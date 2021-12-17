疫苗加持越南批准入境居家隔離 「3+11」，2022年起正式生效

（中央社）越南官方宣布，接種足夠疫苗劑量並持有72小時內PCR陰性篩檢證明的旅客入境越南將適用「3+11」隔離新規，即居家隔離3天再加11天自主健康監測。新規自明年起生效。

官媒《越通社》（VNA）報導，越南衛生部16日下午公布最新的入境隔離檢疫規定，已接種足夠疫苗劑量或自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復的旅客入境越南後將可採取居家隔離3天並加上11天的自主健康監測。

越南衛生部表示，前述旅客必須持有越南認可的疫苗接種證書或疫苗護照；COVID-19康復者則須有各國主管部門核發的證明。

越南「3+11」入境隔離新規將於明年1月1日上路，越南先前並宣布，將於明年1月1日起恢復部分定期國際航班，其中也包括越台之間的航班。

根據新的隔離新規，旅客入境時須持有72小時內的PCR陰性篩檢證明，此外還必須完成健康申報，並在手機安裝越南的防疫監測軟體PC-Covid。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 越南河內爆發COVID-19期間，著防護裝備（PPE）人員在街道進行消毒。

規定指出，旅客入境後將進行為期3天的隔離檢疫，地點包括住家、飯店、旅館、度假村、代表機構駐所、宿舍、生產經營單位的招待所等。待隔離第3天將進行PCR篩檢，若結果為陰性則繼續另外自主健康監測11天。

入境者在居家隔離3天期間不能與其他人接觸也不准外出。至於居家隔離的環境條件要求，根據越方規定，必須有獨立的浴室，也不能採用中央空調等；若居家隔離環境條件不符要求，則須進行集中隔離。

至於未接種疫苗或未接種足夠疫苗劑量的入境者則須居家隔離7天，並於第3天、第7天進行PCR篩檢，若結果為陰性將繼續自主健康監測至滿14天止。

此外，越南衛生部還表示，入境者必須自付篩檢、隔離、健康檢查和治療等相關費用，並鼓勵入境者在第1天自己做快篩。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 照片攝於10月13日，一名醫護人員在越南河內的火車站替一名工人採集鼻咽樣本。

越南現行入境隔離檢疫規定是集中隔離7天再加上自主監測健康7天。儘管越南確診數居高不下，近期以來每天都有上萬人染疫，但在疫苗加持下，越南決心開放，以最新的「3+11」取代先前的「7+7」，並准許居家隔離。

越南為防範COVID-19疫情，自去年3月關閉國境，只允許特定商務旅客搭乘特定包機入境，且入境前必須向越方提出申請。越南為振興旅遊業，至近期才開放5省市在疫苗護照架構下試點接待一般國際觀光客。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 疫情之下的河內街道。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒

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