夜市經典遊戲「射氣球」的原型，最早可能始於一群軍人的消遣遊戲

文：郭家銘（科學月刊編輯）

夜市遊戲經典場景：射氣球

有些人丟標如此精準，可能是天份、也可能比別人多出幾分幸運，然而若能對飛鏢有基礎的認識，掌握姿勢原則之餘勤加練習，其實你也可以成為老闆討厭的那種人。在此之前，我們就先來看看，射飛鏢這個運動究竟是怎麼開始的，以及其設計的發展與巧思吧！



在眾多夜市小遊戲裡，射氣球可說是相當經典的活動。不過，由於許多人接觸飛鏢的經驗不多，因此多是鎩羽而歸、上繳一百。作為射氣球攤位的老闆，對於這些射標界的麻瓜自然是相當歡迎，但有時仍會遇到射標好手，不稍幾發的彈量，就能帶走豐厚獎品，也讓射氣球的兌獎規則嚴苛了起來，現在居然還要累計分數才能換到大獎。

鏢靶原來是這樣來的？

關於射飛鏢的起源眾說紛紜，有些人認為這項活動只存在不過千年，也有一種說法是誕生於中世紀的英國，但筆者認為，真要考究起來可能有些困難，畢竟這類與瞄準、投擲有關的遊戲，在人類歷史裡的確可能以不同的形式持續存在著。比較有共識的地方是，現代飛鏢的原型，最早可能始於一群軍人的消遣遊戲。

在戰事頻繁的年代裡，軍人在閒暇時刻會將酒桶底部翻起來，並站在壕溝中投擲尖銳物品。這個活動不僅是一種「誰比較勇猛」的競爭，對長官而言，也恰巧是一種作戰的基礎訓練，因此他們也相當鼓勵軍人進行這樣的遊戲。不過，畢竟酒桶底部的面積也不小，在合理的距離範圍內多打幾次，要命中實在不是什麼難事，遊戲規則便是在這個時候發酵的。其後，人們便開始以樹幹的橫切面作為標靶，由於上頭有樹輪作識別，更能考驗擲標者的準確度，也成了現代飛標靶的「初代模組」。

差一點就差很多——靶上的數字暗藏玄機

無論有沒有打鏢經驗，大家或多或少都知道飛鏢靶（圖一）的外型吧？以黑心（darkbull）與紅心（bull）為中心點，向外輻射出俗稱triple的第二圈以及double的第三圈，射中這些地方，得分數就會乘以三倍或兩倍。有人可能會問，外圈1~20的數字，是否為隨機分布呢？其實這些數字的位置還是有設計意義的喔！

Photo Credit:科學月刊 圖一：現代飛鏢靶上的數字分布。

根據Darts501網站的資料顯示，該系統的開發始祖應為住在英國約克郡的電線製造商威廉巴寇（ThomasWilliamBuckle）。威廉巴寇於1913年發明這種鏢靶，數字如此安排的目的很簡單：打得準可以獲得獎勵，打歪的，就哭哭囉。舉例來說，像是15~20這一類偏高的分數，它們的左右兩側都是較小的數字，雖然有些數學家為了優化公平性的問題曾稍做修改，但大抵都不會脫離該原則。

不只是一隻飛鏢，頭尾身都很重要

對標靶有了概觀後，就要來談談飛鏢本人啦！一般大眾所接觸到的飛鏢，多屬鏢翼（flight）、鏢桿（shaft）一體成型，重量較輕的公標。與專業飛鏢的差別在於，公鏢基本上無法提供重量的回饋，在丟標時的力道掌握相對不容易，飛起來也沒辦法像專業飛鏢一個樣平穩。

因應飛鏢遊戲的規則，通常飛鏢會以三支作一組，購買的時候可根據個人的動作習慣與生理條件，選擇適當的組件。一支完整的飛鏢，包括鏢頭（tip）、鏢身（barrel）、鏢桿與鏢翼（圖二），其中最重要的就是鏢身，多由黃銅或鎢合金製成。黃銅標屬重心偏前、形體較粗且重量較輕的款式，若手較大或習慣丟拋物線的人，就適合拿這款鏢身；反之，許多高端玩家愛好的鎢合金標，就比較精實、細重，方便瞄準窄區之外，也較不會在命中同一區域時被上面的鏢彈開。

Photo Credit:科學月刊 圖二：飛鏢本體可分為鏢翼、鏢桿、鏢身與鏢頭，每個部位都可能影響飛行與命中表現。

除了鏢身會影響投擲飛鏢的表現，其它鏢具的品質、選擇也有其重要性。像是鏢翼的面積與形狀，就關係著飛鏢飛行的穩定度；通常面積越大的鏢翼所受空氣阻力較大，飛起來也越穩。然而，如果射得夠準，就得擔心打在同一個位置上的飛鏢是否會打架，有些廠商為了避免這樣的問題，便把鏢翼設計成長型，但這會改變飛鏢整體的重心，還不如用小面積的鏢翼，把身手練準一點。

有利器，更要有實力：丟鏢啦

依據自己的需求選用適當的鏢具後，就可以開始練鏢啦！當然，以射氣球來說，拿公標練習還是最貼近情境的，但仍可先修正丟鏢姿勢，再去習慣其他的鏢。

首先是拿鏢，這個步驟至關重要，如果希望飛鏢在出手的當下盡可能不改變飛行方向，前三指持鏢的地方必須是飛鏢的重心。但，要怎麼知道重心在哪呢？伸出你的食指，把飛鏢打橫放上去，只要飛鏢不會掉下來且兩邊高度一致，手指抵住的那個點就是重心啦！如果是慣用手的玩家，建議站在目標物靠左一點點的地方，因為若站在中心點，手還是得往左擺，丟鏢的姿勢就不夠自然，也不易命中目標。

在飛鏢「出關」前，我們可以先把飛鏢拿到視線高度，整隻手臂伸直，讓眼睛——飛鏢——目標（假設是紅心）呈一直線做瞄準的動作。接著，讓肱骨維持不動，前臂做最後的瞄準動作，往目標物丟過去就可以囉！一定要記得，除了前臂的投擲跟手指放鏢外，身體的其它部位一定要穩住，讓飛鏢投出去的方向受到最小幅度的影響。

決定權在老闆身上我們還是玩玩就好

回到射氣球的場景，雖說執行起來與射飛鏢大同小異，然而仍有許多不可掌控的因素存在，像是飛鏢的鏢頭是否銳利的足以刺破氣球、氣球擺放的位置是否過低，都需要用不同的策略來因應。下次逛夜市經過射氣球的攤位時，不妨小試身手，看看自己有沒有改變老闆表情的能力吧！

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航