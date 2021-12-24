《攀登的奧義》：「危險」深具教育意義，能鍛鍊出淨化的力量，任憑在什麼學校也學不到這樣的教訓

文：亞伯特．F．馬默理（Albert F. Mummery）｜翻譯：劉麗真

登山的快感與懲罰

The Pleasures and Penalties of Mountaineering

亞伯特．F．馬默理（1855-1895） 英國登山家與作家，登山運動的奠基者之一。曾首攀多座阿爾卑斯山峰，並於一八九五年成為首度挑戰喜馬拉雅山區南迦帕爾巴特峰（Nanga Parbat）的第一人，但殞命於上。此峰直到一九五三年才由奧地利登山家賀曼．布爾（Hermann Buhl）成功攻頂，過程可見後文〈獨攀南迦帕爾巴特峰〉（Nanga Parbat...Solo）。本文出自《我在阿爾卑斯與高加索的攀登》（My Climbs in the Alps and the Caucasus）一書，於一八九五年他逝世前出版。

好些一言九鼎的知名登山家最近公開宣稱：他們深信，登山的風險已經不復存在。

技能、知識、專業書籍粲然大備，早把殘存的風險用一記漂亮的高爾夫揮桿掃進地獄邊緣。對於這種樂觀的結論，我只能勉強同意。我始終不能忘記教我繩索攀登的第一個師傅。他的肚子裡裝滿登山專業知識——請容我這麼說——簡直比《貝明頓文庫》（Badminton Library）還淵博，卻也無法讓他避開命喪白朗霧峰（Brouillard Mont Blanc）以及他的兒子最近殞落於科什坦山（Koshtan Tau）的命運。

一八七九年，兩支把登山當兒戲的隊伍，攀登馬特洪峰（Matterhorn）西壁，我心頭不禁掠過死神的警告，強迫我憶起死於韋特洪峰（Wetterhorn）的潘霍（William Penhall）先生、在馬庫尼亞加（Macugnaga）羅莎峰（Monte Rosa）遇難的費迪南．伊姆森（Ferdinand Imseng）以及在佛雷斯納耶（Fresnay）白朗峰不幸犧牲的約翰．佩特洛斯（Johann Petrus）。

難道比起至今健在的山友，這三位前輩不夠小心、老練、強悍，或者比不上我們見多識廣？這種說法實在荒謬。我們即便把渾身解數施展到淋漓盡致，還是無法掠幸運女神之美；英國山岳會（Alpine Club）實在該把它的成就，奉獻給她的信守承諾與守護。

說真格的，只要我們稍停片刻，思考登山這門運動的本質，很明顯的，就包括，甚至可以說只包括登山家與山岳較量、克服難題的技能。因此，任何技能上的精進，就等於要迎向更嚴苛的考驗。從布勒伊山脊（Breuil Ridge）挺進德魯峰（Dru）再到格雷蓬峰（Aiguille de Grépon），或者走寬不了多少的稜線，從夏慕尼白朗峰（Chamonix MontBlanc），取道布倫瓦冰川（Brenva Glacier）與白針峰（Aiguille Blanche de Peuteret），登上同一座山峰。

當年，班能與華特斯（Bennen and Walters）無力率隊挑戰「裹屍布」（Linceul）上的懸崖；而我們現代人卻可輕易穿過格雷蓬裂隙，這自然是無可爭辯的事實。雅克．巴爾馬特（Jacques Balmat）走不了「古道」，但是，艾密里．雷（Émile Rey）卻能攻克如鬼似魅的布倫瓦峰（Brenva Peuteret）峭壁。如果我們拒不承認攀登技術隨著挑戰同步成長，那麼登山活動看起來當然跟以前一樣危險。

攀岩技巧近年來取得長足進步，比起三十年前，攀岩要容易得多；但是這種運動的本質並不是登上每一座高峰，而是奮力迎向並且設法克服更艱苦的考驗。快樂的登山家，像是垂垂老矣的尤利西斯（Ulysses），「帶領伙伴，乘著醉興，酣戰不休」；而這種興味只有登山家窮盡各種可能性，臻至登山技能的極限，才可望獲致。

無論早期的登山家，挑戰我們現在可以輕鬆跨越的天塹，或者我們現代登山家面對難以克服的巨岩，又或者是未來的登山高手，馴服我們認為絕無希望通過的懸崖峭壁，登山始終得冒一定的風險。毫無疑問的，我與前述登山界大老之間的歧異，主要是對登山運動「存在的根本理由」看法不盡相同的緣故。

把登山當成一種運動，總有（而且無法避免的）危險性；把它當成舒展筋骨的手段，在壯闊的山野間健行、進行準科學（quasi-scientific）的調查——為了報紙蒐集奇聞軼事的題材，或者是能在同儕間自吹自擂，從這個角度來看，攀登瑞吉峰（Rigi）或者是皮拉圖斯峰（Pilatus），比起三十年前，自然是安全得多。但是這種「登山」探索並不是創設山岳會先賢們心目中的概念；更不符合現今登山界菁英——時聚時散，人數不多，而且規模還在萎縮中——的定義。

窮盡一個人的才能、激發體能與心智上的極限，力克一面無從著手的懸崖、強行通過冰雪覆蓋的荒涼山溝，證明的是人類的價值；跟著一個「躺在床上，就能想到攀登的每個步驟、找到落腳與雙手施力處」的嚮導，翻越幾個崖底的亂石堆，證明的只是無纖維時尚服飾的品質。只需香水、香膏噴好抹滿，穿件漿得筆挺的亞麻衣物，蹬著擦得雪亮的皮鞋，搭乘鐵路在策馬特（Zermatt）下車就成了。

真正的登山家是漫遊者。我所謂的「漫遊者」，並不是沿著前人足跡、在山間往返的旅行者——這比較類似使用英國收費公路往前衝刺的自行車選手——而是一個熱愛踏上前人足跡不曾履及的地面、攀登以往不曾感受到人類手印觸及的懸崖，或者在冰雪覆蓋的山溝中，開闢自己的路徑，穿過迷霧，甘冒雪崩奇險，也要在「地球從渾沌中崛起」以來，首度留下自己神聖的身影。