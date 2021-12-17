英國確診人數連2天創新高：英首席醫療官指疫情仍會惡化，法國禁英國非必要旅客

Delta變異株，再加上Omicron新型變異株肆虐，英國COVID-19疫情逐漸攀升，連續2日創新高。15日單日通報病例數達7萬8610，16日更通報了8萬8376例。超越了1月8日單日6萬8000例的紀錄。

Delta、Omicron雙夾殺，英國首席醫療官：疫情還會更嚴重

英國近2日確診人數，是疫情爆發以來最多。不過對於英國日益嚴重的疫情，英國首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，未來幾週情況還會更糟，也鼓吹民眾盡快施打第三劑疫苗。

《路透社》報導，惠提指出，雖然Omicron變異株相較其他變異株而言，多為輕症，然而傳播力強，可能導致住院人數激增。

惠提也說，目前英國正面臨2變異株疫情夾殺，第一是新出現但病例數急速增加的Omicron變異株，另一個則是Delta變異株。他也對疫情感到憂心，並且指出未來幾週疫情還會持續攀升，再度打破這2天的確診人數。

英國疫情升溫，法國18日起禁英國非必要旅客

另一方面，法國則祭出措施，禁止非必要的英國旅客入境。

《法新社》報導，法國政府指出，18日開始，除非有「必要的原因」，不然無論有沒有接種疫苗，都不能入境。

不過法籍旅客以及歐盟國家公民，仍可以從英國入境，但必須持有24小時內的PCR陰性證明，並且需在抵達法國後再次接受檢測，另外也需要進行隔離。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）則指出，之所以祭出這些措施，是因為希望可以減少法國Omicron變異株的境外移入病例，並且盡快在Omicron疫情席捲法國之前打完第三劑疫苗。

北英格蘭小鎮國會補選，考驗英國政府的疫情應對方式

英國疫情除了影響他國措施，也影響英國國內政治。正好16日英國北什羅普郡（North Shropshire）進行國會補選，選舉結果也考驗英國民眾對執政黨保守黨、以及首相強森（Borris Johnson）疫情應對方式的信任程度。

《路透社》報導，這週英國疫情再度攀升，不過英國獨立電視台（ITV）7日播出一段影片，其中指出英國首相強森在2020年底時，在三級警戒的情況下舉辦聖誕派對，因而引發民眾不滿。報導也指出，這次選舉，對強生以及保守黨來說將是一大考驗。

《衛報》報導也訪問民眾看法，49歲的Julie Owen認為，民眾對保守黨失去信心，不論他們提出什麼應對疫情的措施，民眾都會忽視。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範