莫德納稱其疫苗追加劑似能對抗Omicron，50微克中和抗體將達37倍

美國製藥廠莫德納（Moderna Inc）昨（20）天宣布，依據實驗室的測試，其研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）追加劑似乎對Omicron變異株有效，加大追加劑的劑量後中和抗體濃度會更高。

因應Omicron的威脅，各國也陸續將施打追加劑的間隔時間縮短，韓國、英國、泰國將間隔時間縮短為3個月，法國、新加坡、台灣、義大利和澳洲都縮短至5個月。美國、南非和德國則仍維持6個月間隔期。

莫德納稱加大追加劑劑量有助於抗Omicron，專家：須透過真實世界驗證

（中央社）美國製藥廠莫德納昨天表示，據實驗室測試，莫德納追加劑對於迅速傳播的Omicron變異株似乎有效，且加大追加劑量對抗Omicron更有防護力，現行版本疫苗將繼續站在莫德納「對抗Omicron的第一線」。

《路透社》報導，莫德納決定專注於現行的mRNA-1273疫苗，部分原因在於新發現的變種病毒傳播速度過於快速，但莫德納也計劃繼續研發專門針對Omicron變異株的疫苗，希望明年初進入臨床試驗階段。

莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）受訪表示：「我們現在能提供的是mRNA-1273疫苗，這款疫苗高度有效，而且非常安全。我認為這能保護民眾，度過接下來承受Omicron變異株最大壓力的假期和冬季。」

莫德納聲稱，接種完2劑莫德納疫苗，對Omicron變異株能產生低量中和抗體，但再接種一劑50微克追加劑，中和抗體濃度將達37倍。若把追加劑的劑量加大至100微克，中和抗體濃度則會更高，甚至可達到施打追加劑前的80多倍。

這些數據尚未經過同儕審核，但與美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）先前所討論的數據類似。

柏頓表示，將有賴政府與監管單位來決定，是否要施打100微克劑量的追加劑，以提供更好防護力。

莫德納表示，100微克劑量的追加劑一般而言仍屬安全，且在耐受範圍內，但出現副作用的情況會稍微頻繁一些。

美國監管單位於10月批准50微克劑量的莫德納追加劑。莫德納前兩劑的施打劑量都是100微克。

《華爾街日報》報導，莫德納實驗室的測試結果有助於強化美國公衛官員希望民眾接種追加劑的呼籲。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，全美目前約莫有29.5％已完整接種的民眾接種了追加劑。 美國田納西州范德比大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicine）傳染疾病專家夏夫納（William Schaffner）表示默德納和輝瑞BNT疫苗的追加劑確實能夠對Omicron變異株產生實質的保護力，但他也表示實驗室測試的結果仍須透過真實世界的情形來驗證，疫苗追加劑是否真能有效對抗Omicron，以及保護力的效期能持續多久。 夏夫納也提及不同疫苗廠牌的「混打」也很有可能有助於對抗Omicron所造成的重症，但仍需要更多的研究來證實。

各國追加劑間隔時間比一比，部分科學家憂太快施打恐損疫苗防護力

（中央社）隨著Omicron變異株的確診案例急速攀升，越來越多國家相繼宣布把施打追加劑的間隔時間從6個月進一步縮短，如台灣縮短至5個月，韓國、英國與泰國更是縮短至3個月。

《路透社》報導，早期證據顯示，Omicron變異株的傳播速度比Delta變異株更快，且更容易發生突破性感染，各國宣布縮短施打間隔因應。然而部分科學家表示，太快施打追加劑，恐怕會損害疫苗的長期防護力。

雖然目前數據仍有限，但多項實驗室研究顯示，COVID-19的初始疫苗（通常為2劑）並不足以對抗Omicron變異株，但施打追加劑能提供幫助。

非洲南部與英國的研究顯示，Omicron變異株傳播非常迅速，據推估在許多國家可能很快會超越Delta變異株。科學家也仍在研究，感染Omicron變異株的病情嚴重程度。

包括美國在內的許多國家，都於今年稍早授權讓民眾在完整接種疫苗的6個月後施打追加劑。而在本月，韓國、英國與泰國把等待時間縮短至3個月，比利時則縮短至4個月。

法國、新加坡、台灣、義大利和澳洲都縮短至5個月。美國、南非和德國則仍維持6個月間隔期。

芬蘭僅建議風險較高族群把施打追加劑的間隔期縮短至3個月，表示不認為統一縮短大眾的間隔期，能夠減緩不斷攀升的住院率。

西班牙和立陶宛目前僅讓免疫系統薄弱的族群、高齡者及脆弱族群接種追加劑，印度還未決定追加劑方案。

世界衛生組織（WHO）過去曾呼籲富裕國家把疫苗送至發展中國家，增加第一劑疫苗覆蓋率，但在確診數不斷攀升的情況下，也對追加劑鬆口。

雖然仍需更多數據，但專家表示，在施打多劑疫苗的情況下，縮短接種的間隔時間，恐會損害疫苗效力。

傳染疾病專家夏夫納表示：「一般而言，在施打多劑疫苗的情況……如果免疫系統有時間成熟，能發揮更好的作用。」

雖然有研究顯示，追加劑能夠暫時增加抗體濃度，但科學家表示，施打疫苗的目標不僅是激發抗體，而是第二線的免疫系統防禦，如T細胞。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範