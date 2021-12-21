2021/12/21,
藝文

讀米蘭昆德拉《簾幕》：「唯有小說能說清楚的事情」究竟是什麼？

讀米蘭昆德拉《簾幕》：「唯有小說能說清楚的事情」究竟是什麼？
小說家米蘭昆德拉｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

閱讀《簾幕》，不僅讓我們有機會窺見像昆德拉這樣優秀的小說家，究竟吸收了哪些文學養分、如何分析評論其他經典文學、形成他自身的小說美學與史觀，更讓我們跟著他的思路，一起反思關於小說本質、記憶、歷史、語言、現代與反現代、反抒情的蛻變、悲劇精神、審美、滑稽與玩笑等等概念。

文：黃郁書

最早接觸米蘭．昆德拉（Milan Kundera），是高中時從學校圖書館借閱《生命中不能承受之輕》，紫色封面、黃字書名––––多年後的現在，皇冠推出了整套全新版、白色書封搭配昆德拉親繪的插畫，但當我想在網路上搜尋當初讀的舊版，出現的封面卻是橘色的––––是我記憶錯亂了嗎？印象中封面摸起來有些微的顆粒觸感，那還是真的嗎？

雖然後來找到了已絕版的紫色書封，證實自己（這次）沒有記錯，但在那幾分鐘內，回憶裡的畫面全都不確定地顫動了起來。

人類和過去乖離（即便是幾秒鐘前的過去），那是兩種力量立即生效且合作無間的成果：遺忘的力量（抹滅一切）和回憶的力量（改變一切）。

遺忘的永恆作用使得我們的每項行為都呈現出不真實、幻影似的、煙霧一般飄渺的特徵。我們的現實世界本質就是稍縱即逝，而起只配被人忘得一乾二淨。但是藝術作品則雄偉矗立起來，像是另外一個世界，一個理想的、堅實的世界。在那裡面，每個細節都有它的重要性，它的意義。所有身處其中的，每一字，每一句都得以不被遺忘，而且以原本的樣貌被保留下來。

米蘭．昆德拉的《簾幕》基本上被歸類為文學評論集，卻又遠遠不只如此。書中內容的主軸，是把「小說」作為一門藝術放在自身歷史的脈絡中、世界文學的高度上，透過剖析多本經典作品如賽萬提斯《唐吉訶德》、福婁拜《包法利夫人》、托爾斯泰《安娜．卡列妮娜》、卡夫卡《城堡》、布洛赫《夢遊者》等等，看見優秀文學作品的共通性，直抵小說的本質。

作家創造小說是「發現」人性尚未為人所知、隱藏起來的一面；小說領域裡的創造是一種認知行為，在費爾汀的定義裡便是：「能夠迅速而且智慧地洞悉作為我們冥想對象所有一切事物的真正本質。」

費爾汀拒絕讓自己的小說淪為一連串情節、動作、言語的因果連屬，也就是英國人所謂的「故事」（story）。那被誤以為是一本小說本質和意義的故事；費爾汀反對的即是「故事」的專斷獨裁勢力。

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