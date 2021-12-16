邊個元朗人賣祖地，搞到喺祖先面前起過渡屋？

早有聽過新界鄉事講「有錢祠堂都可以賣」[1]，但今次鄉事咁高調反對鄉村建過渡屋，仲自封鄉村古蹟，搞到社企「要有光」嘅屏山光村過渡性房屋近日申請由100間縮減至87間。元朗鄉事突然又「勇武」起來，除咗唔驚中央追究鄉事加劇現今社會深層次問題，睇嚟背後既關注並非保育議題咁簡單。

仔細睇番鄉事反對嘅理據，稱由於過渡性房屋嘅三塊土地選址鄰近屏山古蹟聚星樓、達德公所以及屏山文物徑，擔心會影響古蹟嘅觀賞景觀以及風水格局，仲話「誓死保護」屏山古蹟文物。早在1993年，古物古蹟辦事處已經籌辦咗屏山文物徑，沿路亦會經過古蹟聚星樓以及達德公所，仲明言得到屏山鄧族嘅支持。

但奇怪既係，咁「重視保育」嘅鄧氏鄉紳，點解呢三塊鄉村土地會落入地產商手上？我哋翻查今次三塊土地選址嘅業權紀錄，多名姓鄧嘅業權人（其中一塊土地（DD122 377）更係出名難賣嘅祖堂地）竟然喺1997-98年將呢三塊土地賣予新世界嘅艘仔公司「偉鵬發展」（View Point Development）。呢三塊農地出售呎價仲高於當時平均市價，鄰近聚星樓嘅南面選址估計更以約港幣$1,000呎價出售。

有趣嘅係，賣地嘅其中一塊鄧氏祖堂地（Tong），當時祖堂司理正係鄧公諒（Tang Kung Leung），即現今屏山鄉鄉事委員會會務顧問，今次亦有出現屏山鄉鄉事委員會會議紀錄之中，並反對起光村。另外，今次計劃最具爭議嘅南面選址（south site）（最接近古蹟聚星樓）土地，當時其中一位賣家與鄧鈞智（音譯）（Tang Kwan Chi）同名，過往06年亦曾公開表示要保育屏山鄉村[2]。作為「今天的我打倒昨日的我」嘅鄉事代表，當年大賺一筆以高價賣畀地產商，到咗今日忽然反對起樓，驚影響鄉村古蹟，難道賣地畀地產商嘅時候，唔知道未來會發展同起豪宅？

圖片由作者提供

參考過往嘅鄉村鄰近發展起樓嘅個案，往往官商鄉會「摸底」傾掂數，以換取鄉村「不反對」。今次點解又會反哂枱，連政府主旋律要起過渡性房屋都咁唔合作，亦反映出今次新世界特登揀呢塊三塊地嚟「捐」（其實只係借），可能有啲牌面估唔到既理由喺背後。

翻查番今次城規會收到近百份嘅反對意見書中，都發現鄉事嘅反對理由充滿排外主義，除咗有提及鄉村內嘅交通、公共配套負荷問題外，當中鄉事代表更提到光村會引入眾多人流，導致「品流複雜」，仲有鄉事質疑點解唔選擇新世界庸園路大大塊土儲甚至去大灣區起過渡性房屋。

今次鄉事嘅不合作運動，除咗張貼「血字」大橫額滿佈屏山鄉、帶隊入紙城規反對，更自封法定古蹟聚星樓同屏山文物徑，將用公帑有份出錢維護、具公共意義嘅法定古蹟輕易「落閘封鋪」，禁止對公眾開放。鄉事用咁既形式自封古蹟，比起喺鄰近起屋，其實仲阻擋住古蹟嘅視覺觀賞以及風水格局，真係好令人質疑鄉事重視聚星樓嘅保育價值？

背後所引伸正是一直以來嘅鄉村「自治」嘅老問題。呼應過往常有報導指鄉黑霸地、收過路費等村霸個案，在政府一直少有干預（甚至放任）鄉村規劃下，鄉村執管問題往往由村內自行解決，助長鄉村成為村霸、鄉黑勢力嘅「育成」。今次自封法定古蹟，除咗反映鄉事「保家衛族」嘅行動力，似乎亦係政府自食其果，一直忽視鄉村全面規劃問題嘅後果。

今次鄉事咁高調反對過渡房，仲話要「升級行動」，配以近日鄉事派積極爭取可以「公私合營」發展祖堂地，似乎反映著廉署拘捕丁屋大王王光榮半年已過，元朗鄉事勢力今日已經回氣，對阻礙解決房屋問題嘅行為亦都冇有怕，敢於亮劍捍衛自身利益板塊。

註釋：

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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