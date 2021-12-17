二度斷交的尼加拉瓜，與台灣有著從兩蔣時代延續自今的恩恩怨怨

12月10日，尼加拉瓜共和國宣布與中華民國斷交，象徵台灣的邦交國又減少一個，從15個變成14個。或許執政黨還在粉飾太平，認為等到中華民國的邦交國剩下零個以後，台灣就可以在法理上獨立了。要不然就是繼續自我安慰，把在立陶宛甚至於外交地位比台灣更悲慘的索馬利蘭設置辦事處，視為重大外交突破，但這一切都彌補不了失去尼加拉瓜的傷害。

到底是什麼原因，導致向來與民進黨關係良好的尼加拉瓜左派總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）選擇與台灣斷交呢？筆者認為與本年度的尼加拉瓜總統大選有直接的關係。

奧蒂嘉就如同過去拉丁美洲所有右翼或者左翼獨裁者，不願意放棄到手多年的權力，於是在11月7日總統大選來臨前將所有的總統大位競爭者逮捕、流放或者取消他們的參選資格。逮捕、流放或者軟禁在野黨領袖就罷了，奧蒂嘉還直接提名自己的妻子穆麗優（Rosario Murillo）擔任副手，把整個尼加拉瓜都變成他們的家族企業。

美國總統拜登（Joe Biden）又一如過去歷代的民主黨總統，特別重視人權外交，直接以「鬧劇」形容這場選舉，並啟動了對尼加拉瓜的制裁。比如12月9日到10日舉辦的民主峰會（Summit for Democracy），尼加拉瓜就沒有獲邀出席。

而由美國號召發起的民主峰會，其實象徵的也是世界重新回到1991年以前的冷戰架構，以美國為首的自由世界還有以中共、俄羅斯為首的極權、威權陣營相互對立，壁壘分明。在得不到美國支持的情況下，奧蒂嘉唯一鞏固自身權力的選擇，就是義無反顧加入中共和俄羅斯的陣營，而向北京方面展示誠意的最直接手段就是和台灣斷交。

因此這次尼加拉瓜的斷交，從中華民國外交部的立場來看其實是非戰之罪。因為台灣並沒有權力干預尼加拉瓜的選舉，也沒有辦法去經營與在野黨領袖們的關係，畢竟他們不是被關押就是流放了。然而這不是尼加拉瓜在歷史上第一次與台灣斷交，甚至不是奧蒂嘉第一次與台灣斷交，究竟尼加拉瓜與中華民國在歷史上有哪些恩恩怨怨呢？

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 美國冒險家沃克

以桑定的繼承者自居

尼加拉瓜的歷史，從奧蒂嘉等左派革命家的角度出發，基本上是從1838年獨立以來就被籠罩在「美帝國主義」的陰影之下。1855年，尼加拉瓜爆發保守黨與自由黨之間的內戰，美國冒險家沃克（William Walker）獲民主黨邀請率領傭兵參戰對付保守黨。可沒想到沃克內戰打到一半，居然自己宣佈當選尼加拉瓜總統，而且還得到美國政府的外交承認。

共同外敵的出現，讓保守黨與民主黨一如抗日戰爭爆發之初的國共兩黨，放下了彼此的對立，聯手哥斯大黎加及宏都拉斯等其他中美洲同盟軍一同驅逐沃克。成為中美洲國家公敵的沃克，最終失去美國政府的支持，然後在1860年為宏都拉斯政府下令處決。然而美國對尼加拉瓜的干預，並沒有隨著沃克的垮台而宣告結束。

長期把中南美洲視為後花園的美國，於1912年直接出兵尼加拉瓜，支援保守黨叛軍對抗自由黨政府。自由黨政府很快就向美國屈服，從此之後尼加拉瓜的政權被牢牢掌握在美軍陸戰隊的手中，引發尼加拉瓜民族主義者的牴觸情緒。

青年革命家桑定（Augusto César Sandino）趁勢崛起，領導「尼加拉瓜國家主權保衛軍」（Ejército Defensor de la Soberanía Nacional）展開抗美游擊戰爭。

這場游擊戰從1927年開始，一路打到陸戰隊在1933年撤退為止。新上任的羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統認為直接派遣美軍介入尼加拉瓜內戰，是一種過於赤裸裸、血淋淋的殖民主義政策，只會引起世人尤其是中南美洲民眾對美國的反彈。與其繼續在尼加拉瓜消耗美國的資源和兵力，倒不如扶植一個親美的強人上台執政，更符合美國的利益，哪怕這個強人一點都不民主。

