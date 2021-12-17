文協百年之際《甘露水》正式亮相，總策劃林曼麗：「這是黃土水冥冥中的期待」

在臺灣文化協會創立一百週年的2021年，國立臺北教育大學北師美術館舉辦特展《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》。近期最受民眾期待的雕塑品《甘露水》也在此展中正式亮相，沐浴在陽光之中。總策劃林曼麗表示，《甘露水》在陽光中的線條流動，讓人可以感受到時間的美，藝術之美真的是瞬息萬變。

Photo Credit: 北師美術館提供，張國耀拍攝

1921年10月，台灣雕塑家黃土水以《甘露水》入選日本帝國美術展覽會，象徵臺灣文藝復興時代的將臨；同月17日，臺灣文化協會成立，發起人蔣渭水發表〈臨床講義：名為臺灣的病人〉一文，診斷臺灣罹患「知識的營養不良症」，須藉由文化運動醫治，而推動文化運動的組織即是臺灣文化協會。

隨著文化運動的深化，各式政治運動蓬勃湧現，臺灣文化協會於1927年分裂後影響生成多個團體，分佔光譜不同位置，共同為臺灣未來努力。另一方面，文協推展的文化運動則受到世界思潮影響，新時代的繪畫、雕刻、小說、新劇、電影紛紛誕生，與運動相輔相成新的藝術概念。藝術家追索藝術與社會之間的關係，以文藝抵抗的路線將文協精神延伸至戰後。

Photo Credit: 北師美術館提供，張國耀拍攝

《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》即以「生命的恆流」、「風景的創造」、「大眾與摩登」與「自覺的現代性」四大題目出發，考察100年之前的時空背景，從社會運動與發展切入，藉由藝術作品與文獻共構，呈現1920至40年代文化協會及相關人物所處的社會，映射臺灣文化協會「文化向上」的行動與精神，回訪100年前臺灣文化的啟蒙與自覺。

根據《中央社》報導指出，林曼麗表示，心中一直偷偷希望《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》能展出《甘露水》，沒想到這個夢想竟然實現了。雖然黃土水從未參與文協主要運動，但他確實透過創作表達對台灣的期待和情感，選在今年再次現身，林曼麗表示：「我相信這是黃土水冥冥中的期待。」

此外，策展團隊也邀請新銳導演黃邦銓、林君昵導演團隊創作《甘露水》同名紀錄片與致意王白淵《荊棘之道》（1931）的影像互動裝置，進而顯影時代。透過與當代創作者的合製共創，在多樣化梳理展呈歷史的同時，希冀以當代的觀點回應創作的本質。

然而，除了黃土水的《甘露水》之外，《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》也能夠看到陳植棋、倪蔣懷、郭柏川、陳澄波、藍蔭鼎、鄧南光、林之助、陳進、李石樵等人的創作作品，而文協的重要成員賴和，本次特展也展出他涉入治警事件的手稿《出獄歸家》，為手稿完成98年後首次正式展出。

最後，《光──臺灣文化的啟蒙與自覺》展名以「光」為名，回應一百年前知識份子如何在黑暗的時代中仍懷抱勇氣，感知那幾近不存在的光，並心懷信念向前奔馳。

展覽將於2021年12月18日至2022年4月24日於國立台北教育大學北師美術館展出。

Photo Credit: 北師美術館提供，張國耀拍攝

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範