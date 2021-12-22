《孫主任的經濟筆記》：這是正常物價波動，還是通膨或通縮？ 三個限定條件告訴你

文：孫明德、溫怡玲

正常物價波動？還是通膨或通縮來了？ 三個限定條件告訴你

漲價，應該是一般民眾對於總體經濟環境變動最直接有感的事，特別在2020年COVID-19疫情席捲全球後，許多國家央行印鈔救市，貨幣寬鬆幾乎已成大部分國家常態。在這段期間，台灣也是，不但股價漲，房地產價格也節節上升，是否會帶動通貨膨脹，成為不少人擔心的問題。

其實，這不只是台灣的憂慮，在歐美國家2021年初開始普遍施打疫苗之後，國際權威財經雜誌《經濟學人》就曾經以「通貨膨脹再現？」做為封面主題；下半年開始，為了預防通貨膨脹，美國什麼時候停止貨幣寬鬆政策，也一直是全球產業關注焦點。

在回答這個問題之前，必須先定義什麼是「通貨膨脹」與「通貨緊縮」，以及了解它們與物價漲跌之間的關係。一般人可能認為，物價上漲就代表通貨膨脹，反之就稱為通貨緊縮， 但其實這些名詞在經濟學上有明確定義，儘管概念上有相似或相關之處，卻不能直接劃上等號。

首先，要解釋什麼是「通貨」。通貨就是錢，而「通貨膨脹」若照字面上來解讀，似乎是說錢變大了，但其實不然，相反地，通貨膨脹指的是錢變小、東西變貴了。為了避免誤解， 不少經濟學家將「通貨膨脹」改稱為「物價膨脹」，英文名稱都是inflation。無論通貨膨脹或物價膨脹，指的都是相同概念。但光是物價上漲，並不能直接就稱為通貨膨脹或物價膨脹。經濟學明確定義，通貨膨脹或通貨緊縮必須有以下三個限定條件。

1. 範圍廣

第一條件是範圍廣，如果只是因為某樣東西漲價或降價， 造成物價的短暫波動，這不能稱為通貨膨脹。例如在颱風季， 因為蔬菜供應量減少，有一陣子的菜價會明顯上漲；或是像2020上半年油價大跌，因此相對使得2021年初的油價「看起來」漲幅很大，但其他商品的價格漲幅並不明顯。由於不是所有東西都漲價，範圍不夠廣，還不符合通貨膨脹的定義。

2. 時間長

第二個條件是時間長。前面提到，菜價常在颱風過境之後上漲約兩個星期，等到蔬菜長出來又能如常供應時，價格就跌回正常範圍；有時候風調雨順，蔬菜、水果產量較多，供需一時失調，也會造成價格短暫下跌。這種短期的價格漲跌只是

市場供需調整，也不能稱為通貨膨脹。一般而言，足夠長的時間意味著一季或兩季以上，物價漲勢或跌勢看起來不可能回頭了，才符合這個條件。

3. 幅度大

第三個條件是幅度大。在美國，通常物價漲跌超過2％， 政府會開始留意，這樣的幅度才符合通貨膨脹定義。如果只有0.5％或 1％的漲跌，都被視為物價的正常波動，並不符合通貨膨脹的標準。

通貨膨脹或通貨緊縮有三個限定條件：範圍廣、時間長、幅度大。回顧歷史，第一次世界大戰後的德國、第二次世界大戰之後的中國大陸，都曾經發生物價飛漲的情況，近期則是有2020年阿根廷物價漲幅高達54％，這些則可以稱為是「惡性通貨膨脹」。

惡性通膨發生的原因通常是政府財政赤字過於龐大，只好不停印鈔票來支應債務，導致貨幣不斷貶值、物價完全失控。例如台灣在二次世界大戰後的惡性通膨，若以1946年底為基準，到1952年底上漲8342倍，就是很典型的例子。在施行幣制改革以及美國經濟援助之後，情況才趨於平穩。

認識核心物價，判斷通膨或通縮的標準

除了上述三項條件外，還必須了解「物價」究竟指的是哪些物品的價格？通貨膨脹並不是單純使用一般消費者物價去判斷，而是以「核心物價」做為基準。

消費者物價是按照民眾的消費結構來組成，大致上約為食物占25％、衣著占4％、居住占27％、交通及通訊占15％、醫藥保健及教養娛樂分別占5％及17％，其他雜項則為7％。

至於「核心物價」，則是剔除最容易受到季節因素或偶發事件影響的類別，例如能源和食物價格之後，其他一般家庭購買的消費性商品及服務的價格波動走勢。央行與政府以此做為計算通貨膨脹的物價指標，以避免受到氣候或政治等不穩定因素影響。

1. 通貨膨脹：經濟爆發成長、所得提高，市場供不應求

物價為何會有長期漲跌，進而造成通貨膨脹或緊縮？最明顯可見的是，這跟國家的經濟成長很有關係。當經濟持續繁榮，市場需求旺盛、民眾想購買的東西多，但短期間內市場又無法滿足這麼多需求，當然就會漲價，這就是我們常說的供不應求。



因此，我們要探究的是，需求為什麼會這麼多？可能原因有很多，例如經濟成長大爆發、所得快速提高，像是台灣在1970、1980年代，由於戰後嬰兒潮已經逐漸成年，他們投入社會就業後，對於房子、家電以及各方面的需求都呈現爆發式增加，但台灣市場一下子沒有辦法供應這麼多的房子或相關產品，所以當時的房價與相關商品漲價的速度增快，而且這樣的需求長期存在。由於時間長、範圍廣、幅度大，因此在那個時候就形成了通貨膨脹。

2. 通貨緊縮：經濟疲弱、買氣不振，市場供過於求

那為什麼會有通貨緊縮？日本從1990年之後，幾乎整個平成年代物價長期都是下跌的。原因不難理解，正好與物價上漲相反，下跌的起因來自供過於求。

1980年代的日本經濟實力如日中天，強大的製造與消費實力甚至威脅到美國，當時「日本第一」的說法蔚為風潮，以致各種產品產量大增，價格也大漲。但時間拉長之後，日本民眾發現自己的所得並沒有增加，社會整體需求也沒有跟著提升， 最後導致供過於求，物價跟著長期下跌。