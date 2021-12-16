美國擬擴大對中芯國際的出口禁令，業內人士：市占率恐進一步喪失，轉單效應有利台廠

美國擬擴大對中國半導體製造龍頭——中芯國際（SMIC，簡稱中芯）的設備制裁，包含禁止出口半導體成熟製程設備等，藉以遏止中國持續擴張，業內人士對此強調，在未來晶片需求高漲的情況下，中芯若未能及時擴張產能，市占率恐進一步喪失，對該公司相當不利。

美國擬擴大對中芯國際的出口限制

《彭博社》報導指出，美國國家安全委員會（National Safety Council）於12月15日開會，擬對中國半導體製造大廠中芯祭出更嚴厲的制裁措施。

知情人士透露，這場會議由美國商務部（USDC）、國防部（DOD）、國務院（DOS）和能源部（DOE）均將參與，且派副主管級官員出席，目前正研究再度收緊對於中芯的「出口」規定。

若該案被採納，將限縮應用材料（Applied Materials）、KLA Corp.以及Lam Research Corp.等公司供應相關半導體設備給中芯的業務。

報導稱，現在規定是不得出口半導體先進製程設備，但會中將會考慮把「僅限於（uniquely required）改為「有能力使用於」（capable for use）」，這代表，未來將擴大禁止出口的範圍。

早在日前已有風聲，美國將擴大半導體設備禁令。知情人士於12月11日告訴《華爾街日報》，美國官員還在考慮在未來數月中，將更多中國科技公司列入美國商務部的實體清單（黑名單）以及財政部（DOT）的禁止美資投資名單。

雖然美國部分機構支持對中國採取更強硬的作法，但知情人士強調，商務部的領導高層仍對該計畫持反對意見，主要原因是會損害美國利益。

美國商務部目前並未針對以上傳言置評。不過報導稱，該機構曾表示與中國貿易不能犧牲國家安全與經濟，並將以美國企業和員工為主要核心。

美國持續施壓，中芯轉單效應有利台廠

早在一年多前中芯已經被列入商務部實體名單，但是知情人士告訴《華爾街日報》，這些時日以來證明，這無法遏止中芯取得更多半導體設備。

知情人士強調，許多半導體的製造設備可以用於生產各種尺寸的晶片，他認為中芯能透過設備調整生產出製程更小的晶片，這意味著，這一項限制令根本毫無作用。

《關鍵評論網》訪談台灣半導體封測大廠業內人士表示，目前全球半導體製造市場由台灣台積電（TSMC）、聯電（UMC）、世界先進（VIS），再加上力積電（PSMC）掌握超過6成以上的市占率，雖然中芯的產能不是很大，但美國持續施壓，仍然能有一定的轉單效應，對台灣聯電、世界先進等廠商有利。

他說，目前由荷蘭艾司摩爾（ASML）公司出口的，先進半導體設備極紫外光（EUV）機台已經禁止出口到中國許久，未來若再將成熟製程的深紫外光（DUV）機台也一併禁止，將導致中芯無法進一步擴張。

業內人士繼續分析，目前電動車、5G通訊甚至是低軌衛星，都將需要大量的晶片支撐，在需求持續放大的情況下，中芯又未能及時擴廠增加供給，市占率也會進一步下挫，對於公司前景而言並不是好消息。

面對美國種種擴大黑名單的傳言，目前五角大樓發言人John Supple對外表示，國防部「不會對跨部門討論發表評論」；而美國國務院、能源部以及國家安全委員會的代表等，暫未就此置評。

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核稿編輯：翁世航