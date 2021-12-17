真是夠了，士修先生：公眾人物的無禮，不能用「我有亞斯」來辯護

文：蕭上晏（小朋友文化創辦人暨執行長，是台灣第一批確診的亞斯伯格症患者，致力於亞斯議題的自我倡議與溝通工作多年，著有《我與我的隱形魔物——成人亞斯伯格症者的深剖告白》一書）

士修，你錯了

近來，隨著公投四案進入倒數計時，正反兩方的辯論會裡，正方一顆無法忽略的新星冉冉升起，大放異彩。他就是我們的黃・核能流言終結・肺腺守護者・士修。其大膽針對人，而非議題的辯論作風，刷新了我們對於辯論的印象。

隨著他的媒體聲量不斷揚升，其「亞斯」名人的身份，也就再一次引起了大眾的關注。

就在這週四，於中正紀念堂進行絕食的他：用臉書發出如下的言論：

我等了很久，終於等到這一刻，環團終於開始攻擊我的亞斯伯格症。

我從不諱言，我是亞斯伯格症確診，也有憂鬱症病史。但是，亞斯伯格症從來不是我行動的理由，我也從來不會用亞斯伯格症來推卸自己該承擔的責任。

可是，作為一個以亞斯身份進行患者倡議的人，在看到上述這一段言論時，我想是時候該告訴士修了：

亞斯伯格症確實從來不是你行動的理由，但我想你恐怕不只一次的，用亞斯伯格症「迴避」了，作為一個公眾人物該承擔的社會責任。

亞斯成長的大魔王：「社會化」

自亞斯伯格於2013年因台北市長柯文哲的爆紅而引起大眾關注至今，名人追認自己具有亞斯的新聞層出不窮。細究這些名人「坦承」的途徑，大抵上可以分成兩種：一種較為常見，已是知名，成功人士後才自我覺察的，以及另一種，在成長過程中便明白自身具有此一障礙的。

因為思維與NT（Neurotypical，又稱「典型人」）不同，亞斯時常在溝通過程中遭遇挫折，在有限的時間內往往無法用立論說服他人，難以建立起良好的溝通環境。在現實生活中，也可能會因此面對同儕的忽略，在陳述意見時遭到漠視。這種現象十分普遍，也是亞斯在生命經驗中最需要挑戰的課題之一。為了喚起他人對自身言語的關注，憤怒，誇張或反向忽略對方的表達，通常是亞斯最初採取的策略。

不過，隨著時間成長，不論是否發展出自己的專業能力或興趣取向，功能較好的亞斯們多半會意識到，這種表達長遠來看，會致使自己的社會處境趨向不利的情況。儘管要克服並不容易，但他們多半也還是會想辦法採取其他的策略。比較健康的做法，是在尋求專業醫療協助的同時，學習如何正常的社交，並且在一次次嘗試中，建構起與他人相處的「常規」社交模式，也就是進入社會化的階段。

無法量化的「努力」程度

對主要障礙表現在認知判斷的亞斯來說，最為苦惱的難題莫過於此：我們很難在各種社會化的情境與練習中，釐清自己不佳的表現，究竟是因障礙所致，還是只是因為不夠，不願意努力。這是因為大部分的時候，這種努力的程度不見得與最終的結果有所關聯，也無法透過量化來判斷。即使是最專業的專家，恐怕也很難在各種情況中作出明確的斷定。

不過，可以確定的是，隨著第一批診斷的患者慢慢成年，並步入青壯的年紀，越來越多的亞斯在成長的過程中，都要努力嘗試著，在自己與世界的格格不入之間，尋找相互適應與妥協的方法。倘若無法按耐自己的脾氣，動輒暴走的亞斯，在離開校園，進入職場以後，必然會面對各式各樣的挫折。

而我們不太樂於承認的事實是：有些時候，我們沒有克服的某些阻礙，確實是因為我們不夠努力。

「自我退回」的亞斯們

退回（regression）機制，並不僅發生於亞斯身上。因為焦慮，挫折，創傷等原因，導致人類在個體發展的過程中，拒絕使用更成熟的方法來處理問題。

這一由佛洛依德提出的心理防衛機制，即使是NT人也難以透過自我覺察來發現這些防衛。有時是因為生活當中的挫折經驗過多，有時則是因為長期難以承受外界異樣的眼光，許多亞斯會以外在歸因「都是因為我有這個疾病，所以我才會遭遇這麼多的不理解與困難」來自我強化自身的障礙，拒絕繼續為社會化與同理他人去為溝通對話作出更多的努力與改善。但心理防衛機制並非都會成為問題，只有當心理防衛機制成為個人逃避現實生活方式的情況才會產生問題。

