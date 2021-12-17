2021/12/17,
國際

7間監控公司以假帳號監視使用者，臉書母公司Meta取締、受害者預估近5萬人

7間監控公司以假帳號監視使用者，臉書母公司Meta取締、受害者預估近5萬人
圖為社群平台臉書｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

臉書母公司Meta指出，7間監控公司利用假帳號，來騙出監控目標的個人資訊，更可能駭入使用者的手機與電腦等設備。7間監控公司在臉書、Instagram以及WhatsApp經營約1500個假帳號，受害者橫跨100多個國家，預估約有5萬人。

臉書母公司Meta宣布，封鎖7家監控公司使用旗下社群平台

《衛報》報導，臉書母公司Meta昨（16）日宣布，禁止7間「監控公司」使用旗下社群媒體。根據Meta公司的調查，這些監控公司在臉書、Instagram等社群媒體上創辦假帳號，以協助客戶監控記者、反對派、人權倡議人士等「異議份子」。目前估計約有4萬8000人遭監控公司的假帳號監視。

Meta公司針對旗下社群平台的假帳號進行調查，發現有7間監控公司利用假帳號，來騙出監控目標的個人資訊，更可能駭入使用者的手機與電腦等設備。

根據Meta的調查，這些監控公司包含以色列的Black Cube、Cobwebs、Bluehawk CI、Cognyte，還有印度的BellTroX、北馬其頓的Cytrox以及中國一間不知名的公司。其中，Black Cube曾經協助犯下性侵罪的好萊塢電影監製溫斯坦 （Harvey Weinstein），監視指控溫斯坦性侵的女性、以及報導性侵案的記者。

Meta表示，這7家公司在臉書、Instagram以及WhatsApp經營約1500個假帳號，受害者橫跨100多個國家。目前將停用這些假帳號的權限，並且寄送警示訊息給受害者。

《衛報》指出，Meta公司的調查意義重大。透過調查，得以接露監控產業的新手段，是如何透過臉書、Instagram等社群平台的假帳號，騙出使用者的資料同時也隱匿監控的過程。

4公司均否認，Meta公司：的確協助監視異議份子

《CNBC》指出，以色列長期以來都是監控技術的領頭羊，而Meta公司的調查中，7間監控公司裡就有4間位於以色列，分別是Black Cube、CobWebs、Bluehawk CI還有Cognyte。

對於調查結果，Black Cube否認監控異議人士，表示Black Cube公司只透過合法的人工智慧調查方法，來獲取訴訟、仲裁相關資訊，以跟律師事務所合作打擊賄賂與貪腐。並且指出自己不會進行網路釣魚與駭客攻擊。

CobWebs也否認Meta公司在調查中的指控，指出自己是根據法律運作，也以嚴格的標準進行隱私保護。並且表示Meta公司並沒有聯繫他們。

雖然監控公司宣稱，自己只幫忙監視罪犯與恐怖份子，不過臉書指出，這些監控公司多半協助客戶監視記者、反對派、極權體制中的異議份子、人權倡議人士以及其家屬。

公民實驗室報告：Cytrox利用間諜程式，駭入反對派手機

值得注意的是，加拿大的公民實驗室（The Citizen Lab），也在同一天發布相關報告，點出Meta公司封鎖的監控公司之一──Cytrox曾協助監視異議份子。

加拿大多倫多大學的公民實驗室在16日發表一份監控公司監視民眾的報告，其中指出，北馬其頓的Cytrox就曾利用間諜程式，駭入埃及反對派人士的手機。

報告中指出，現正流亡土耳其的埃及反對派人士努爾（Ayman Nour），手機同時遭Cytrox的Predator程式以及NSO集團的Pegasus程式駭入。公民實驗室進行調查，發現分別是不同的政府機關雇用這兩間監控公司來監視努爾。

另外一位不願具名的埃及記者，也遭Cytrox監視。而根據報告，努爾與記者，都因為透過點擊WhatsApp發送的連結，而遭監控程式入侵iOS 14.6的系統。

對於這份報告，努爾告訴《衛報》，遭到監控公司監視對他造成很大的影響，因為兒子們住在美國與英國，而自己住在土耳其。自從得知受到監控後，就不再與兒子連絡。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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