陸戰隊在撤離尼加拉瓜以前，將整個國家的軍事大權都交給了「國家警衛隊」（Guardia Nacional）的隊長蘇慕薩（Anastasio Somoza García）將軍，讓他上台掌握權力成為新的獨裁者。

蘇慕薩也不辜負羅斯福總統的期待，將美軍撤軍後放下武器，停止抵抗的桑定逮捕殺害。年僅39歲就遇害的桑定，從此以後成為尼加拉瓜反美民族主義的代表性人物，奧蒂嘉也始終以桑定的繼承者自居。

與蔣家友好的蘇慕薩家族

提起從1936年開始，就一直統治尼加拉瓜到1979年的蘇慕薩家族，今天台灣知道的人想必已經不多。不過如果想瞭解蘇慕薩家族的形象，筆者非常建議讀者們去觀看今年上映的DC超級英雄電影《自殺突擊隊：集結》（The Suicide Squad）。裡面出現的虛擬國家「科托馬爾他」（Corto Maltese），就是由一個以蘇慕薩家族為藍本的右翼獨裁者家族統治。

DC系列電影畢竟是科幻動作片，對蘇慕薩家族的形容確實有許多誇大不實之處，甚至到了天花亂墜的地步。包括他們暗中配合美國政府，對自己的國民實施不可告人的外星人體實驗等等，讓筆者看了直呼不可思議。就算真的有如此高敏感性質的生物實驗，美國也應該交給北約會員國等級的一級盟邦負責，給一個第三世界國家來處理未免太不符合邏輯。

不過無論如何，還是對美國電影人願意拍出這樣的題材，自行揭露過往扶持右翼獨裁者黑歷史的勇氣給予高度肯定。相信許多深藍讀者看到這裡，又要痛罵「美帝國主義」如何無恥，聲稱是民主國家卻扶持像蘇慕薩家族這樣的威權政府。然而蘇慕薩家族不只是美國的好朋友，同時還是中華民國的好朋友，更是蔣中正父子的好哥們。

看在羅斯福總統眼中，蘇慕薩將軍固然違反民主價值，卻堅決反對納粹德國對中南美洲的滲透，更痛恨共產主義。只要這兩點符合美國的利益，那麼看在羅斯福總統眼中「即便他是狗娘養的，也是我們的狗娘養的」。

蔣中正同樣也是因為他抗日又反共，才獲得羅斯福總統的大力支持。尼加拉瓜與中國的人權，還有台灣人對回歸中華民國與否的態度，從來就不在羅斯福總統的考量範圍之內。

這些問題當然更是不在羅斯福總統之後，歷屆美國總統的考量範圍之內，華府決策者看待尼加拉瓜和台灣，從來重視的只有地緣政治。蘇慕薩和他的兩個兒子，也因為頑強推行反共政策的關係，與中華民國發展出極為密切的合作關係。其中小兒子安納斯塔西奧（Anastasio Somoza DeBayle），還曾經以總統特使以及總統身份在1961黏合1974年兩度造訪台灣。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 蘇慕薩將軍

國共合作一起反共

哪裡有壓迫，哪裡就有反抗，蔣家父子統治下的台灣有黨外運動，蘇慕薩父子統治下的尼加拉瓜同樣有來自左派的挑戰。獲得蘇聯支持的左派游擊隊桑定解放陣線（Frente Sandinista de Liberación Nacional），於1961年成立，並展開對蘇慕薩家族的游擊戰爭。不得人心的蘇慕薩家族於1979年被推翻，當時桑定解放陣線的領導人，正是現任尼加拉瓜總統奧蒂嘉。

起初美國在卡特（Jimmy Carter）領導下推行人權外交，對奧蒂嘉的新政權採取友善態度，因此尼加拉瓜並沒有馬上與台灣斷交。不過很快的，接替卡特出任總統的雷根（Ronald Reagan）為共和黨鷹派的代表人物，他認為卡特的政策過於示弱，是一種向共產主義陣營投降的行為。雷根沒有修正卡特與中華民國斷交的決定，倒是強化了對尼加拉瓜內政的干預。

中央情報局開始扶持一支以「反革命」（Contras）自居的右派游擊隊，展開對奧蒂嘉的顛覆行動，有趣的是根據外交元老錢復的回憶錄，台灣曾接受雷根總統的代理人，陸戰隊中校諾斯（Oliver North）邀請，出資援助反革命游擊隊。對反革命游擊隊的金援，是導致奧蒂嘉政府在1985年第一次宣佈與中華民國斷交，轉而承認北京的根本原因。

