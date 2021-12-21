《Metadata後設資料》：海登將軍說「我們是靠後設資料來殺人」時，所意謂的是什麼？

文：傑福瑞．彭蒙藍茲（Jeffrey Pomerantz）

後設資料概要

後設資料就在我們身邊，一直都是。在電子化無所不在的當今年代中，你所用的裝置幾乎樣樣都依賴後設資料或加以產出，或是都有。可是當後設資料運行良好時，它就會遁入背景、不受注意，並且幾乎隱於無形。後設資料在2013年夏天成為暴紅的事件，有部分就是肇因於此。

2013年5月時，美國國家安全局（National Security Agency，NSA）的外包人員愛德華．史諾登（Edward Snowden），飛到香港與《衛報》（The Guardian）的記者見面。史諾登在那裡交出了為數眾多的機密文件，是關於國安局在美國境內的監視計畫。其中一件計畫稜鏡（PRISM）包括直接從電信公司蒐集電話通聯資料。不用說，當《衛報》把報導刊登出來時，這是非常大的新聞。

對於史諾登的爆料，美國媒體的反應各異而且變化很顯著。當下的反應是火大的國安局在蒐集美國公民的資料。當情勢變得明朗，國安局只是在蒐集通聯的後設資料，而不是通聯本身時，風波很快平息。換句話說，國安局並沒有在從事竊聽。隨著媒體進一步探討，從後設資料中究竟「只」能推論出多少的個資，此後便是眾說紛紜。

2013年末，史丹福法學院網際網路與社會中心（Stanford Law School Center for Internet and Society）的研究人員做了metaphone的研究，企圖複製國安局在電話後設資料上所蒐集的資料。他們所發現到的是，從後設資料中「只」能推論出的資訊量著實驚人。後設電話的研究人員所通報的一個例子是，研究參與者打給了「居家改裝店、鎖匠、水耕業者和麻藥品店」。這位個人撥打這一切通聯的理由容或是全然無辜，這些通聯容或是毫不相干……但這卻不是大部分的人很可能會形成的推論。

很多後設資料都是跟電話通聯相關，尤其是手機的通聯。通聯最顯而易見的後設資料片段，有八成就是撥打者和接聽者的電話號碼。接下來，當然就有通聯的時間和長度。而對於撥打自智慧型手機的通聯，大部分都有GPS的功能，則會有撥打者和接聽者的位置，而精確度至少是達到電話所位在手機基地台的範圍內。手機通聯所具有的相關後設資料比這要多，但連這麼小量也足以使隱私的倡導者裹足不前。

因為連沒在通聯時，你的電話也會跟當地的基地台交換資料。而且你的電話當然想必是由你帶在身上。因此，你在任何既定時刻的位置記錄和你的逐時移動或許就會遭到手機服務業者所蒐集……而且事實上就是在蒐集，如同史諾登的爆料所揭露。

於是後設資料這個字詞就進到了公眾談話中。只不過，有鑑於後設資料有多遍布，關於它的公眾談話八成都嫌遲了；它理應更為人所了解才是。在電腦運算無所不在的現行年代中，後設資料變成了基礎結構，有如電力網或公路系統。這些片段的現代基礎結構不可或缺，但也只是冰山一角：例如當你按下電燈開關時，你就是一組龐大科技與方針的終端使用者。

個別來說，這些科技與方針或許無足輕重，而且或許看似微不足道……但加總起來卻帶有深遠的文化與經濟意涵。後設資料的道理相同。後設資料有如電力網和公路系統，會遁入日常生活的背景，而理所當然被視為就是使現代生活運轉順暢的一環。

身為現代世界的公民，對於電力網和公路系統以及其他許多片段的現代基礎結構，我們全都熟知，並有合理（雖然八成是不完整）的了解。但除非你是資訊科學家，或者是在國安局服務的情報分析師，否則八成不會對後設資料等同視之。

所以我們就要來切入本書的目的。本書會向各位介紹後設資料這個題目，以及後設資料所觸及範圍廣泛的題目與課題。我們會討論後設資料是什麼，以及它為什麼存在。針對不同的使用者和使用案例，我們會檢視諸多不同類型的後設資料。我們會談到一些把現代的後設資料化為可能的科技，並推測後設資料的未來。而來到書的結尾，各位便會在四處都看到後設資料。

它就是後設資料的世界，而各位正活在其中。

我們是靠後設資料殺人

「我們是靠後設資料來殺人。」

2014年4月，在約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的「重新評估國安局」（Re-evaluating the NSA）小組辯論中，麥可．海登（Michael Hayden）將軍發表了這則令人大吃一驚的聲明。海登將軍曾兼任國家安全局和中央情報局的前局長，所以毋庸置疑，他知道自己在說什麼。

靠後設資料來致死怎麼有可能？雖然從暗殺（Assassinations）到殭屍藝術（Zombie art）的任何事，或可由藝術與建築索引典（Art & Architecture Thesaurus）來描述，但沒有人會憑控制詞彙來殺死任何人。

答案是，後設資料能大舉揭底。尤其是被稱為使用性後設資料的後設資料類型，掌握了大量關於個人和個人行為的資料。另外，使用性後設資料不但能揭露關於個人的資訊，還能提供關於社群網路，以及個人、地點和組織之間連結的豐富資料。人類是群居動物，所以在描述人時，幾乎無可避免到頭來就會是描述此人與他人的關係。從第二章非常簡短的一探網路分析中應該很清楚的就是，一旦開始討論關係，就是在討論網路。