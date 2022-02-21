走入2022年，阿物科技執行長林思吾給行銷人的三個關鍵字

甫獲得2021 DSA數位奇點獎雙項大獎（電子商務行銷類 最佳顧客旅程及介面設計獎、數位技術類 最佳AI應用獎），以及第一屆MarTech未來之星新創大賽殊榮的阿物科技（awoo），在混沌不明的後疫情時代如何突破重圍、再創MarTech典範？本文專訪阿物科技執行長林思吾，回顧2021年的成就之際，也展望2022年的新可能性，為智能行銷的下一步指路。

回顧2021年，充滿挑戰卻也是最好的時代

2021年，幾乎有半年的時間，是台灣深受疫情衝擊的時刻。這一場疫情，卻也促使阿物科技有更多優化內部作業流程、思考如何支持客戶的機會。身為中小企業的阿物科技，在防疫遠端工作期間，迅速著手行政工作流程的數位化，建構電子簽呈、電子簽約等模式。

在強化自身體質的同時，阿物科技也與受疫情衝擊的客戶一同共體時艱、甚至創造奇蹟。誠如林思吾說：「因為消費者轉往線上，所以阿物科技是有機會為客戶取得更好成果的。事實上，2021年度無論是客戶規模、產品業績、開發進程等，阿物科技都有大幅度的成長，甚至超出原本預期的目標。」

Photo Credit：TNL Brand Studio 阿物科技執行長林思吾。防疫期間，他堅持每天進行5～10分鐘的早會，利用這短短的時間與員工進行分享，拉近人與人之間的距離，也凝聚公司向心力。

今年阿物科技獲頒三項指標性獎項，分別為DSA數位奇點獎「電子商務行銷類 最佳顧客旅程及介面設計獎」、「數位技術類 最佳AI應用獎」，以及MarTech未來之星。得獎不只回應阿物科技過去一年做出的成果具備明確市場價值，亦有前瞻性的突破。

林思吾說明，隨著Cookieless時代來臨，個人化行銷的傳統做法也將因為嚴謹的個資法、GDPR等告終。因此阿物科技發展另一種行銷邏輯，以「商品特徵」的標籤為媒介去理解使用者，並透過一站式平台協助企業，藉由行銷科技提升站內流量、轉換率、滿足客戶價值等目標，也就是開發阿物科技的AMP（AI marketing platform）。

運用AMP，讓阿物科技在2021年正式進入成長期，也邁入AI技術落地商轉的里程碑。20多位科學家、30多位模型訓練師（reviewer）將阿物科技過去三年打下的AI基礎，轉化為行銷實戰工具，並且受到獎項與數十家客戶的多方驗證與肯定，成功驗證PMF（Product market fit，產品市場媒合度），讓林思吾能自信的說，「阿物科技的技術，可以說是目前台日市場上表現最好的。」

MarTech未來之星，打造OMO超級銷售體驗

從商品理解、行為理解去優化使用體驗，究竟是怎麼一回事呢？林思吾細心解釋這項阿物科技的代表性技術：「想像你走進一間服飾店，你挑了一件復古風牛仔外套、選了一件白色絲質襯衫、試穿了一雙黑色高筒靴。此時有經驗的店員，大概就會知道你喜歡什麼樣的風格、材質，便能推薦你可能感興趣的商品。」

「接著想像這一切故事都搬到線上電商，而阿物科技的AI技術就像是那位店員，它不需要知道你是誰、到店以前去過哪裡，僅是從你的商品與行為去推導個人化服務。這是一條完全不同於以往的數位行銷之路，然而它不僅不涉及個人隱私追蹤，甚至有著成效更好的個人化體驗，並且已證明能高出3～4倍的轉換率。」

接著，林思吾也強調，企業一定要從OMO（Online Merge Offline）的角度去思考。「許多零售業者受到疫情衝擊後，才疲於奔命地要發展線上電商，其實非常辛苦。」唯有思考OMO的策略，才能回應疫情時代的趨勢；如今企業已經無法再偏安實體商店，必須線上、線下整合，為消費者創造一致的體驗，才是長久經營之道。

發展OMO全通路行銷，阿物科技能為客戶做的是，將線下購買資料整理為「商品理解」的標籤數據，這些標籤數據即可發展出精準的洞察，無論是整理出消費者交集最頻繁的標籤、找出關鍵消費特徵，或是以商品標籤衍生推薦商品。甚至自動生成eDM電子報、附上折扣碼寄給消費者，為品牌與消費者創造雙贏體驗。

例如：日本流行服飾品牌思夢樂（しまむら）便是運用阿物科技的AMP，全面提升網站經營績效，在疫情時代下業績仍能成長2倍；思夢樂甚至在公開財報當中，說明使用阿物科技AMP後大幅提升客戶體驗，並形容阿物科技「為顧客帶來如尋寶般的購物體驗」。

阿物科技給2022的三個關鍵字

Photo Credit：TNL Brand Studio 林思吾為2022年帶來三個行銷科技關鍵字：隱私權政策、平台化、體驗。

林思吾表示，台日兩地的市場都證明阿物科技的OMO策略有效；同時，今年阿物科技的日本分部也加入了VP、具備四人核心團隊。產品到位、團隊行程，又有客戶與獎項的雙重肯定，阿物科技走過精彩的2021年，2022年亦有目標展望。

林思吾表示，2022年希望能夠深化台灣市場、加速日本擴張。在產品進程上，則希望可以加深全通路行銷的接觸點，加強企業與消費者接觸的完整度；此外，也希望可以延伸數據應用，為零售業者帶來更好的績效，甚至協助業者優化採購與庫存的決策系統。

最後，林思吾也分享他的觀察，為2022年帶來三個行銷科技關鍵字：

隱私權政策：個人隱私會一直是網路議題的討論中心，因此對企業而言，建構專屬的CDP （Customer Data Platform，客戶數據平台）、PDP（Product Data Platform，產品數據平台）將是掌握核心洞察的關鍵。 平台化：平台的價值將更勝以往。企業有了許多通路或解決方案，而能夠一站式為企業提供平台服務者，便能勝出；同樣的邏輯，對消費者也是。 體驗：回歸技術的本質，都是為了創造良好的客戶體驗。林思吾強調，善用行銷科技可以讓許多消費者來拜訪，但是「自己家裡還是要先整理好」，唯有建立好站內搜尋、分類、商品推薦、購物提醒機制等基本功，才能打造優質購物體驗，追求下一個階段的突破性成長。

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