緬甸打擊言論自由：記者監禁人數全球次高、出現第一位緬甸拘捕期間死亡的記者

緬甸自由攝影記者Soe Naing，成第一位在拘捕期間死亡的記者

《半島電視台》報導，緬甸自由攝影記者Soe Naing在上週報導示威活動時，遭軍政府拘捕，14日傳出死亡消息，是緬甸政變以來，已知第一位在拘捕期間死亡的記者。

Soe Naing近幾個月一直在報導緬甸的反政府抗爭，上週則在報導「無聲罷工」時遭逮捕。這場罷工是緬甸近幾個月來最大的示威活動，在「無聲罷工」中，緬甸商家歇業6小時、緬甸人待在家中，街道上空無一人，來抗議軍政府的統治。

根據Soe Naing同事的說法，Soe Naing在遭到逮捕後，被送往仰光東部的軍事審訊中心接受審訊。14日早晨他的家人接到通知，指出他在仰光的醫院逝世，並且在同一天直接送往北奧卡拉帕（ North Okkalapa Township）的公墓火化。

《美聯社》指出，過去軍政府曾在緬甸各地設立審訊中心。而自從軍隊政變，開始在各地審訊中心，以酷刑審訊逮捕者，將逮捕者折磨至死。除了使用過去軍政府建造的審訊中心外，更在軍事基地與社區建築建立更多審訊中心。

而緬甸政變後，由於軍政府壓制言論自由，記者往往成為逮捕目標，許多媒體也被迫關閉，或者私下經營。

《美聯社》報導，除了Soe Naing之外，還有其他不是記者的拘捕者，在審訊過程中身亡。報導引述人權團體的說法，指出軍政府往往在拘捕期間對逮捕者施以酷刑，而在一些可以看到遺體的案例中，可以看見明顯外傷。而這些遭折磨至死的拘捕者，大部分是政治人物或者翁山蘇姬所屬政黨全國民主聯盟的成員。

保護記者協會：今年293名記者遭監禁，創新高

事實上緬甸政變已來，已經有超過100名記者遭逮捕，雖然有一半獲釋，但今年全球293名新聞工作人員遭監禁，其中，中國和緬甸監禁的記者，就佔了四分之一。

（中央社）美國保護記者委員會（CPJ）8日表示，2021年全球有293名新聞工作人員遭監禁，創下新高，中國和緬甸共占其中四分之一。

《法新社》報導，保護記者委員會年度報告指出，中國監禁50人最多，接著是緬甸監禁26人，再來是埃及25人、越南23人以及白俄羅斯19人。

保護記者委員會表示，截至12月1日，加上沙烏地阿拉伯、伊朗、土耳其、俄羅斯、衣索比亞和厄利垂亞，全球共有293名記者遭監禁，高於去年的280人。

保護記者委員會執行主任賽門（Joel Simon）說：「這是保護記者委員會報告連續第6年出現破紀錄的全球記者入獄人數。」

賽門發表聲明說：「記者因為報導新聞入獄，正是獨裁政權的特點。」

40年來，保護記者委員會針對記者遭謀殺、監禁、審查、身體傷害和威脅予以譴責。

這個委員會也在報告中統計，今年全球有24名記者遭殺害。

報告中指出，墨西哥「依舊是西半球最多記者死亡的國家，有3人因為他們的報導而遭殺害，另6名記者的死因還在調查中」。

印度也高居榜上，今年有4名記者遇害。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範