閱讀陳李才：鬼魂潛伏角落，那些世界忽視的幽靈
我們想讓你知道的是
詩人陳李才揭露了露宿者、麥難民、街友，活著如幽靈，我們看見他們，無視他們，還不如老鼠。唯獨此際，連homeless也要申請證明，無法出行安心，剝奪最後的尊嚴與自由。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
This city is dying，名句十年，至今仍然瀕死。城市漸漸崩壞，像世界末日，邊緣化作飛灰，無從迴避十面埋伏，是人是豬也墜入陷阱。海枯石爛，天荒地老，連自然亦遭逢劫難。
香港年輕詩人陳李才，捕捉城中魎魅魍魑，關注生態，悲歌《只不過倒下了一棵樹》，在《漫長的霧 黝黑的光》，看見城中畸零。詩人如先知，筆墨文句，一一與世界應和。
〈來臨〉
我們所設想的自由
是在頭顱之內還是之外
我們的頭顱
是在自由之內還是之外
Dying or coming，現在進行式，禁忌紅線，像眾多詩人，包括陳李才，詩集遭殃下架。我們都想擁有「免於恐懼的自由」，然而那名為暴政的巨獸來臨，讓一切變得緊迫。
「設想的自由」，屬於概念層次，哲學思辨，在腦海心靈或社會制度，討論尚有餘暇。到了下節，肉身將因追求自由，頭破血流。詩人質問，之內還是之外，命與靈的張力。
〈幽靈〉
大概他積雪的頭髮
早已適應新商場的低溫
帶著一個舊紙袋
有點遲疑
卻始終跨越了無形的
界線，步入
開放式咖啡店
滿座，而他蹣跚穿過
椅子之間的縫隙
盡量不打擾
直到有人離座，便坐下
桌上未用的紙巾與餐具
被他收進袋裏，並且
飲下別人杯中殘餘的一半
黑暗
讓自己也有顏色
露宿者、麥難民、街友，活著如幽靈，我們看見他們，無視他們，還不如老鼠。唯獨此際，連homeless也要申請證明，無法出行安心，剝奪最後的尊嚴與自由。
以靈喻之，非實體、非存活、飄浮飄泊。積雪是時間，長年累月，困苦成就厚白。唯幽靈本無形，來去逍遙，商場卻封鎖、界線造成遲疑、蹣跚，深恐驚擾他人。
偷偷飲用二手咖啡，必須閃躲俗世眼光。金錢買的上一半，冷掉沉澱的下一半，揭示社會的兩個階層，溫飽線的界線。唯獨詩人，看見那些染了黑色的臉孔。
〈山〉
— — 你走吧
山不會這樣說
因為山一直敞開
把門關上的
是人，翻土砍樹
毀掉山的一半
然後把山的名字歸還
給荒蕪的城巿
如果在此舉行葬禮
需要契約
需要靈堂牌匾
與擺設
而你最好不要相信自由
不要介意真實
其實葬禮早已開始
其實葬禮早已開始
從前你踏草而行
每步細碎微弱的聲音
山都記住
有天當你成為死者重回這裡
林中有片透光的樹葉
像一張便條
— — 請進來吧
城中的野豬的逐一消失？我們都在反思，豬原來居於山上，不受打擾，悠閒快樂，生活居所受外來破壞，港豬挺身而出。山豬成為政權的眼中釘，多麼無辜可憐。
自然，遠比我們開放，從不拒絕來者。君子以厚德載物，向山向海，學習做人；上善若水，沒田野山脈，人類何曾存在。
「我見青山多嫵媚，料青山，見我應如是」，辛棄疾的想像，和詩人相似，由山出發。山河觀看來者，故不會說：「你走吧」；同時呼應了，結尾一句：「請進來吧」。
自工業革命，科技文明，人彷彿成神。山本無路，我們的行徑，留下無數摧殘；山本無名，因理性各自規定，以此佔有。城巿到最後餘下荒蕪，甚至沒有葬禮。
這場葬禮，由詩人舉辦，「如果」之悲。契約、靈堂牌匾、擺設，又何曾存在？現實如此，詩人卻言：「其實葬禮早已開始。」葬禮不是單單屬於山，也在於人類生死大限。
「有天當你成為死者重回這裡」，麈歸塵，山依舊一直敞開，林中有片透光的樹葉，像一張便條，永遠告訴我們，請進來吧。那是自然的溫柔，記住，每步細碎微弱的聲音。
本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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