是要讓台灣獨立成功等等，這些偏向哲學性或是理論性的事情，雖然有些人會覺得只是在畫餅，但那就是所謂的「大事」，也能夠以此吸引到特定的女性。「我相信當時林男在接觸那些政治名流時，一定會表現出對於政治理想熱情與理念，至少讓對方認為他是個有自身信念與目標追求的男人。」

當然反過來說，如果是每天都在夜店喝到半夜三點，假日就是到處跑趴玩樂的女生，對這肯定就沒啥興趣，這才是真正的「投其所好」。

至於其他的「小事情」就可以多依賴女生，比如今天穿哪件衣服好？今天吃哪種料理好？比較高明的，甚至詢問會女方傢俱要買哪種款式，或者請對方幫點小忙，塑造出一種男方日常很依賴女方的感覺。

「而且如果後來發現女生選的不好，或是沒有幫上忙，甚至可以引起女方愧疚心，讓他在未來對你更加順從。」

「這是一種PUA的套路嗎？」我問。

「你說，像是女立委沒有請到高官來他母親告別式致意，反而讓他產生愧疚感這樣嗎？」A男淡淡的回答。

三、激發對方內心小女孩的一面

每個女人心中都住者一個小女孩，就算已經身處高位也是一樣，你看看武則天當上皇帝之後，開始寵幸美少年們的行為，就可略知一二，所以激發這種平時在社會上都要表現出強勢專業的女性心中「小女孩」的一面，會是個重要的關鍵。

「對於剛出社會的單純女生，帶她去看金碧輝煌；對於看盡世間繁華的女性，帶她去搭旋轉木馬。」

和很貴的高級餐廳相比，帶者女強人去小時候會去的地方遊玩，去學生時代會吃的簡餐店吃個飯，反而可以激起她心中沉寂已久的少女心。而你自己，也應該要有天真與少年感，讓對方覺得平時獨當一面的你也會有孩子氣的時刻，這樣一來，他也會開始用少女的自己來跟你對話。

因此，當雙方的關係越來越好之後，除了向女方展示你的好，也不刻意隱藏你的幼稚天真，畢竟這樣深諳社會冷暖的人，一定知道天底下沒有完人，大家都在戴著面具生存，因此比較起其他人，只做自己的你，對他而言反而因為真實，而更有魅力。

「或許林男比較粗暴的言行舉止，反而被女生認為是他私底下孩子氣或是少年血氣方剛的一面，而選擇原諒，甚至包容。」

說到這裡，A先生又認真的分析起案情：女性想保護人常常是一種天性，能夠讓對方除了欣賞自己還懂得心疼自己，做到這步，基本上十拿九穩了。

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總之，想要追求這種經濟社會地位非一般的貌美女性，許多人都以為要靠豪宅跑車這種硬實力，其實不太對，因為對方不是一心想要嫁入豪門的人，甚至早就看慣了這種大場面，加上自己經濟獨立的情況下，這些物質需求的吸引力其實不高。

「你想想看，或許林男會吹捧自己經濟實力不錯，但對一個當上立委的人，會覺得兩千萬是個大錢嗎？錢，絕對不會是女方願意跟他在一起的關鍵因素。」條件好的女性，反而更重視另一半「軟實力」的部分——像是能夠引起他興趣的有趣靈魂、能讓她佩服的才華、跟你相處起來沒壓力可以放鬆......等等。

「其實，敢追這樣的女生的人沒有你想像的多，甚至比一些喜歡跟人玩曖昧的都會交際花，追求起來還要更容易一些。」

「只是相愛容易相處難，要能夠HOLD住這樣的女人，也是很不容易的，」A先生嘆道，「至少，我還是HOLD不太住。」

A先生笑了一下，他每一段戀情大概都是半年到一年就結束了，不過都算是好聚好散，或許對他來說，這些女性也都是他人生中濃墨重彩的一筆吧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航