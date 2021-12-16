美參院通過禁止新疆進口商品法案，將動用一切手段遏止中國強迫勞動問題

美國參議院於12月14日對中國新疆迫害人權問題達成共識，白宮可能動用禁止簽證、金融制裁等手段；高層透露拜登（Joe Biden）可能會對即將開幕的北京冬奧實施外交抵制。另，新疆作為全球大陽能原料重鎮，《關鍵評論網》訪問業內人士問及台灣太陽能是否受惠，他坦言中國、東南亞頗具規模，對台灣太陽能產業幫助有限。

美國參議院投票通過，禁止從中國新疆地區進口商品的法案

12月14日，美國參議院達成立法共識一致投票通過《防止強迫維吾爾族人勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止中國新疆地區進口商品的法案，理由是中國於當地嚴重的強迫勞動問題。

人權團體告訴《華爾街日報》，為了進行民族淨化，中國政府已經將一百萬，甚至更多的維吾爾人及其少數民族被關進拘留營。

「這不是一個黨派問題，而是人權問題，美國必須帶頭。」眾議員麥高文（Jim McGovern）對此重申。

參議員盧比歐（Marco Rubio）也在日前阻止了參議院版本的國防政策法案通過，因為法案中並未看到維吾爾族人的立法內容被納入其中。

他說：「我們的衣服，我們的太陽能電池板，還有其他多得多的東西都是這些奴工們生產的，美國太依賴中國了，以至於我們對這些奴工視而不見了。」

值得注意的是，該法案表明，美國將動用一切可能的手段遏止中國的強迫勞動問題，包含停止「進口全部，或者部分在新疆維吾爾自治區開採、生產或製造的商品」，還可能動用禁止簽證、金融制裁等手段。

報導繼續指出，維吾爾族法庭（The Uyghur Tribunal）上周認定，中國政府通過強制節育、絕育等政策，企圖摧毀以穆斯林為主要族群的維吾爾族人之生活方式，該法庭強調，中國國家主席以及其他高層必須「負有主要責任」。

中國政府嚴拒否認該項指控，並主張是在打擊恐怖主義、國家分裂主義，而這些所謂的拘留營是用於職業教育。

《維吾爾族人勞動法》若通過，拜登將宣布對北京冬奧實施抵制

白宮發言人告訴《華爾街日報》，如果這項《防止強迫維吾爾族人勞動法》交給拜登，他將會簽字，同時也會對即將開幕的北京冬奧會實施外交抵制。

報導稱，未來美國眾議院還將表決一項關於保障穆斯林的法案，該法案由兩位民主黨（Democratic Party）眾議院領銜，希望設立專屬辦公室並由總統任命一名專員，藉以打擊「反穆斯林言論」，這也包含中國任何強迫穆斯林勞動、再教育營的問題。

不過，共和黨（Republican Party）研究委員會（Republican Study Committee）主席、印第安那州眾議員班克斯（Jim Banks）稱，反穆斯林提案只是黨派的噱頭，共和黨內高層已經要求議員們反對該提案，並表示國務院已經有專門處理人權和宗教自由的辦公室。

由於全球大部分太陽能板、電池原料都是由新疆出口。《關鍵評論網》訪問再生能源公司聯合再生業內人士表示，近日出口至美國的產品，都必須明確標示產地，否則就會有無法通關的問題，不過美國本身也有再生能源計畫，不太可能全部禁止，把自己後路也阻斷。

他也提到，相較於過往，近年來通過程序變得更為複雜，預計也會有更多抽查的行動；不過多來下來，中國、東南亞的再生能源產業鍊已經相當具規模，台灣則多以內需為主，受惠於美國法案的效果不大。業內人士也強調，中國太陽能產業完整，也可透過出口地調整，迴避美國相關法令。

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核稿編輯：翁世航