然而此刻的中華人民共和國，已經在鄧小平領導下走上改革開放的道路，改革開放能否成功，極度仰賴美國的投資。所以中共不只與美國建交，還聯手在阿富汗與尼加拉瓜對抗蘇聯。所以與台灣斷交，和大陸建交沒有辦法從本質上改變奧蒂嘉四面楚歌的困局。反革命游擊隊不只得到台灣的金援，還得到中華人民共和國的武器援助。

這是為什麼反革命游擊隊的武器，有相當高的比例為AK47，甚至於大陸仿造的56式突擊步槍的原因。畢竟早年毛澤東時代，中共就曾向桑定陣線提供過大量的56式突擊步槍用來推翻蘇慕薩政權。如今鄧小平再向反革命游擊隊提供56式突擊步槍，假裝是從桑定政權的部隊手中繳獲而來，一點都不誇張。那是一個國共合作一起反共，而且還反尼加拉瓜的共的特殊歷史時期。

Photo Credit: 國史館 1961年，蘇慕薩將軍的小兒子安納斯塔西奧，以總統特使身份代表其擔任總統的大哥路易斯（Luis Somoza Debayle）來台灣拜會蔣中正，他後來又在1974年以總統身分訪台拜會蔣經國

與台灣一起民主化

背後得到美國、大陸與台灣支持的反革命游擊隊，終究只是一群烏合之眾。他們就如同國民黨在大陸時代的雜牌軍或者「偽軍」一樣，缺乏一個統一的領袖來領導反共戰爭。反革命游擊隊裡既有蘇慕薩家族的支持者，也有蘇慕薩家族的反對者，他們內鬥的程度十分激烈，唯一把他們團結到一起的誘因僅只於對桑定政權的不滿。

如果看過2017年的航空冒險電影《美國製造》（American Made），讀者們更熟悉的畫面，應該是反革命游擊隊的成員被派往美國受訓，可是他們雙腳一踏到美國的土地上就集體做了逃兵，各自去追尋自己的「美國夢」，根本沒人想要反攻尼加拉瓜。於是在雷根總統下台後，美國政府也終止了對反革命游擊隊的軍事援助。

經由政治協商，接受美國與中共武裝援助的反革命游擊隊放下武器，加入奧蒂嘉領導的桑定政府，實現了尼加拉瓜的和平統一。不過在1990年的尼加拉瓜總統大選中，兩個兒子各自參加反革命游擊隊與桑定陣線的反對派領袖查莫羅（Violeta Chamorro）勝選，成為拉丁美洲歷史上的第一位女性總統。她隨即宣佈恢復與中華民國的邦交，並又因此失去北京的外交關係。

奧蒂嘉之所以會贏了內戰，輸了政權，關鍵原因在於尼加拉瓜民眾厭倦了內戰，既不願意支持魚肉鄉民的反革命游擊隊，對奧蒂嘉的治國能力也失去信心。

此外來自美國的經濟制裁，還有行將解體的蘇聯不再有能力提供桑定政權援助也是兩大不可忽視的關鍵原因。總之進入90年代以後，尼加拉瓜與中華民國都成為了民主國家，不再需要依靠蘇慕薩家族或者蔣家父子的私人關係來維繫邦誼。

桑定解放陣線淪為在野黨長達16年的時間，奧蒂嘉也連續兩次參加總統大選都宣告落敗，美式民主似乎成為了解決所有人類問題的終極答案，左翼的共產主義和右翼的法西斯主義都遭到世界拋棄。直到21世紀初，隨著強人普亭（Vladimir Putin）上台，還有親俄領袖查維茲（Hugo Chávez）在委內瑞拉的上台，都讓奧蒂嘉燃起了再次執政的希望。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）

與民進黨關係友好的奧蒂嘉

到了2006年，奧蒂嘉終於實現了他畢生追求的夢想，重新成為尼加拉瓜的總統。奧蒂嘉一如查維茲採取疏遠美國的外交政策，但是卻沒有辦法和查維茲一樣同時與俄羅斯、中共交好。80年代國民黨與共產黨聯手配合美國推翻他的記憶，讓奧蒂嘉難以相信中華人民共和國，倒是陳水扁執政下的民進黨政府猶如一張白紙，與桑定政權毫無歷史過節。

