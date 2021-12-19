台法關係升級關鍵推手：駐法代表吳志中，如何推動親中的法國壓倒性通過挺台法案？

文：郭瓊俐

今年5月，法國參議院以304對0票一致通過《台灣參與國際組織工作》決議案；11月底，法國國民議會再以39票贊成、兩票反對、三票棄權的壓倒性票數，通過《將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台》決議。

他白了頭髮，高了血壓，力促法國國會通過挺台法案

在歐盟有外交領頭羊地位的法國，國會上下兩院在半年內相繼通過挺台法案，已經創下歷史紀錄。台法關係有如此重大的進展與突破，除了國際上吹起「挺台」風的全球政治氛圍外，駐法代表吳志中三年多來不懈的努力，也功不可沒。

「白了頭髮，高了血壓，外交部同仁團隊無數的努力！內心的激動是無法言喻的！」全程坐在法國國民議會外交貴賓旁聽席，聆聽國會議員近兩小時激烈辯論，國民議會以壓倒性票數通過挺台決議案後，吳志中激昂地在臉書寫下這段話。

之前不斷打電話或親自拜訪催票，之後還要忙著向議員致謝，法案通過後兩天，吳志中如陀螺般轉不停的工作步調，終於可以稍微慢下來，有時間走一小時的路進辦公室上班。即使在巴黎10度的低溫早晨，仍未冷卻他的興奮之情。

「其實不只是白了頭髮，高了血壓，還高了血糖。」吳志中表示，因為在法國甜點吃太多，血糖一直飆升。這個乍聽下讓人嫉妒不已的說法，背後竟有一點心酸。

擔任駐法代表三年多來，吳志中幾乎每晚都有飯局，席間為了向法國各界友人介紹台灣，他常常不停地講話；但他的餐盤若沒有動用，侍者就不會收走，因此他得一面講話，一面「趕快把食物吞下去」。若找到一間食物好、價格又負擔得起的餐廳，吳志中還會請代表處同仁連續多天訂位，每一晚有不同的法國友人赴宴，吳志中卻是吃一樣的菜。在美食之都的巴黎，為了拓展台灣外交空間，吳志中就這樣一直吃著「食不知味」的菜肴和甜點。

不過，為了讓法國社會多認識、了解台灣，這些辛苦，他甘之如飴。

吳志中的成長過程很特別，他的父親、行政院前副院長吳榮義出身高雄縣燕巢鄉的務農之家，靠著優異成績自台大畢業，也是台灣第一位得到比利時獎學金的留學生。吳榮義在比利時魯汶大學攻讀經濟學博士學位時，吳志中跟著在魯汶上幼稚園、小學，因此他在台語之外，最先學的是法語，回台灣後才開始學國語。

他先學法語，再學中文，一生熱愛台、法兩個國家

大學畢業後，吳志中到法國留學，在巴黎待了10年，拿到三個碩士和法國巴黎第一大學政治學博士學位，回國後在東吳大學任教，同時致力推廣法國文化與台法交流。

2014年，吳志中獲法國政府頒發「法國國家功勳騎士勳章」，在授勳典禮上他感性地說：「人的一生是有可能會熱愛兩個國家，像我就如此熱愛台灣與法國——這兩個世界上最美麗的國家。」

2018年7月，時任外交部政務次長的吳志中被派駐法國。三年多以來，他以流利的法語、過去和法國學術界與政界的人脈、熱愛與熟悉的法國文化，在外交工作上做得有聲有色，法國上下議院一致通過挺台法案，就是一張漂亮的成績單。

Photo Credit: iStock

不過，吳志中強調，挺台議案在國民議會有高達183個議員連署，這是代表處全體同仁努力的成果；國民議會一任五年，前四年半共有298個提案，只有54案得以進入審查投票，最後只有37案通過；時值法國總統大選期間，議員都在選區忙選舉，要動員議員回巴黎投票很不容易，但是投票當日，各政團黨鞭都親自上場辯論。法國政府也兩度派外交部國務部長到場，表達支持上下議院的挺台議案。

立法院「台灣與法國國會議員友好協會」會長、民進黨立委蔡適應指出，國民議會辯論之後，共產黨最後投棄權票，而不是反對票，表示連法國共產黨都知道，打壓台灣參與國際組織是不對的事，中共在法國的好朋友都已做這樣的表示，中共應思考對台政策是否需要改變了。

過去法國和德國，都被視為是親中的歐洲大國，為何法國有這麼大的轉變？吳志中說明，過去德國因為經濟問題親中，法國則是歐洲最早在中國設立大使館的國家，法國雖然被視為親中，不過，它在外交上一直比德國靈活。

「外交本來就不是零和遊戲，要跟人家交往要盡量找尋共識往前走。」吳志中指出，例如他用中文一定講中華民國，用外文才會講Taiwan；他都向法國人說明，台灣沒有追求獨立的問題，因為台灣已是主權獨立的國家，國名叫中華民國，我們追求的是正常的國家地位。

吳志中表示，他也常向法國人說明，台灣最早的名字「Formosa」是歐洲的葡萄牙人取的，西班牙、荷蘭都在台灣經營過，中國和日本也曾統治過台灣；可以說，台灣繼承了歐洲的民主自由價值、中國的文化、日本的現代化，這樣就把台灣和歐洲連結起來了。

他很務實，也很靈活，幼年勇闖歐洲埋下外交熱情

法國國民議會辯論時，很多人肯定、稱讚台灣，議員杜瑪（Frederique Dumas）發言時甚至表示「我是台灣人」。

Photo Credit: 中央社 左為法國議員杜瑪（Frédérique Dumas）

吳志中說，法國人現在真的很愛台灣，因為防疫成功，通過同婚法案展現多元文化價值，加上我們的自由民主，台灣已被視為是良善文化的代表；相較之下，中國的戰狼外交讓各國很緊張，中國動輒罵法國的外交官或媒體，也讓人覺得太囂張。

蔡適應指出，吳志中是政務官，作法比較活潑和靈活，所以應該多一點政務任用的大使級人物，台灣的外交才會有更多出路。

當年吳志中到歐洲生活還有一段小故事，吳榮義夫妻到比利時留學時，因為當時留學生很少，政府怕他們學成不肯歸國，多把小孩留下來形同「人質」，吳志中因此被留在高雄和阿嬤一起生活。後來是吳榮義的教授寫了陳情信給總統蔣經國，在蔣經國親批下，吳志中才拿到護照。只有五歲的他，帶著三歲的妹妹搭上長程飛機，到比利時和父母團聚。

或許幼年這段勇闖歐洲的特殊經歷，讓吳志中和歐洲結下很深的緣分；也讓他一直保有既務實又熱情的性格，在外交工作上無懼往前衝。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航