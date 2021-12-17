2021/12/17,
生活

今年最強超級颱風「雷伊」襲菲律賓南部，十萬人逃離家園

今年最強超級颱風「雷伊」襲菲律賓南部，十萬人逃離家園
搜救隊出動橡皮船，拯救因洪水受困的災民。Photo Credit: 菲律賓海岸防衛隊臉書

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菲律賓群島位於太平洋火山帶，是天災頻繁的地區。16日，超強颱風雷伊登陸菲律賓，近10萬人緊急疏散，目前累積2人死亡。

菲律賓16日下午遭超級颱風「雷伊（Rai）」襲擊，北蘇里高（Surigao del Norte）省的錫亞高（Siargao）為重災區，近10萬名居民及遊客被迫逃離家園及度假勝地。氣象預報指出，最大持續風速為每小時195公里，數10架航班已取消，多個港口也暫停營運。當局表示，颱風目前已減緩，不過有一人不幸送命。

菲律賓當地媒體《詢問者》報導，死者為一名介於11至14歲男孩，另外也有兩名男子因颱風受傷。伊洛伊洛市（Iloilo City）市長傑里·特雷納斯 （Jerry Treñas） 表示，一名54歲婦女因強風吹倒竹竿壓在他的房子而當場身亡。特勒那斯也表明，颱風吹倒不少城市的樹木及電線桿。他形容，「原本很平靜，直到午夜開始刮大風，是我服務30年來最大的一次。」

保和省（Bohol）省長葉亞瑟（Arthur Yap）說，洪水使救援工作更加艱難，許多家庭被困在屋頂上，包括第一線救援隊伍也受到影響。颱風來襲導致洪水氾濫，令不少村莊被摧毀，多個地區停電。菲律賓海岸防衛隊的影片中，救援隊伍在水位及胸的卡加延德奧羅市（Cayagan de Oro）進行援救，同時利用橡皮船運送受困民眾到安全的地方。

菲律賓氣象局宣稱，菲律賓平均每年有20次颱風，雷伊是菲律賓今年遭遇的第15次颱風。當局也警告，颱風導致數米高的洪水可能嚴重影響低窪地區，甚至危及生命。菲律賓防災機構表態，雷伊是今年以來最嚴重的颱風，影響範圍有400公里之廣，1萬個村莊遭受牽連。目前在菲律賓國內進行的大規模疫苗接種也被迫延期。

航班及港口也陷入癱瘓，運輸當局禁止菲律賓中、南部的海陸交通，令4000多名乘客、司機及貨運人員滯留港口。公共工程及公路局公布，目前15條主要國道因洪水、樹木倒塌、橋樑坍塌等損害而無法通行。該局發言人表示，小組會仔細監督並清楚剩餘道路，目前已經開放13條道路。

《路透社》報導，氣象預報員阿爾扎·奧雷利奧（Aldzar Aurelio）對DZBB電台說，雷伊越過米沙鄢（Visayan）山脈時減弱。地區災難官員也告訴DZBB，米沙鄢西部一些地區仍保持3、4級的第5級颱風警報，這些地區依然有強風。

《星島日報》預報，16日晚間8時，集結在馬尼拉東南約610公里的颱風雷伊講往西部移動，時數約1小時28公里。在接下來兩日雷伊將經過菲律賓進入南海南部，週日則轉向偏北移動。菲律賓氣象局補充，雷伊一旦在菲律賓西部海岸可能重新快速增強（Rapid Intensification），但隨著颱風在垂直風雨東北季候風中不斷切變，會持續減弱。

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菲律賓颱風雷伊行經路線。Photo Credit: PAGASA
菲律賓颱風雷伊行經路線。

雷伊被當地人稱為奧黛特（Odette），這次在颱風季後期襲擊當地，菲律賓通常在約7月至10月期間會出現氣旋。菲律賓擁有7600多個島嶼，位於颱風帶和環太平洋火山帶（Rim of Fire），時常發生地震與火山爆發，也是颱風常經路徑。每年發生颱風比任何其他國家多，而天災導致洪水及山崩，影響貧民區的收成，及嚴重摧毀房屋和基礎設施。

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒

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