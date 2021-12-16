閱讀陳李才：鬼魂潛伏角落，那些世界忽視的幽靈

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

This city is dying，名句十年，至今仍然瀕死。城市漸漸崩壞，像世界末日，邊緣化作飛灰，無從迴避十面埋伏，是人是豬也墜入陷阱。海枯石爛，天荒地老，連自然亦遭逢劫難。

香港年輕詩人陳李才，捕捉城中魎魅魍魑，關注生態，悲歌《只不過倒下了一棵樹》，在《漫長的霧 黝黑的光》，看見城中畸零。詩人如先知，筆墨文句，一一與世界應和。

〈來臨〉 我們所設想的自由

是在頭顱之內還是之外 我們的頭顱

是在自由之內還是之外

Dying or coming，現在進行式，禁忌紅線，像眾多詩人，包括陳李才，詩集遭殃下架。我們都想擁有「免於恐懼的自由」，然而那名為暴政的巨獸來臨，讓一切變得緊迫。

「設想的自由」，屬於概念層次，哲學思辨，在腦海心靈或社會制度，討論尚有餘暇。到了下節，肉身將因追求自由，頭破血流。詩人質問，之內還是之外，命與靈的張力。

〈幽靈〉 大概他積雪的頭髮

早已適應新商場的低溫

帶著一個舊紙袋

有點遲疑

卻始終跨越了無形的

界線，步入 開放式咖啡店

滿座，而他蹣跚穿過

椅子之間的縫隙

盡量不打擾

直到有人離座，便坐下

桌上未用的紙巾與餐具

被他收進袋裏，並且 飲下別人杯中殘餘的一半

黑暗

讓自己也有顏色

露宿者、麥難民、街友，活著如幽靈，我們看見他們，無視他們，還不如老鼠。唯獨此際，連homeless也要申請證明，無法出行安心，剝奪最後的尊嚴與自由。

以靈喻之，非實體、非存活、飄浮飄泊。積雪是時間，長年累月，困苦成就厚白。唯幽靈本無形，來去逍遙，商場卻封鎖、界線造成遲疑、蹣跚，深恐驚擾他人。

偷偷飲用二手咖啡，必須閃躲俗世眼光。金錢買的上一半，冷掉沉澱的下一半，揭示社會的兩個階層，溫飽線的界線。唯獨詩人，看見那些染了黑色的臉孔。

〈山〉 — — 你走吧

山不會這樣說

因為山一直敞開 把門關上的

是人，翻土砍樹

毀掉山的一半

然後把山的名字歸還

給荒蕪的城巿

如果在此舉行葬禮

需要契約

需要靈堂牌匾

與擺設

而你最好不要相信自由

不要介意真實

其實葬禮早已開始 其實葬禮早已開始

從前你踏草而行

每步細碎微弱的聲音

山都記住

有天當你成為死者重回這裡

林中有片透光的樹葉

像一張便條

— — 請進來吧

城中的野豬的逐一消失？我們都在反思，豬原來居於山上，不受打擾，悠閒快樂，生活居所受外來破壞，港豬挺身而出。山豬成為政權的眼中釘，多麼無辜可憐。

自然，遠比我們開放，從不拒絕來者。君子以厚德載物，向山向海，學習做人；上善若水，沒田野山脈，人類何曾存在。

「我見青山多嫵媚，料青山，見我應如是」，辛棄疾的想像，和詩人相似，由山出發。山河觀看來者，故不會說：「你走吧」；同時呼應了，結尾一句：「請進來吧」。

自工業革命，科技文明，人彷彿成神。山本無路，我們的行徑，留下無數摧殘；山本無名，因理性各自規定，以此佔有。城巿到最後餘下荒蕪，甚至沒有葬禮。

這場葬禮，由詩人舉辦，「如果」之悲。契約、靈堂牌匾、擺設，又何曾存在？現實如此，詩人卻言：「其實葬禮早已開始。」葬禮不是單單屬於山，也在於人類生死大限。

「有天當你成為死者重回這裡」，麈歸塵，山依舊一直敞開，林中有片透光的樹葉，像一張便條，永遠告訴我們，請進來吧。那是自然的溫柔，記住，每步細碎微弱的聲音。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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