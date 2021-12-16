印尼移工非法入境馬來西亞船隻翻覆，釀18死20失蹤

15日清晨，一艘載著約60名印尼非法移工的船隻在馬來西亞柔佛州外海翻覆，目前已尋獲18具屍體。據當局公布，事故有14名生還者，但依然有20名乘客仍生死未卜。搜救行動持續進行中，預計會花上4至10天時間，遇難者目前已經送往柔佛蘇丹伊斯邁醫院進行驗屍。

馬來西亞陸軍第三步兵師發言人說，船上乘客都是印尼人，年齡介於20至50歲。18名罹難者為12男，6女，屍體被發現距離沈船500米至2.5公里內。倖存者已被帶到馬來西亞武裝部隊哨所，隨後將被遣返回印尼接受詢問。

根據《馬新社》，這艘船在丹絨巴勞（Tanjung Balau）附近海域翻覆。來自印尼的移工本應在甘榜登雅（Kampung Tengah）下船，隨後預計載另一批印尼移工回國，船隻卻意外在海上遇上暴雨沈沒南中國海。船隻是在距離海灘20米處被大浪衝擊，《紐約時報》報導指出，海事執法局的一名官員說事故發生於凌晨4時30分左右，當時海浪的高度有3至4米高。

Sebuah bot bawa 60 pendatang tanpa izin karam akibat cuaca buruk di Tanjung Balau, dekat Kota Tinggi pagi ini - Pengarah Maritim⁣

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📸 Maritim Negeri Johor pic.twitter.com/WdMy9wkSUL — BERNAMA (@bernamadotcom) December 15, 2021

該船於14日晚上11時從巴淡島出發，在距離原目的地的2到3公里的的地方改變方向，據皇家第七炮兵部隊指揮官穆罕默德·里扎爾（Mohamed Ridzal）表示，該船船長為了避開丹絨巴勞的安全部隊而決定改變方向。他表示，部隊早在海灘附近發現可疑船隻，並在附近村里捕獲非法移工，「在這樣惡劣的海況下，非法集團知道當局會在海岸展開逮捕行動，這時船長都會叫移工下海自救。」

里札爾也表明，移工透過非法方式入境，他們通常都不知道自己身處極度危險的處境。雅加達非政府組織Migrant CARE發言人艾妮絲·西達雅（Anis Hidayah）告訴《路透社》，每年有10萬至20萬名印尼非法移工前往馬來西亞工作，當中許多人被販運集團剝削。他也說，「他們通常晚上出發，早上抵達，因此很常發生事故。」柔佛海事行動副總監西蒙（Simon Templer）勸戒移工不要冒險使用非法途徑入境，以免悲劇再次發生。

目前第七炮兵部隊正面臨人力短缺問題，他們將持續透過「堡壘行動（註）」與大馬皇家警察和海事執法局等執法機構合作，確保國家水域安全。自11月19日，堡壘行動已捕獲144名非法移工。

註：堡壘行動是馬國皇家警察、武裝部隊、海事執法機構、邊境安全機構的聯合執法行動，為了預防疫情蔓延以及避免非法移工湧入，馬來西亞頒布行動限制令之後實行此行動。

非法入境問題根本於馬國對印尼移工的依賴

在2015年也發生一起非法移工在馬來西亞海域翻船事故，當時船上有約100名乘客，61人喪命，只有20人生還。2017年，一艘載有40名印尼移工的船隻也一樣因惡劣天氣翻覆，導致10名死亡，30人失蹤。2018年，同樣事件也釀成1名死亡，18名失蹤。

大量關注移工問題的《轉角國際》作者、 聯合國獨立顧問與難民與移工服務人員唐南發認為，馬來西亞是高度依賴移工的國家。1980年代馬來西亞經濟蓬勃發展，卻無法轉型成為高端產業國，需要大量仰賴來自印尼、孟加拉、尼泊爾、緬甸及印度的移工，其中種植業聘用印尼移工將近18萬。印尼政府為了減少移工輸出，各省逐年調高最低薪資，人民不需冒著被剝削的風險到他國工作，另外馬來西亞法律不讓移工攜帶家屬，也令印尼移工止步。

為降低馬來西亞對外國勞工的依賴，馬來西亞政府曾宣布推行「馬來西亞化（Malaysianization）」計畫，包括提供本地勞工額外薪資補助，鼓勵他們從事移工的工作。另外，政府也會提高雇主獎金40%百分比，並規定付給員工薪資的20%作為獎勵。如此一來減少外籍移工的入境，避免非法船隻超載的悲劇，也降低疫情傳染危機。

然而，儘管馬來西亞政府曾宣布實施馬來西亞化，但基於工商界需求、通膨壓力，加上疫情衝擊各個行業，國內仍持續開放移工入境。馬來西亞內閣在10日決議開放所有特定領域聘請移工，這意味著農業、製造業、服務業、採礦石業、建築業和幫傭服務業容許聘請移工。人力資源部長拿督斯里沙拉瓦南表示，人資部將於衛生部及國家安全理事會合作，制定引進移工的標準作業程序，避免移工將病毒帶入國內。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒

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