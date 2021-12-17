2021/12/17,
社會

不堪另一半「言語霸凌」，可以當作離婚或聲請保護令的理由嗎？

不堪另一半「言語霸凌」，可以當作離婚或聲請保護令的理由嗎？
Photo Credit: Depositephotos

我們想讓你知道的是

所謂的暴力並不只有限於肢體暴力，以言語或是精神上的手段進行霸凌也算在內，因此，像是另一半長期對自己做出言語侮辱，造成自己精神崩潰，就可以去聲請保護令，來避免對方繼續對自己做出不當的霸凌行為，更可以用這個理由來向法院訴請離婚。

前陣子在新北市的永和區發生一起可怕的殺人分屍案，經過警方努力調查，很快就找到了兇手，而這個可怕的兇手便是死者的兒子。

雖然他一開始，兇手表示自己是因為無法忍受已經與母親離婚長達三十年的父親，對長期對患有失智症的母親言語霸凌，因而痛下殺手，然而，最後的事實似乎並非如此。

不過在婚姻當中，假如自己的另一半有類似這樣的言語霸凌情形，這樣的行為是否屬於家暴？若無法忍受另一半長期的言語攻擊，是否可以成為訴請離婚的理由呢？

首先，所謂的暴力並不只有限於肢體暴力，尤其是在家庭成員之間，很多時候可能不會有肢體上的攻擊，而是會以言語或是精神上的手段進行霸凌，因此，像是另一半長期對自己做出言語侮辱，造成自己精神崩潰，難以承受，這樣的情形就也會是一種家暴，而面臨到這樣的情形，就可以去聲請保護令，來避免對方繼續對自己做出不當的霸凌行為。

假如這樣的言語攻擊行為算是家暴的一種，那我們能不能用這個理由來向法院訴請離婚呢？

答案絕對是肯定的。

在民法規定的離婚十大事由中，其中一點便是所謂的「不堪同居之虐待」，而所謂的不堪同居之虐待，指的就是夫妻的一方對另一方做出侵害人格尊嚴或是身體安全的行為，導致受到侵害的那方已達到無法忍受的程度。法院通常在認定不堪同居虐待並判准離婚的情況通常會有幾個要件，除了對另一半的暴力外，就是這樣的暴力超過對方忍受範圍，以及這樣的行為已經造成夫妻關係的動搖。

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Photo Credit: Shutterstock

而有哪些情況，曾在實務判決中被認定為不堪同居虐待，因此判准離婚的呢？

像是最直觀的肢體毆打、惡意想殺害對方、言語侮辱、誹謗對方、攻擊配偶的親屬等等都是非常常見的案例。其中誹謗的部分可能會讓大家比較疑惑，所謂的誹謗行為，就像是到處在外面散布另一半的謠言，例如說另一半有外遇、散布另一半的私密照等等，都屬於誹謗配偶的行為。

這樣的情況當然是會造成配偶的傷害，因此也屬於虐待的一種。

遇到類似的情況，律師會建議可以在對方平時出現言語暴力時錄音、將散布謠言的行為記錄下來——像是將對話或是貼文截圖，都是會是對自己非常有利的證據，基本上，只要有能夠證明對方這類虐待行為的錄音或影像等佐證，就能夠向法院成功訴請離婚，脫離這段可怕的婚姻。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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