並不是說，他們就選擇放棄為自己爭取更好的社會地位或者大眾的承認。事實上，為了讓自己處於不被辯駁的位置，他們可能一方面找尋資料引用、借用，拼接不同理論的脈絡，構建出一套自洽的邏輯，或者為自己創造某些只有自己聽得懂的「專業術語」來解釋自己的論述；而另一方面，他們也會因為旁人會指出自身的失當行為，去預防性的以「我有亞斯」來為自己的行事風格進行辯護。

一方面希望能被社會所重視與崇拜，另一方面卻又打算以自身的障礙作為防禦自我的盾牌，拒絕調整自己的思考與表達。兩種南轅北轍的衝突，最終往往會導致這些亞斯成為污名化群體的元兇。

尤其，是當他們期待自己能成為「意見領袖」，而積極向媒體尋求表現時。

不在意外界觀感的「意見領袖」？

「因為我是亞斯柏格，一般人會在意的外界觀感，我反而不在意。」這是2017年，黃士修在接受電力工會通訊專訪，說明自己創辦「核能流言終結者」，推行「以核養綠」企劃時，公開向社群揭露自己障礙身份時的說法。

一路走來，黃士修確實始終「不在意」外界的觀感，不論面對什麼樣的論述，都有一套自洽的完整邏輯。然而，這並不是因為他有亞斯的原因，而是因為他「認為」自己「不在意外界觀感」的亞斯特質，是一種在議題討論上的優點。

然而，每個複雜的社會議題，都需要透過各種形式的討論來釐清，對時常要帶領討論，互相辯證的意見領袖來說，「不在意外界觀感」的潛台詞是，意味著「拒絕任何形式的溝通」，也意味著對自己觀點的絕對自信。

一個從一開始就拒絕接受任何討論及反對意見的人，是無法成為一個具有信效度的意見領袖的。更糟的是，對不理解也不願意在乎亞斯障礙的人來說，這樣的行動會加深他們對於這個群體的負面印象，當黃士修不斷在媒體平台上將自己的外在表現與「亞斯障礙」做出連結時，他所抹煞的，是其他在成長過程中努力面對挫折，尋找與理解常人溝通的亞症者們所做的努力。

Photo Credit: 中央社

犧牲「群體」，成就「個人」

透過「我有亞斯伯格」的表達，黃士修在其政治生涯的起步裡，為自己不夠社會化的外顯行為作出了解釋，也確實被社會涵容。然而，其後他始終不曾為自己的社會化付出努力，作為議題的倡議者，他習慣在遇到挑戰時，將自己置放於更「睿智」的位置上，以尖銳且具備攻擊性的言語來進行反駁，卻忽略了，當自己已漸漸獲得更多的媒體資源與聲量時，也應該要承擔起意見領袖「對話」與「溝通」的職責。

更有甚者，在各種意識到可能無法控制自己憤怒的時刻，預先性的透過「展示」自己的亞斯伯格，試圖將別人對他言語的反駁，誤導為對他個人特質的攻擊。

於是，「亞斯伯格」這個群體因為他的行動而遭致他人的非議，而他則得以繼續逃避自己在公眾人物位置上應盡的努力。「亞斯」成為他個人的保護傘，護身符，後果卻需要由群體來承擔。

真是夠了，士修先生。

給士修：禮貌是有機「知識份子」的責任

知識份子並不是登上高山或講壇，然後從高處慷慨陳詞。——愛德華・薩伊德（Edward Said）《知識分子論》

士修先生你好，我想你確實有亞斯伯格，我也相信他對你的生活造成了很大的影響。但我覺得很遺憾的是，作為一個公眾人物，你所表現出來的無禮，恐怕不能歸因於亞斯天然的障礙與困難。

士修先生，我沒有打算在此討論你的政治主張。擁核或反核，是一件值得討論的議題（假如你覺得在有明顯斷層的土地上蓋核電廠很安全，這當然是你的自由。）但我認為，一個議題的討論者應該要是一個有機的（organic）知識份子，這意味著他在表達自己主張的同時，也需要隨時對自身的論點抱持疑惑，並在討論中保有修正，調整自己論點的空間。

這意味著，禮貌與謙卑是必須的。尤其在面對反對的意見時，如何按耐心中的憤怒，傾聽對方的說法，在表達自己的意見時如何排除掉自身主觀的情緒，這些都是作為一個意見領袖、公眾人物，或稱「知識份子」的必要條件。

這不會因為你是，或不是亞斯而有所改變。

假如你無法接受，你不願意和他人對話，是因為你不斷在無意中拿著亞斯當作護身符與護盾，那麼你的主張，你想成為公眾人物，意見領袖的理想，推動世界進步的慾望終究就是一場鏡花水月。

不用亞斯伯格迴避責任，請從不在公眾論述中反覆強調自己的特質開始。

感謝游景隆於本文「自我退回的亞斯們」提供Reference。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航