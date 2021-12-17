Omicron「全力襲擊」紐約市確診率3天內翻倍，拜登警告「嚴冬的重症和死亡」正等著未接種者

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變異株Omicron在美國的疫情山雨欲來，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）的資深醫療顧問昨（16）天公布紐約市的確診率從9日的3.9％一路攀升至12日的7.8％，短短3天內翻倍，並表示「從未在紐約市見到這個現象」。

美國總統拜登昨天發出警告，Omicron在美國擴散將更為快速，伺機於寒冬時節為沒打疫苗者帶來重症和死亡。高層衛生官員引述疾病管制暨預防中心（CDC）最新分析模型警告，Omicron變異株最快恐明（2022）年1月在美大流行，屆時恐與Delta、流感三方夾擊演變成疫情完美風暴。

紐約市當前確診率可能更高，白思豪加強執行強制口罩與疫苗令

（中央社）COVID-19新變異病毒株Omicron壓境，紐約市疫情迅速升溫，上週3天內確診率翻倍至7.8％，市長白思豪昨天形容Omicron正「全力襲擊」這座大城市。

白思豪資深醫療顧問瓦爾瑪（Jay Varma）在社群媒體推特（Twitter）公布，紐約市COVID-19確診率從9日的3.9％一路攀升至12日的7.8％，短短3天內翻倍。

瓦爾瑪寫道：「我們從未在紐約市見到這個現象。」

Um, we've never seen this before in #NYC.



Test positivity doubling in three days



12/9 - 3.9%

12/10 - 4.2%

12/11 - 6.4%

12/12 - 7.8%



Note: Test % is only for PCR & NYC does more per capita daily than most places ~67K PCR/day + 19K [reported] antigen over past few days (1/2) pic.twitter.com/PhxsZq55jn — Jay Varma (@DrJayVarma) December 16, 2021

瓦爾瑪說，新型冠狀病毒同時躲避疫苗及染疫產生的免疫防線，有別於先前的變異株，是確診率竄升的唯一解釋。由於紐約市COVID-19病毒檢測數據通報延遲約3天，當前確診率可能更高。

世界衛生組織（WHO）11月26日將最初在南非發現的Omicron列為「高關注變異株」後，美國多州陸續淪陷。根據CDC最新數據，紐約、新澤西州等地是全美Omicron傳播最迅速的區域，13.1％病例為Omicron變異株，遠高於全美均值2.9％。

紐約曾是COVID-19疫情爆發初期重災區，如今再度處於抗疫第一線。紐約市衛生局長喬克西（Dave Chokshi）昨（16）天簡報時說，歲末佳節疫情竄升，他預期未來幾天確診病例將持續增加。

紐約是全美防疫最嚴格的地方之一，餐廳內用、進入娛樂場所及健身房需要出示COVID-19疫苗接種證明，白思豪12月稍早將疫苗接種令從公家機關擴及民間企業。但民眾防疫心態鬆懈，上週末耶誕老人大集會（SantaCon）處處可見未戴口罩的參加者。

為因應病毒檢測需求，紐約州長侯可（Kathy Hochul）昨天宣布將提供疫情熱區居民家用快篩試劑，並鼓勵民眾接種疫苗及加強劑。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為正在戴上口罩的紐約市長白思豪。

白思豪則增列多項計畫對抗Omicron變異株，包括擴大病毒檢測量能、發放100萬片KN95口罩、加強執行口罩及疫苗接種令。

眼見Omicron變異株威脅日深，多家大型企業延後員工重返辦公室的時程。花旗集團（Citigroup）在備忘錄中提供紐約都會區員工在家遠距辦公到年底假期結束的選擇。

曾熄燈一年半的百老匯演出再度被疫情打亂，「漢密爾頓」（Hamilton）等劇作前（15）天起陸續以COVID-19疫情為由取消部分演出。大都會歌劇院（Metropolitan Opera）表演也受影響，並宣布明（2022）年1月17日起，工作人員及觀眾必須接種加強劑。

拜登預期「嚴冬的重症和死亡」正等著未接種疫苗的人，敦促接種

（中央社）隨Omicron變異株的威脅山雨欲來，全美各地COVID-19確診均呈激增，紐約市單日新增超過3700例，為今年4月後僅見。總統拜登昨敦促所有人打加強針，否則這個冬天難熬。

《紐約時報》報導，全美各辦公室陸續取消假日聚會，百老匯的表演也因演員間出現突破性感染而關閉，大學校院期末考紛紛改網路線上方式，部分校院更回到遠距教學。

美國高層衛生官員引述CDC最新分析模型警告，COVID-19疫情的Omicron變異株最快恐明年1月在美大流行，屆時恐與Delta、流感三方夾擊演變成疫情完美風暴。

據《紐時》資料庫統計，全美平均的單日新增確診已超過12萬例，較兩週前增加40％，更比11月初高70％。美國疫情才剛邁過累計確診5000萬例、染疫病死逾80萬兩大里程，但專家表示Omicron很可能再讓疫情曲線暴增，特別耶誕與新年假期民眾旅行和家庭室內聚會變多。

美國疫情復燃目前大多為東北與五大湖周邊。康乃狄克州目前單日新增平均都在2600多例，遠高於11月初時的330例，羅德島的感染率更居全美之冠，密西根、印第安納、俄亥俄、賓夕法尼亞等州則染疫住院率最高。

聯邦醫護人員已被派往一些疫情熱點的州支援早已精疲力竭的當地醫護，目前全美染疫住院6萬8000人雖遠低於去年冬天時的高峰，但也比兩週前增加21％。

截至昨天，紐約市的平均單日新增確診達3700例，是4月初以來僅見，紐約州的確診也直線飆升，昨天單日新增超過1萬8000例。

住在紐約皇后區擔任教職的甘契爾（Sarah Gancher）表示，她有8名已完整接種的友人本週確診，讓她嚇壞。甘契爾說她已取消好幾個本週排定的假日聚會，現在也開始擔心年底搭機返回加州省親恐不安全。

綜合《路透》與《法新社》報導，美國總統拜登昨天警告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron在美國擴散將更為快速，伺機於寒冬時節為沒打疫苗者帶來重症和死亡。

拜登說：「唯一能真正保護你的，就是打疫苗。」他預期「嚴冬的重症和死亡」正等著未接種疫苗的人，再次強調尚未接種的人趕快接種、已接種者去打追加劑，兩者都很重要。

拜登談話前，白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean Pierre）表示行政部門當下還不打算採取特別限制措施，仍聚焦疫苗施打作業。

七大工業國集團（G7）衛生部長會議昨天呼籲國際合作以因應Omicron，稱其為「目前全球公共衛生最大威脅」。

由Omicron帶來的疫情已在全球擴散，有更多歐洲國家正在實施旅行管制。

全球疫情受創最深的美國，根據疾病管制暨預防中心（CDC）數字，目前平均每天約新增1150人感染COVID-19不治。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範