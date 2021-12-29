Impact Hub Taipei推青年夢想成真，金融機構投千萬孵育創新計劃

文：陳淑玲

2021年未來大人物Impact Hub Taipei以社會創新實驗室的角色，持續串聯創新網絡，這次由保誠人壽攜手Impact Hub Taipei推出的「保誠創新智造所」，鼓勵大專院校學生提出具有創意的解決方案促進社會共好。保誠人壽總經理王慰慈表示：「初步已確定展開至少3年、投注超過千萬的資助青年計劃。」這也是國內第一家展開孵育青年學子計畫的金融機構。

Photo Credit - Impact Hub Taipei 保誠創新智造所正式啟動，（左起）B型企業協會理事長 張宏尉、保誠人壽客戶暨數據長 趙汝俊、保誠人壽總經理 王慰慈、評審代表國立政治大學企管系 黃國峯特聘教授一起共襄盛舉。

創新智造所結合企業實力與青年創造力

面對變化快速的環境，企業除了追求穩定的營運獲利，更需要關注人類的健康與福祉。在解決社會問題的過程中，除了持續投入企業資源外，更需要借重年輕世代的創新創意。為此，保誠人壽啟動「保誠創新智造所（Innovation for Wellbeing）」，期望共同擴大影響力，促進民眾的健康與福祉。

這項「保誠創新智造所」計畫，鎖定「健康保障」、「財務規劃」與「社區參與及社會投資」等3大主軸，結合「育成計畫」與「企業導入」兩大重點。為年輕學子提供獎助金與完整的育成資源，協助團隊將創新創意，真正導入企業內部進行實踐；同時促進國人對於健康風險管理的重視、預防及延緩疾病的發生；與民眾對於理財重要性的認知、從而設定長遠的理財目標，一起發揮永續共好的社會影響力。



85% 年輕人創新實踐最缺「完整育成」與「企業導入」

驅動社會創新發展的過程中，年輕學子扮演重要的助力角色，近年來各種鼓勵創新的活動，如黑客松（Hackathon）等也成為主流。但以Impact Hub Taipei近6年來接觸超過500組年輕團隊的調查結果顯示，年輕團隊通常在創新活動後，提案實踐度偏低，其中85%表示最缺乏「完整育成」與「企業導入」。另一方面，根據Impact Hub Taipei於2021年針對超過66組社會創新組織受疫情衝擊之調查報告顯示，有33％以上的組織認為，在疫情的影響之下，團隊更加聚焦如何開創新的營運及商業模式；此外，亦有近2成的團隊持續思考如何最有效率地運用資源，維持組織運作。因此，在疫情常態化的未來，如何透過「育成計畫」幫助年輕團隊開創新機，以及透過「企業導入」成就青年創新，更是重要關鍵！



青年們圓夢機會來了

保誠創新智造所計畫即日起至2022年1月24日中午12:00止，並於4月發表徵件結果，徵件對象為台灣大專院校在學學生或2020、2021年應屆畢業生。決選出的團隊將由Impact Hub Taipei持續給予孵化育成、講師培育等。獎金部份則為創新未來獎首獎10萬元、團隊智造獎貳獎8萬元、理想實踐獎參獎6萬元、評審團特別獎2名各3萬元。而所有獲選團隊將進入孵育階段，與保誠內部團隊共同將計劃落實，鼓勵所有年輕團隊踴躍報名參與！

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