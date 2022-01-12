過去由外送員等工作者帶起的零工經濟，挾著爆發力蓬勃成長，是大家都知道的故事：資策會產業情報研究所（MIC）調查，2020上半年間，53.3％的消費者曾使用美食外送服務，首度使用者更占10.9％。同期，台灣餐飲外送平台單季消費金額首度突破30億新台幣、單季訂單數超過1500萬筆；經濟部統計處調查，有提供外送、宅配服務的餐館業及飲料店業者，占比也從2018年40.1%提升到2020年53.8%。

消費者、零工經濟者、平台、合作企業店家，四方一齊打造了至今方興未艾的零工經濟樣貌。但同時，零工經濟者勞雇關係、工時與過勞、交通事故與保險機制等難題，也同樣成為政府制定政策卡關的問題、媒體熱愛報導的新聞焦點。

在政府與新聞的論述中，我們可能比較少聽到的是零工經濟工作者，如外送員本人的故事。即便作為支撐零工經濟產業的砥柱中流，他們的聲音卻在多數政策研擬、新聞文章、台灣零工經濟商業趨勢的討論中消失。

近期出現不少調查報告，研究零工經濟者有哪些工作偏好，同時，為了一探從業人員的真實想法，協會也陸續和內部幾位不同產業的外送員進行訪談，包含UberEats、Lalamove等，希望能讓前線合作夥伴的聲音被更多人聽見。

到底外送員選擇作為零工經濟者工作的關鍵因素是什麼？他們想要、需要什麼？他們偏好什麼樣的勞雇關係？他們怎麼看待這份工作？對制度與職涯前景上，又有什麼期待？政府該如何解套懸而未決的勞動關係？

外送員和你想的不一樣？九成為了自由才加入

受訪的林先生和王先生分別在UberEats和Lalamove做了兩、三年的時間。林先生過去十幾年都在餐飲業服務，也擔任過管理職，因為工作受傷，便離職加入正職外送員的行列；王先生本業是大理石裝修的設計師，十幾年來都習慣接案類型的工作，因為景氣下滑收入不穩，投入Lalamove的機車外送員，每週有一天做工程本業，其他時間單日跑10-14小時左右的外送，旺季每週可進1萬5千到2萬。

根據UberEats於2020年10月底至11月初，針對內部外送員蒐集14,348份有效問卷，整理而成的2020年外送合作夥伴工作偏好調查報告，提出幾個第一線的狀況，其中讓人不得忽視的，有高達93.5%受訪者成為從業人員的原因，是工作自由彈性，其次是為了兼差補充收入（66.5%）與兼顧家務求學等其他需求（36.0%），創市際和台灣勞工陣線協會等其他問卷調查結果與前述大同小異。

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「吸引（成為外送員）的點當然就是彈性，其實收入也不差。」喜歡自由的林先生說得自然，早期剛跑外送時他工作比較久，現在稍減工作量，單日跑10-12小時，週休二日，週薪大概也有1萬到1萬3千元左右。林先生說平台很尊重外送員的自由，想多賺一些他就趁尖峰時間跑外送，如果臨時想找朋友看電影或臨時不想跑，也都有很大的空間。

王先生也比較喜歡現在的工作模式，和一般美食外送由平台派單不同，Lalamove的外送員可以選擇是否接單，有些外送員跑單集中在市區，單次里程數不高但拼趟數以提高收入，王先生則多跑遠距送貨，曾經桃園台北每天來回，也從台北送到南部過，單日行駛里程數高達200-250公里。

在UberEats一萬名外送員工作偏好調查中，高達96.2%受訪者最希望彈性自主，可以自由決定是否接單及地點時間，僅不到4%的比例想固定工時排班、擬定工時上限。其他外送員的期待，可以用「彈性自由」四個字概括，包括希望可以拒絕接單（90.1%）、彈性選擇工作範圍區域或路線（83.6%）、按件計酬而非固定工時固定報酬（81.2%）、符合法令的情況下彈性調整穿著（77.8%）。

訪談當天王先生和我們分享，他出門前先用平台的預約接單機制，安排好兩筆訂單，一路從台中騎來台北。現在他也會趁電動機車充電時趁機吃飯、休息，「我可以按照自己的生涯規劃，安排好時間。」他覺得跑外送後，接觸的人事物變多、視野變更廣，現在外送時間自主性高能和工程本業搭配，也不用擔心萬一哪天有比較大的經濟需求，會無法滿足於打卡上下班的固定工時制。

王先生也補充，「學歷不高、出身不好過去可能只能打零工，但現在只要把服務做好就可以有更好的生活。」他就遇過70歲的長輩也在做外送，不在一般公司招募員工的年齡範圍內，但跑單的過程可以交朋友，保持心情愉快，笑說這可能也是另類的長照。「我曾經接單幫忙打蟑螂、倒垃圾，凌晨送宵夜，也有聽過其他人幫忙送分手信，或幫忙求婚。外送員有缺錢也有不缺錢，每個人需求都不同，這裡的確給了一個可以讓自己更好、更開心的管道。」

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外送員高工時＝過勞血汗＝需要僱傭制保障？第一線工作者不這麼想

王先生坦承投入外送後至今，曾在晚上不小心因為打滑、視線不佳，有過兩次造成擦傷的自摔。但他很瞭解平台的制度和提供的保障，雖然保險公司核可還是要看實際狀況，不過只要保留好醫療收據，且在當天有接單的範圍內，多數都會受理，他除了平台提供的團體傷害險，也有加保營業用機車保險（第三人責任險），避免擦撞、車禍強制險不夠賠，還得自掏腰包賠償財物損失。

「意外可能和長時間工作、騎車有關，白天還好，晚上視線不佳、體能消耗都比較容易出意外。」王先生接著說，他知道市府單位好像有想要管理，但他和平台算是承攬關係，Lalamove司機也可以選擇要不要接單，有些風險和安全控管是平台和外送員要一起注意的，否則因噎廢食，整個產業規模就會做小。