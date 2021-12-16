2021/12/16,
藝文

閱讀陳李才：鬼魂潛伏角落，那些世界忽視的幽靈

閱讀陳李才：鬼魂潛伏角落，那些世界忽視的幽靈
圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

詩人陳李才揭露了露宿者、麥難民、街友，活著如幽靈，我們看見他們，無視他們，還不如老鼠。唯獨此際，連homeless也要申請證明，無法出行安心，剝奪最後的尊嚴與自由。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

This city is dying，名句十年，至今仍然瀕死。城市漸漸崩壞，像世界末日，邊緣化作飛灰，無從迴避十面埋伏，是人是豬也墜入陷阱。海枯石爛，天荒地老，連自然亦遭逢劫難。

香港年輕詩人陳李才，捕捉城中魎魅魍魑，關注生態，悲歌《只不過倒下了一棵樹》，在《漫長的霧 黝黑的光》，看見城中畸零。詩人如先知，筆墨文句，一一與世界應和。

1_MtGlIeUDziLyrkze88rcSQ
手寫體出自：吉光片羽 ｜ The inklings

〈來臨〉

我們所設想的自由
是在頭顱之內還是之外

我們的頭顱
是在自由之內還是之外

Dying or coming，現在進行式，禁忌紅線，像眾多詩人，包括陳李才，詩集遭殃下架。我們都想擁有「免於恐懼的自由」，然而那名為暴政的巨獸來臨，讓一切變得緊迫。

「設想的自由」，屬於概念層次，哲學思辨，在腦海心靈或社會制度，討論尚有餘暇。到了下節，肉身將因追求自由，頭破血流。詩人質問，之內還是之外，命與靈的張力。

1_-_b6SzpIhsk-DbObuhA3Tg
手寫體出自：吉光片羽 ｜ The inklings

〈幽靈〉

大概他積雪的頭髮
早已適應新商場的低溫
帶著一個舊紙袋
有點遲疑
卻始終跨越了無形的
界線，步入

開放式咖啡店
滿座，而他蹣跚穿過
椅子之間的縫隙
盡量不打擾
直到有人離座，便坐下
桌上未用的紙巾與餐具
被他收進袋裏，並且

飲下別人杯中殘餘的一半
黑暗
讓自己也有顏色

露宿者、麥難民、街友，活著如幽靈，我們看見他們，無視他們，還不如老鼠。唯獨此際，連homeless也要申請證明，無法出行安心，剝奪最後的尊嚴與自由。

以靈喻之，非實體、非存活、飄浮飄泊。積雪是時間，長年累月，困苦成就厚白。唯幽靈本無形，來去逍遙，商場卻封鎖、界線造成遲疑、蹣跚，深恐驚擾他人。

偷偷飲用二手咖啡，必須閃躲俗世眼光。金錢買的上一半，冷掉沉澱的下一半，揭示社會的兩個階層，溫飽線的界線。唯獨詩人，看見那些染了黑色的臉孔。

〈山〉

— — 你走吧
山不會這樣說
因為山一直敞開

把門關上的
是人，翻土砍樹
毀掉山的一半
然後把山的名字歸還
給荒蕪的城巿
如果在此舉行葬禮
需要契約
需要靈堂牌匾
與擺設
而你最好不要相信自由
不要介意真實
其實葬禮早已開始

其實葬禮早已開始
從前你踏草而行
每步細碎微弱的聲音
山都記住
有天當你成為死者重回這裡
林中有片透光的樹葉
像一張便條
— — 請進來吧

城中的野豬的逐一消失？我們都在反思，豬原來居於山上，不受打擾，悠閒快樂，生活居所受外來破壞，港豬挺身而出。山豬成為政權的眼中釘，多麼無辜可憐。

自然，遠比我們開放，從不拒絕來者。君子以厚德載物，向山向海，學習做人；上善若水，沒田野山脈，人類何曾存在。

「我見青山多嫵媚，料青山，見我應如是」，辛棄疾的想像，和詩人相似，由山出發。山河觀看來者，故不會說：「你走吧」；同時呼應了，結尾一句：「請進來吧」。

自工業革命，科技文明，人彷彿成神。山本無路，我們的行徑，留下無數摧殘；山本無名，因理性各自規定，以此佔有。城巿到最後餘下荒蕪，甚至沒有葬禮。

1_f8-2wXMmHTAAi1qd6nwH1g
手寫體出自：吉光片羽 ｜ The inklings

這場葬禮，由詩人舉辦，「如果」之悲。契約、靈堂牌匾、擺設，又何曾存在？現實如此，詩人卻言：「其實葬禮早已開始。」葬禮不是單單屬於山，也在於人類生死大限。

「有天當你成為死者重回這裡」，麈歸塵，山依舊一直敞開，林中有片透光的樹葉，像一張便條，永遠告訴我們，請進來吧。那是自然的溫柔，記住，每步細碎微弱的聲音。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

相關文章：

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。