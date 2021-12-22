黃士修把核四公投搞得像藍綠對決，完全是紙上談兵的騷操作

輔選秀柱結果被拔、輔選國瑜結果被罷、公投失敗，都有士修的身影，士修是草包嗎？

是，而且紙上談兵。

紙上談兵指平時口中舌燦珠連、胸中筆墨萬千，結果上場實無一策的鍵盤戰神。比如蜀漢的馬謖平時被捧為兵學大師，初次上陣就想秀一波騷操作，但發現跟他想的不一樣，慌了，亂指揮。最後害諸葛亮北伐失敗，被譏諷是史上最有名的登山家兼伯恩之友。

另一個，趙國的趙括，是個沒輸過的論戰天才，他老爸是趙國名將趙奢，一聊起軍事，連趙奢都辯不贏這位神之子。後來長平之戰打響，秦國人在趙國散布他們很害怕神之子趙括，於是趙王空降趙括為帥。秦國還很心機的先敗給趙括，然後開始吹捧趙括就是趙國人最後的希望，趙括果然傾全國之力向秦國決戰，最終趙國40萬軍隊慘遭坑殺活埋。

那我們看士修吧，不可否認他是物理及數學的天才，看起來超強的。不過，隔行如隔山，公投需要跨領域。馬上能征天下，但馬上不能治天下，會選舉不代表會治國，會治國也不代表會選舉，就連有專業能力都不代表會治國，更別說選舉了。

選舉有三個秘密，第一票多的嬴。第二一人一票，專家投票跟亂投票，都是一票。鋼鐵韓粉跟賭爛票那也都是一票，不會因為專業度、忠誠度而加權成5票、10票或是0.1票。第三全民參與，任何族群都可投票。掌握了這三點，你就掌握了選舉策略。

我們看2020年，韓粉造勢場就算破百萬，國瑜也不會增加任何一票，為什麼？因為去的本來就會投給他啊，只是把鋼鐵韓粉篩出來。反觀英文與網紅feat，或許10張年輕票只能拉的出1、2張，但那就很巨大了。因為人有錨定效應，年輕人是跨越政治板塊的新市場，除了年輕人其餘的政治板塊都被開發的差不多了。

得中間選民者得天下，近10年來台灣選舉幾乎是年輕人支持誰誰贏，這也是為何2020年英文勝、國瑜敗。

那我們來看士修這位公投領銜人怎麼操作，不外乎就是不斷強烈的與對槓當局，但能贏嗎？選舉是合戰，綜上所述選舉比誰圈到族群更多，核四議題的族群組成很複雜，大家同意吧？

其他議題就算了，核四搞的像藍綠對決本來就不是最大公因數啊。當然你要說，選舉要錢，沒有激情沒有抖內沒有經費沒有操作，這樣講也對啦。或有人說，選舉要煽情把支持者逼出來啊。

哦，2019年國瑜，或2006年水扁，支持者夠狂吧，請問之後選舉他們輸了幾票？反觀英九、英文不嘴對手粉絲又冷淡，都史上最高票，為什麼？我剛說了，中間選民及不關心政治的人也會去投票，而且也是一票。人家討厭你，就算你對，他們也會把票投給對手，這也是選舉的激情，你再怎麼熱情，再怎麼對，輸就是輸。

Photo Credit: 中央社 重啟核四公民投票案領銜人黃士修18日晚間在台北發表聲明表示，重啟核四公投案未通過，依法不生任何效力，維持封存現況，作為領銜人，感謝辛苦奮鬥志工及所有為科學而戰的各方友軍。 中央社記者張新偉攝 110年12月18日

擁有好球技不代表擁有高人氣，擁有高人氣不代表擁有好球技，那是兩回事。人的好惡很主觀，正因這社會每人想法不同，時代不斷變化、族群越趨複雜，因此選舉不僅於是非，還有各路間策略攻防。當你的行為引發了多數族群的反感又帶不出去的話，就是社會性死亡。

端看過往士修的選舉歷程，助選秀柱選前被拔掉，助選國瑜選後被罷掉。與藍軍合作密切，即使秀柱、國瑜之後黯然淡出，但士修卻能越走越高，這也是藍軍向來「不以成敗論英雄」的優良傳統。

用秀柱、國瑜的失敗否定士修其實也很苛刻，因為那兩次都是大逆風，士修基本上也不在核心，但起碼說明士修並沒有扭轉乾坤之能啊。也許有人會說，啊，可是士修2018年以核養綠公投贏了阿，人家是常常去綠營踢館的戰神欸。

關於2018年公投細節有興趣大家再來談。不過簡單說，2018年的操作與這次差別非常大，且該年是大順風，英文當時也迷航，藍營基本上是全體大勝，成功如果不可複製的話，那都是矇到的。

從這次公投我也不得不說，綠營一貫維持他們很會玩的習性，反正那種什麼鍵盤戰啊、法律戰那些雕蟲小技，就讓你贏啊，選舉又不是比這個。還可以幫造神「綠最怕士修」的效果，然後士修也能以「綠最怕我」大量圈粉。

有玩過股票的都聽過養套殺，即前面先製造一副飆股的樣子騙散戶進場，等錢進來差不多了下殺個措手不及，使大量散戶們恐慌、憤怒、後悔。這招簡單、大量、粗暴、有效率。

如同當年民進黨立委俊憲早就有了國瑜豪宅的料，故意等大選快到了才爆出來，想跳船也沒得跳了。我也是想告訴藍，春秋無義戰，要戰勝強大的對手，唯一的辦法就是要比對手更強更會玩。當發現有問題就要修正，不要鄉愿、不要濫情，因為選舉很現實、很殘酷。

大家都說民進黨很會選舉。其實民進黨一開始也不懂選舉，也是靠一點一滴的修正與把握，才能進化到2014年後的綠大藍小。要光靠講你們愛聽的話取得一席之地，非常簡單，要或不要而已，往往奸臣及臥底，也都能比忠臣表現的更像忠臣，只要善於用一些煽情的言語之類的，不過我想我說了也是沒用啦。

趙王空降趙括不僅是他論戰無敵，重點還是他那莫名其妙的自信，當你越自信，越給人感覺你行的錯覺。士修多次揚言要用公投挫敗民進黨，然而我們從民調的變化中，從士修還沒登場前的五場說明會到提告到絕食，民調從領先漸漸被反超，最後公投失敗收尾。

其實明眼人都看的出實力懸殊之大，如果不是志大才疏的草包，那就是別人囝仔死不完的又壞又草包。反正失敗推給別人就好了，再喝幾碗「過程很感動」、「我們沒有輸」的心靈雞湯，不需要檢討自己，一覺醒來粉絲還當我是那個戰神。