更重要的，是陳水扁總統一如80年代的奧蒂嘉，為了追尋台灣獨立的夢想同時遭到美國、中共還有國民黨的壓制，讓奧蒂嘉產生同病相憐的情愫。陳水扁不顧「美帝」抗議，飛往利比亞與格達費（Mu'ammar Al-Qadhdhāfī）會面的表現雖然傷害台灣與美國的關係，卻肯定讓奧蒂嘉對民進黨政府另眼相看，雙方的關係迅速升溫。

或許因為曾經失去權力的關係，再次上台的奧蒂嘉開始效法起過去他推翻的蘇慕薩父子，透過修改憲法的方式讓自己獲得不斷連任的權力。從陳水扁到蔡英文的歷屆民進黨總統，都受到奧蒂嘉邀請出席過他的就職典禮。倒是國民黨籍的馬英九總統，曾在造訪尼加拉瓜時遭到奧蒂嘉無理對待，這本身不是馬英九總統該負的責任，而是來自當年蔣經國反共抗俄國策的牽連。

靠著奧蒂嘉的牽線，陳水扁、呂秀蓮與蔡英文等民進黨領袖有機會與查維茲還有卡斯楚（Fidel Castro）等拉丁美洲左翼領袖會晤，展現隱藏在民進黨人骨子裡的「反帝國主義」基因。

畢竟就連監察院長陳菊，也多次不避諱的以切格瓦拉（Che Guevara）迷自居。在拉攏美國抗中保台的今天，與奧蒂嘉維持友好關係是民進黨少數幾個能彰顯自己與美國「也不完全一致」的方法。

尤其奧蒂嘉在2017年以台灣共和國總統職稱，稱呼到尼加拉瓜出席其第四次總統就職典禮的蔡英文，更是具有代表性。仿佛尼加拉瓜要與台灣緊密的聯繫在一起，共同對抗由「美帝國主義」還有「中國霸權主義」打造的世界秩序，第三世界小國終於團結在一起了。

奧蒂嘉背棄台灣離去，對蔡英文的最大傷害，就是讓她少了一個面對深藍質疑自己是「美帝國主義走狗」時的堅強盟友。

Photo Credit: AP / 達志影像 2007年時任總統陳水扁赴尼加拉瓜，當地學生持台灣和尼加拉瓜國旗歡迎

防範「不自由的民主」

凡是研究或者撰寫拉丁美洲歷史的人，很少不會變成「左」派，因為就連美國都沒有辦法否認自己過去對拉丁美洲各國剝削的歷史。當然身為中間偏右的自由主義者，筆者對桑定、卡斯楚、奧蒂嘉還有查維茲這些拉丁美洲的左派領袖同樣不敢苟同。因為他們發起的紅色革命，最終不只沒有解決拉丁美洲的問題，反而還都演變成了比原本右翼獨裁統治者更恐怖的大怪物。

就以奧蒂嘉來說，或許過去他曾經是有理想，希望能從蘇慕薩父子手中解放尼加拉瓜人民。然而當奧蒂嘉享受到權力的滋味，尤其是失而復得的權力的滋味以後，他的吃相卻變得比蘇慕薩家族還要難看。如此公然逮捕、關押還有流放在野黨領袖，就算還有選舉又有什麼用？不過就是前陣子馬英九總統登報批評，所謂「不自由的民主」（illiberal democracy）罷了。

奧蒂嘉為了鞏固手中的權力，決定靠攏中共這件事情，筆者並不感到意外。相信就算是親近國民黨的蘇慕薩家族繼續執政，尼加拉瓜也一樣會為了國家利益拋棄台灣。獨裁者的本質都是一樣，不會因為他們是左翼或者右翼，親美或者親俄而有所改變。所以筆者在尼加拉瓜選擇與台灣斷交這件事情上，是支持政府並希望外交部官員能夠繼續努力的。

至於未來如果奧蒂嘉下台，是不是尼加拉瓜就有可能與中華民國復交？以目前筆者的觀察，應該機會是不大的，因為就連奧蒂嘉有沒有可能和平下台，我都不敢在此打包票。從台灣與尼加拉瓜的外交關係史中，筆者認為我們可學習的教訓倒不是該如何讓尼加拉瓜三度承認中華民國，而是應該要防範「不自由的民主」捲土重來。

過去蔣家父子時代，同樣是以反共抗俄為名，迴避國會還有民間的監督，無限期延長蔣中正還有蔣經國的總統任期。當年的中華民國，同樣有民主制度和兩岸人民共同制定的憲法，卻在一切以反共為優先的政策下，對不分統獨兩派的台灣人施以人權上的侵犯。希望今天在民進黨的治理下，台灣不要重新回到蔣家父子的道路，只不過是把反共抗俄四個字改成抗中保台而已。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航