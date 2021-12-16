美參院驚險通過提高債務上限、避免金融危機，桑德斯譴責共和黨：令人難以置信的不負責任

文：吳宗宜

美國參議院終通過提高債務上限，共和黨拒絕背書

美國參議院在12月14日以50：49通過將債務上限提高2.5兆美元的法案，接下來將由民主黨佔多數的眾議院表決，兩院均通過後將交給總統拜登（Joe Biden）簽署，此次通過的法案，預計能將美國政府的舉債權限延長到2023年初。

美國民主、共和兩黨為政府債務上限問題已僵持數月，在10月18日聯邦債務上限將至時，美國參議院以50：48通過，暫時調高聯邦政府的債務上限4800億美元至28.4兆美元，但美國仍在12月3日達到該債務上限。

目前的聯邦債務約為28.9兆美元，提高債務上限將使美國財政部得以補充已耗盡的現金準備，並免除美國政府債券違約的風險，避免引發金融危機。然而2022年11月美國期中選舉時，極有可能再度產生讓兩黨針鋒相對的債務上限問題，由於共和黨人有望贏得眾議院的多數席位，屆時選前民主黨可能將試圖再度提高債限，以免共和黨在兩院取得多數之後，以刪減預算要脅拜登政府。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在11月中旬警告，財政部可能會在12月15日前完全用罄舉債權限，並敦促國會迅速採取行動，提高債務上限以免聯邦政府將面臨債務違約，導致美國經濟發生危機。債務上限在到達天花板時，政府將被迫無限期延遲支付重要的社會福利津貼、軍餉、聯邦雇員的薪水、社會保險等，而美國國債的投資者將不會收到利息，到期的債券本金也無法兌現。

葉倫表示，「在某些情況下，財政部將沒有足夠的資源繼續為美國政府的運作提供資金，為了確保各界對美國的充分信任和美國的信用，國會應儘快提高債務上限。」

她並指出，美國快速再度達到債務上限與拜登簽署的5500億美元基礎設施法案密切相關，這部法案要求財政部在其通過後的一個月內（即12月15日），向公路信託基金（Highway Trust Fund）轉移1180億美元。

美國聯邦準備委員會（Federal Reserve）主席鮑爾（Jerome Powell）和許多經濟學家也警告，即使是暫時的違約也可能使信貸市場陷入混亂，長期增加美國的借貸成本，並損害美國在全球的信譽。

雖然葉倫一再呼籲兩黨就債務上限問題進行投票，但在兩黨僵持數月後，她建議民主黨考慮透過多數投票程序自行提高舉債上限。

佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）譴責共和黨人，稱他們「心知肚明這是川普（Donald Trump）政府時期所欠的債務卻不償還，知道這會將整個世界經濟推入混亂，但還是令人難以置信的不負責任。」

共和黨人一直極力阻止民主黨提高政府的債務上限，也大力反對拜登在今（2021）年3月通過的1.9兆美元COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）紓困案《美國救助計劃》（American Rescue Plan），以及4月底提出的3.5兆美元的《重建美好法案》（Build Back Better Act），該計畫包含教育、兒童照顧、健保與氣候變遷等諸多面向，拜登稱這是對美國未來的歷史性投資，但不僅共和黨人大力反對，民主黨內部也出現分歧，在此情況下，拜登不得已於10月底宣布將該法案的預算縮減為1.75兆美元。

拜登表示，「不是每個人都能得到他們想要的一切，即使是我也不例外，但這就是妥協，這就是共識。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

兩黨一直無法在提高債務上限案取得共識，美國聯邦眾議院在9月29日以219：212通過法案，暫時凍結政府債務上限到2022年12月，除民主黨籍奧勒岡州聯邦眾議員史拉德（Kurt Schrader）和緬因州聯邦眾議員高登（Jared Golden）外，所有民主黨眾議員皆支持該法案；而共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格（Adam Kinzinger）則是唯一支持該法案的共和黨人，其餘共和黨議員皆投下反對票。

然而後續法案卻頻頻在參議院受阻而無法通過，共和黨人批評美國政府的債務已超過美國一年的國內生產毛額（GDP），不應再增加。民主黨人則回擊共和黨人在川普執政時，共和黨曾三度提案支持提高債務上限，現在卻甘冒讓政府停擺、引發經濟危機的風險而反對。

根據財政部的數據，自1960年以來，國會已經提高或凍結了78次債務上限，美國目前的總債務為28.9兆美元，債務增加的主因包括社福津貼和醫療保險、債務利息和最近的疫情救助計劃。另外，稅收的減少也是主因之一，近幾十年來，共和黨籍總統頒布一系列減稅措施，也減少了稅收、增加了債務。

根據財政部的數據，國債在前總統川普的四年任期內增加了7.8兆美元，根據無黨派的稅收政策中心（Tax Policy Center）的數據，共和黨的2017年減稅法案（Tax Cuts and Jobs Act of 2017）也使美國債務增加了1兆至2兆美元。

根據參議院的規定，多數法案都須通過60票的門檻（共100席），在參議院兩黨各佔50席的情況下，法案事實上極難通過，共和黨人堅決反對提高債務上限，稱其會嚴重影響美國人的社會保障檢查和退伍軍人的福利，並造成經濟下滑。

因此要通過此法案，必須透過所謂預算和解（Budget Reconciliation）的程序，繞過兩黨在院會中的冗長辯論，並讓兼任參議院議長的副總統投票（使票數成為51：50）打破僵局。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）先前曾大力反對民主黨的提高債務上限的決定，但在上週卻和民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）達成協議，允許民主黨進行預算和解程序，意味著該黨不須任何一位共和黨人的支持，就能成功通過提高債務上限的法案。

民主黨在2021年初通過的3.5兆美金的《美國救援法》（American Rescue Plan），共和黨在2017年通過減稅就業法（Tax Cuts and Jobs Act of 2017），都曾行使預算和解程序。

美國參議院多數黨領袖舒默表示：「這法案的重點是支付兩黨執政時共同積累的債務，所以我很高興共和黨人和民主黨人有一些共識。這對美國人民來說是一個非常好的結果，我們將避免災難性的違約。」

令人驚訝的是，麥康諾在10月才堅稱，他不會配合「任何減輕民主黨執政不當後果的努力」，如今他卻放棄了這個立場，和舒默私下達成協議，他僅在12月14日表示：「如果他們開始另一波加稅和支出，那我們一定又會看到大規模的債務增加。」

事實證明，麥康諾的這個決定不受許多共和黨人的歡迎，尤其是美國前總統川普，他大力抨擊該協議，稱麥康諾是一個「爛掉的老烏鴉」（Broken Old Crow），「沒有膽量好好利用債務上限牌，使共和黨在所有事情上都取得完全勝利。」並要共和黨「擺脫麥康諾！」（GET RID OF MITCH!）

猶他州共和黨聯邦參議員麥克李（Mike Lee），也批評麥康諾讓舒默進行順利和解程序，他稱未來民主黨可能會更時常利用這種方式繞過參議院的正常監督，來混水摸魚通過不受歡迎的法案。

田納西州共和黨聯邦參議員布萊克（Marsha Blackburn）也反對提高債務上限：「民主黨人已經表明，他們願意花費無限的納稅人資金，來推進他們的激進左派議程。今天，我站出來反對左派永無止境的支出，並投票反對將債務上限提高2.5兆美元。我們的國家不應該因為民主黨的災難性經濟政策而深陷債務泥潭。」

保守派共和黨人並警告，如果他們2022年在參眾議院贏的多數席次，重新掌控國會，他們將真正推動削減支出。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航