《攀登的奧義》：「危險」深具教育意義，能鍛鍊出淨化的力量，任憑在什麼學校也學不到這樣的教訓

文:亞伯特.F.馬默理(Albert F. Mummery)|翻譯:劉麗真

亞伯特.F.馬默理(1855-1895)

英國登山家與作家,登山運動的奠基者之一。曾首攀多座阿爾卑斯山峰,並於一八九五年成為首度挑戰喜馬拉雅山區南迦帕爾巴特峰(Nanga Parbat)的第一人,但殞命於上。此峰直到一九五三年才由奧地利登山家賀曼.布爾(Hermann Buhl)成功攻頂,過程可見後文〈獨攀南迦帕爾巴特峰〉(Nanga Parbat...Solo)。本文出自《我在阿爾卑斯與高加索的攀登》(My Climbs in the Alps and the Caucasus)一書,於一八九五年他逝世前出版。