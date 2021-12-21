明年還想來！台灣年輕學子結合科技及創意，一同「Solve for Tomorrow」

台灣三星「Solve for Tomorrow」競賽邁入第二屆，於12月10日公布競賽結果與進行頒獎典禮。今年有近百組學生報名，歷經6個月的賽程，共9組團隊脫穎而出進入決賽。在多位專業評審的決選下，最後由「海岸清潔隊」團隊的「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎，特優獎則由「SWXN」團隊的「我要搭公車」奪下，優選獎則由「漫步在星雲」的「居家仿生復健手」獲得。

Photo Credit：台灣三星 本屆評審團。左起：5% Design Action副執行長黃詩妤、BoniO Inc.執行長葉丙成教授、台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮、圖文不符／簡訊設計／志祺七七共同創辦人張志祺、臺灣童心創意行動協會（DFC 臺灣）台灣發起人許芯瑋。

第二屆「Solve for Tomorrow」競賽呼應聯合國永續發展目標（SDGs），邀請學生從「永續社會」及「永續環境」兩大主題發想。而進入決賽的九組參賽隊伍，更展現初生之犢不畏虎的氣勢，積極面對台灣於永續議題上面臨的困境，揮發年輕人專屬的創意及影響力，為台灣社會注入「星」一代的活力。

第二屆Solve for Tomorrow競賽「海岸清潔隊／跨場域自動淨灘裝置」奪首獎

首獎：海岸清潔隊／跨場域自動淨灘裝置

本屆獲得首獎的團隊，其隊伍名稱即充分展現「永續環境」的精神。由北一女中、建國高中與林口高中學生跨校組隊的「海岸清潔隊」，以作品「跨場域自動淨灘裝置」獲得評審青睞。「海岸清潔隊」有感於海廢污染嚴重、垃圾污染海灘景觀，為解決人工淨灘的人力不足與地形限制，因此運用人工智慧、物聯網、無線通訊模組與視訊傳輸遙控等多項技術，開發出一款淨灘機器人模型，除了能適應各種地形，更能自行辨識垃圾並自動夾取，為海洋環境維護盡一份心力。

雖然「海岸清潔隊」的三人組來自不同高中，其實他們國中時都讀同一所學校，在參賽前即一同進行科學專題研究學習。這次為了拓展視野、磨練實戰經驗，才組隊報名Solve for Tomorrow競賽，非常驚喜得以抱得首獎歸。海岸清潔隊表示：

「在參賽過程中有許多收穫，像是在提案簡報時學習如何化繁為簡、清楚說明作品理念與特色；或是獲得業界老師的想法，取得市場洞察以優化作品等，也期待能參加下一屆競賽。」

Photo Credit：台灣三星 第二屆Solve for Tomorrow競賽由海岸清潔隊「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎，並抱回20萬獎金與三星智慧型摺疊手機、智慧手錶等產品大獎。

優選獎：漫步在星雲／居家仿生復健手

獲得優選獎的「漫步在星雲」團隊，從「永續社會」的議題出發，以科技減少醫療人員與患者的負擔，其作品為中風患者開發出的「居家仿生復健手」。復健者僅需於健康的手配戴機械手套，便能以鏡像搖控需復健的手，亦能透過App調整參數，自動控制機械手套。未來團隊也期待能結合雲端，將復健結果同步紀錄至醫院的系統上；並加入小遊戲，提升患者復健的意願。

這樣的作品概念，其實是源自於「漫步在雲端」組員的家人，由於爺爺是中風患者，疫情期間又無法常常去醫院復健，因此希望可以透過居家復健工具，為中風患者提供便利、甚至平價的居家復健方式，並解決台灣高齡社會與長照問題。「漫步在星雲」由四位立志高中機械科的同班同學組成，他們坦言，參賽是延伸在校所學，將概念化為實作對他們而言並非最艱困的挑戰，最大的關卡是團隊合作與溝通協調。

「雖然過程中難免有磨合，但我們還是一起完成這次的目標。」

而這樣的團隊經驗，也正是Solve for Tomorrow競賽想帶給學子的寶貴體驗。

Photo Credit：台灣三星 優選獎由漫步在星雲的「居家仿生復健手」獲得。

網路人氣獎：科博文企劃／AloT柿餅曬製機

本屆特別新增的「網路人氣獎」，由9組入圍團隊進行為期兩週的網路人氣票選，吸引萬人熱烈參與投票。在激烈較勁後，最終由桃園市立內壢高中「科博文企劃」團隊的作品「AloT柿餅曬製機」以10,233票勝出，奪得本屆的網路人氣獎。

「AloT柿餅曬製機」的概念，也是源自於組員對於家鄉產業的洞察。為了解決北埔地區人才外移、當地柿餅曬製人力不足的問題，來自內壢高中「科博文企劃」團隊運用人工智慧、物聯網技術，製作出一台自動化的製餅曬製幾，希望能加速柿餅製程，維持在地名產特色，以科技為北埔做地方創生。

值得一提的是，「科博文企劃」團隊的成員都是正準備學測考試的高三學生。為了參加本屆 Solve for Tomorrow競賽，團隊面臨最大的挑戰除了時間，還有來自家長的壓力。 到場加油、同時也是團隊定心丸的學校指導老師分享：

「像我們負責網路行銷的同學，曾經中途感到挫折而短暫退出：後來他自己磨練好實力後，最終仍決定歸隊，跟團隊一起完成任務。在這個過程中，我看見他成長很多，不只是自學到新的能力，也變得更有責任感」

而「科博文企劃」團隊的熱情與堅持，最終讓他們獲得網路人氣獎的肯定，也藉由參賽過程，為他們的高三學習歷程留下美好回憶。

Photo Credit：台灣三星 網路人氣獎得主，科博文企劃團隊的「AloT柿餅曬製機」。

高中職五專學生齊力發揮創意，讓社會邁向永續

三星「Solve for Tomorrow」競賽活動緣起於2010年，旨在實踐「共創未來！賦能予人」的企業社會責任願景，計畫推行迄今11年間，已佈及全球30個地區、共計180萬位學生參與。第一屆「Solve for Tomorrow」競賽吸引約500名大學生報名，產出超過150個創意，足見台灣學子勇於面對問題，並著手改變的熱忱。

第二屆「Solve for Tomorrow」競賽更將科技教育向下紮根邀請高中職五專一至三年級學生，透過創新思維與科技應用，翻轉台灣未來。綜觀此次獲獎隊伍，無不運用創新思維洞察問題，找出令人耳目一新的解決方案，展現年輕世代的熱情與破框。許多創意就藏在年輕人的腦袋裡，三星深信人才培育是教育發展的重點，透過人才培育共同打造美好的未來。

因此，於參賽過程中，更透過豐富的學習資源，助參賽隊伍一臂之力，為每位學生增強硬實力。除了延續上屆備受好評的設計思考工作坊，更於複賽階段安排多堂線上影音課程，邀請專精於設計思考的顧問擔任導師團，即時協助學生收斂與精進提案內容，為決賽做好準備。

未來，Solve for Tomorrow競賽未來也將持續激發青年潛力，給予學子舞台一展長才，除了培育年輕世代面對未來世界的能力，更讓台灣看見年輕學子科技創意能量。

了解更多活動資訊