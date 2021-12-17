美參院通過2022《國防授權法案》，呼籲華府邀台灣參與環太平洋聯合軍演

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社）

美國參議院12月15日以壓倒性的票數通過了《國防授權法案》（NDAA），該法案授權了7700億美元的國防開支，比拜登（Joe Biden）原先要求的預算多出250億美元，接下來參議院將把該草案送交白宮供總統簽署。

15日的投票結果為89：10，民主黨和共和黨議員都強烈支持為國防部制定2022政策的年度立法。眾議院上週以363：70通過了該法案。拜登預計將簽署該法案，但白宮沒有立即針對15日參議院通過該法案的提問做出評論。

此法案受到廣泛的行業和其他利益集團的密切關注，因為它是每年能成功通過的少數主要法案之一，而且它涉及廣泛的問題。60年來，《國防授權法案》每年都成功通過。

2022《國防授權法案》授權的軍費開支比2021年增加約5％，是眾議院和參議院民主黨和共和黨議員在經過激烈談判達成的妥協。此前，雙方曾因對中國和俄羅斯政策而產生爭執，導致談判的進度停滯不前。

增加的軍費開支包括為部隊加薪2.7％，以及購買更多的飛機和海軍艦艇。此外，還包括應對地緣政治威脅的戰略，特別是俄羅斯和中國帶來的威脅。《國防授權法案》也包括為烏克蘭安全援助倡議提供3億美元，該倡議行動為烏克蘭武裝部隊提供支持，為歐洲防禦倡議提供40億美元，為波羅的海安全合作提供1.5億美元。

美國會籲華府邀台灣參加軍演

關於中國的部分，該法案包括為太平洋威懾倡議提供71億美元，發表國會支持台灣防務的聲明，以及禁止國防部採購由中國新疆地區的強迫勞動生產的產品。

在與台灣相關的內容中，該法案表示美國的政策是維持美軍阻止中國武力犯台，並要求美國防長在2022至2027年遞交台灣防衛能力評估報告，協助台灣發展不對稱防衛能力，並加強美國國民兵與台灣的合作。

另一方面，該法案還呼籲美國與台灣進行實地訓練與軍事演習，包含視情況邀請台灣參加2022年環太平洋軍演（RIMPAC），確保台灣有足夠的自我防衛能力，同時促進台美官員在戰略、政策與職能層級的交流，尤其是強化國防規劃合作，提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

法案還提到中國在拉丁美洲跟加勒比海地區的發展與軍事擴張情況，強調美國應該注意中國在該地區持續對各國與台灣往來施壓，並鼓勵該地區的國家跟組織轉向中國。

除了這些部分外，該法案還包括對軍事司法系統的全面改革，將是否起訴強姦、性侵犯和其他一些重大犯罪案件的決定權，從軍事指揮官手中奪走。這一變化對活動人士來說是部分勝利，因為它沒有剝奪軍事指揮官起訴所有重罪的權力。

這是在民主黨參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）領導的倡導者，進行了長達一年的努力後，所得到的結果，他們希望透過倡議改變該系統，應對數以千計的服役人員性侵犯案件，其中許多案件從未被起訴過。

該法案不包括早期版本中的一些規定，特別是要求婦女登記參加徵兵的規定。該提案曾遭到少數社會保守派共和黨議員的強烈反對，他們認為這將侵蝕傳統的性別角色，並對此威脅要破壞整個《國防授權法案》。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航