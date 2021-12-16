2021/12/16,
健康

今日新增本土1例舊案、境外移入11例，指揮中心公布防疫旅宿4大強化作為

今日新增本土1例舊案、境外移入11例，指揮中心公布防疫旅宿4大強化作為
Photo Credit: 指揮中心提供

我們想讓你知道的是

指揮中心進一步表示，今日新增11例境外移入個案，為4例男性、7例女性，年齡介於10多歲至50多歲，此外，指揮中心也表示，新增1例邊境攔截確定Omicron病例，案16855為美國境外移入，而12月11日起共累計4例Omicron病例，分別來自史瓦帝尼、英國、美國（2例）。

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增12例COVID-19境外移入確定病例，分別為1例本土及11例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

案例狀況

指揮中心說明，今日新增1例本土病例（案16882），為80多歲本國籍女性，已接種2劑AZ疫苗，今（2021）年12月15日因腹痛、發燒等症狀就醫並採檢，於今日確診（ Ct值39.9），血清檢驗N蛋白抗體陽性，研判為舊案。目前已匡列接觸者2人，列居家隔離，其餘接觸者匡列中。衛生單位刻正進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心進一步表示，今日新增11例境外移入個案，為4例男性、7例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國（案16871）、柬埔寨（3例，案16872、案16878、案16879）、菲律賓（2例，案16873、案16876）、英國（案16874）、越南（2例，案16875、案16877）、泰國（案16880）、蒙古（案16881）入境，入境日介於11月21日至12月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

此外，指揮中心也表示，新增1例邊境攔截確定Omicron病例，案16855為美國境外移入，而12月11日起共累計4例Omicron病例，分別來自史瓦帝尼、英國、美國（2例）。

最後，案16851於今年12月11日自主健康管理期間確診，指揮中心與地方衛生局立即展開相關調查，包括擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查、病毒定序等，發現同防疫旅宿同樓層之案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，初步研判可能為一起防疫旅宿相關感染事件。

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因應近期疫情，指揮中心啟動防疫旅宿4大強化作為

考量防疫旅宿為國內疫情控制關鍵，且春節即將到來，指揮中心強化防疫旅宿的相關措施，詳細說明如下：

一、強化監測作為，增加春節檢疫專案3項方案篩檢次數及查核與違規裁處：

  1. 3方案均於入境時、檢疫第3、7、10、14及第21天（自主健康管理期間第6-7天）進行PCR檢驗或公費快篩。
  2. 居家檢疫期間加強查核，違反規定者將加重裁處。

二、防疫旅宿防疫措施查核：邀集感控專家針對防疫旅宿進行全面查核，指導與協助防疫旅宿落實防疫管理措施。

三、防疫旅宿通風空調檢視：請勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助全面檢視防疫旅宿之通風空調換氣情形，並提供改善建議。

四、加強有症狀通報：檢疫期間有症狀均要進行PCR採檢，以確實掌握可能個案。

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全台疫苗施打狀況

1216_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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