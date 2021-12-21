讀米蘭昆德拉《簾幕》：「唯有小說能說清楚的事情」究竟是什麼？

文：黃郁書

最早接觸米蘭．昆德拉（Milan Kundera），是高中時從學校圖書館借閱《生命中不能承受之輕》，紫色封面、黃字書名––––多年後的現在，皇冠推出了整套全新版、白色書封搭配昆德拉親繪的插畫，但當我想在網路上搜尋當初讀的舊版，出現的封面卻是橘色的––––是我記憶錯亂了嗎？印象中封面摸起來有些微的顆粒觸感，那還是真的嗎？

雖然後來找到了已絕版的紫色書封，證實自己（這次）沒有記錯，但在那幾分鐘內，回憶裡的畫面全都不確定地顫動了起來。

人類和過去乖離（即便是幾秒鐘前的過去），那是兩種力量立即生效且合作無間的成果：遺忘的力量（抹滅一切）和回憶的力量（改變一切）。

遺忘的永恆作用使得我們的每項行為都呈現出不真實、幻影似的、煙霧一般飄渺的特徵。我們的現實世界本質就是稍縱即逝，而起只配被人忘得一乾二淨。但是藝術作品則雄偉矗立起來，像是另外一個世界，一個理想的、堅實的世界。在那裡面，每個細節都有它的重要性，它的意義。所有身處其中的，每一字，每一句都得以不被遺忘，而且以原本的樣貌被保留下來。

米蘭．昆德拉的《簾幕》基本上被歸類為文學評論集，卻又遠遠不只如此。書中內容的主軸，是把「小說」作為一門藝術放在自身歷史的脈絡中、世界文學的高度上，透過剖析多本經典作品如賽萬提斯《唐吉訶德》、福婁拜《包法利夫人》、托爾斯泰《安娜．卡列妮娜》、卡夫卡《城堡》、布洛赫《夢遊者》等等，看見優秀文學作品的共通性，直抵小說的本質。