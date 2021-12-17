2021年聯準會年底會議，確認加速縮債、明年升息

一、聲明稿刪除暫時性通膨論述，並宣布加速縮債

維持行動承諾不變：聯準會致力在這充滿挑戰的時期，使用其全部工具來支持美國經濟，並促進最大就業和價格穩定的雙重使命。

維持經濟活動、就業進一步轉強論述，但「刪除預期通膨是暫時性因素措辭」：現在的經濟活動、就業指標仍進一步轉強（strengthened）。而通膨部分，聲明稿將前次新增的預期通膨（expected to be transitory）措辭刪除，並強調供需失衡持續造成通膨上升。

疫苗持續施打與供應鏈問題緩解，預計將支持經濟，並強調經濟前景仍有不確定性：聲明稿維持前次論述，預計供應鏈緩解將幫助經濟活動、就業增長以及通膨回落，並強調經濟前景仍面臨風險，包括新變種病毒。

「刪除通膨持續低於長期目標」論述，但強調達成就業最大化前，維持利率不變是合適地：聯準會尋求長期達到雙重使命，有鑑於通膨已經超過2％一段時間 （刪除通膨低於長期目標），委員會預計維持目前利率是合適地，直到就業市場達到與委員會評估的最大化水平一致。

正式宣布明（2022）年1月開始加速縮減每月購債，強調未來路徑視經濟狀況而定：鑒於委員會的就業、通膨目標進一步改善，決定於 1 月開始加速縮減購債，預計每月減少200億美債、100億MBS（原100億美債、50億MBS），並且仍強調每月都會依照經濟狀況，適當調整購債速度。

Photo Credit:財經Ｍ平方

二、明年經濟預測變化不大，利率點陣圖升息中位數躍升至3碼

本次聯準會再度小幅下修今年GDP預測值至5.5％（原：5.9％），但也同步上調明年GDP預測值至4％（原：3.8％），而PCE部分，大幅上調今年PCE物價、核心PCE物價至5.3％（原：4.2％）、4.4％（原：3.7％），明年也進一步上修2.6％（原：2.2％）、2.7％（原：2.3％），顯示聯準會預期美國明年經濟雖然將有所放緩，但仍有望高於長期平均，而供需不平衡將繼續造成通膨超出預期的現象，同時明後兩年委員預期的升息比例大幅提高，正式傳遞明年將開始升息的訊號。

近四個年度聯準會預期（2021~2024）：

GDP成長下修今年的同時，也上調明年預測，因此整體看法變化不大，2021~2024預測值：5.5％（原：5.9％）、4％（原：3.8％ ）、2.2％（原：2.5％）、2％（原：2％）。

失業率進一步下修，顯示就業市場持續好轉，預期明年就有望達到就業最大化目標：4.3％（原：4.8％）、3.5％（原：3.8％）、3.5％（原：3.5％）、3.5％（原：3.5％）。

PCE進一步上修，預期供需不平衡推升通膨的影響將持續至明年：5.3％（原：4.2％）、2.6％（原：2.2％）、2.3％（原：2.2％ ）、2.1％（原：2.1％）。

核心PCE進一步上修，明年仍將高於中長期目標：4.4％（原：3.7％）、2.7％（原：2.3％）、2.3％（原：2.2％）、2.1％（原：2.2％）。

政策利率2022、2023 年均大幅上調，傳遞明後年升息加速訊號：0.1％（原：0.1％）、0.9％（原：0.3％）、1.6％（原：1％）、2.1％（原：1.8％）。

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而本次市場最關注的利率點陣圖部分，明年全數委員均認為應該要升息，中位數更大幅躍升至3碼，而2023~24年中位數也都進一步上升，預期2023年同樣升息3碼、2024年2碼。

觀察會議後FedWatch明年底升息3碼機率並未明顯上升，不過可以發現明年3月升息機率自會議前31％，大幅上升至43％，短期利率點陣圖要進一步上調至4碼機率不高（最少需要7位委員上調），但仍建議持續留意未來市場預期，是否有進一步增加的機會。

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三、明年1月起開始加速縮債，短期資產負債表仍有資金動能

本次會議如市場預期，正式宣布從明年1月起將加速縮減每月購債，以每月減少300億（200億美債、100億 MBS）速度實施，並預計在明年3月左右結束購債。而此前聯準會已經多次與市場進行溝通，並且加速縮債路徑也與市場預期一致，而每月購債仍將持續推動聯準會資產負債表到8.8兆水位，於未來一季給予市場資金挹注。

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四、記者會摘要

經濟與通膨

Powell認為目前美國消費者支出非常強勁，因為民眾正在重返工作崗位、工資也在增加，總體收入顯著的增長，支持Q4個人消費支出維持強勁。不過就業市場以及需求的熱絡，還有供應鏈的緊張問題，也讓通膨數據非常高，使得聯準會需要開始加速縮債，避免通膨預期被錨定在太高的水準。

加速縮減購債

記者提問，現在繼續購買資產，即使放慢了購買速度，但如何解決當前的通膨問題。Powell表示聯準會認為針對資產負債表的調整，應該以謹慎且有條不紊的方式進行，因為市場對此非常敏感，而目前以兩倍的速度進行縮債，距離完全停止購債還有兩次會議，委員們認為是合適地，並且與市場預期相當。

明年升息

記者提問縮債完成之後，才進行升息是否仍然是委員會的貨幣政策立場。Powell表示這是兩個完全不同的貨幣政策工具，購買資產是增加流動性的工具，而升息則是收緊的工具，因此仍傾向完成縮減購債後，再進行升息。另外，有記者提問縮債到升息距離的時間點時，Powell表示雖然委員會尚未討論過，但預計將在接下來的會議中討論這個問題，不過並不認為會與上一個升息週期一樣，很長的時間後才進行升息，因為目前SEP中的GDP明年是4％，並且失業率為3.5％、PCE為2.6％、核心PCE為2.6％，經濟狀況強勁能夠面對升息。

（文未完）

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航