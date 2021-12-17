2021/12/17,
教育

如何使用Google進階搜尋功能，檢視學術研究中的片語是否正確運用？

如何使用Google進階搜尋功能，檢視學術研究中的片語是否正確運用？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

用Google搜尋確認語言使用是否正確時務必謹慎，因為有可能得到常規下會視為不正確的文法結構搜尋結果。

文： Steve Wallace

問題：我可以用網路搜尋工具檢視自己是否使用正確的字詞嗎？

–寫作工作坊的學生

回答：

使用Google做簡易字詞搜尋

廣泛而言，語料庫可以是機器可讀的文本，所以網際網路可被視為一種大型資料庫。最後，我們可以用英文寫作的方法進行網路搜尋，相當有用。

在網際網路上進行搜尋的簡單方法之一是使用Google搜尋引擎。能夠找到解答的常見問題包括「X表現存在嗎？」或「A或B哪個字最常使用？」舉例來說，假設我們不確定英文應該說a big number of 或a large number of。

在Google搜尋這兩個字串，我們能夠獲得哪一個字串較常用的跡象。如果在Google搜尋時，搜尋欄中鍵入以下的搜尋字串，記得需將字串置於引號中，以取得完全符合的項目。

“A large number of”，我們得到多達248,000,000搜尋結果；如果以 “a big number of” 搜尋，可得到2,760,000筆搜尋結果。

這些數字明確顯示何者在英文中是較常用的片語，然而，我們不知道兩者在英文用語中是否同樣正確。

理論上，使用簡易Google搜尋時，搜尋結果有可能包含由非英語母語人士寫出來的文本。因此，他們的書寫英文可能不一定依循文法、拼字和用字的常規。

所以，用Google搜尋確認語言使用是否正確時務必謹慎，因為有可能得到常規下會視為不正確的文法結構搜尋結果。

簡易Google搜尋後問題的補充方案

如上文所示，使用簡易Google搜尋可以幫我們找出較常用的字詞，但是在解讀搜尋結果時需要謹慎。要避免搜尋可能帶來的問題，因此，我們可以進一步試著限制搜尋結果，可行的方法有很多：

  • 使用Google的進階搜尋

限制搜尋的方法之一是使用Google提供的進階選項，我們可以藉由點選進階搜尋的鏈結，明確設定想要Google搜尋引擎提供得內容。例如，我們可以設定只要搜尋英文的網頁，加上網域名稱字尾.uk讓結果限制在英國的網頁。

設下限制條件後再搜尋a large number of 和a big number of，能得到以下結果：

a large number of（Google搜尋結果：8,470,000）

a big number of（Google搜尋結果：31,900）

明顯a large number of 比a big number of更常使用。

這樣的結果鼓勵我們使用前者，但是必須注意，我們不能確定兩個片語之一是否只能在特定領域固定使用，如小說、詩詞、部落格、商業等。要確認這個答案，除了點進搜尋結果確認文字的背景外，我們可以繼續限制搜尋項目。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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