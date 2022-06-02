《早知道就不去吃了！20場翻轉中國歷史的暗黑飯局》：四場飯局看出朱元璋的成長軌跡與心路歷程
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對普通士兵來說，只要能有口飯吃，皇帝姓朱姓陳無所謂。正是：「端誰的碗，受誰的管。」常年混跡於社會最底層的朱元璋很清楚士兵們的想法，他以廣闊的胸懷、深邃的智慧，準備大量酒肆，宴請一群群曾欲殺自己而後快的俘虜。
文：胡策陌
中國最大淡水湖——鄱陽湖，即將發生一場號稱「中世紀規模最大的水戰」。
陳友諒率領傾國之兵六十萬、巨型戰船數十艘，在鄱陽湖迎戰朱元璋的二十萬大軍。史稱：「友諒兵號六十萬，聯巨舟為陣，樓櫓高十餘丈，綿亙數十里，旌旗戈盾，望之如山。」
此役勝者即可吞掉對方勢力，成為江南霸主，然後北伐元朝，統一天下。
朱軍皆是小船，在水戰中處於劣勢，與陳友諒初次交手便落於下風。幸虧朱元璋親率心腹，斬殺了幾十個畏敵怯戰之人，才穩住陣腳。徐達身先士卒，率先衝鋒，指揮艦隊，充分發揮船小靈活的優勢，圍著陳軍巨艦射箭、開炮，攀爬，一舉擊潰陳友諒的前鋒部隊。朱軍首戰得勝。
眼見戰事不順，陳友諒將戰船用鐵鍊綁在一起，發起軍隊衝鋒，朱軍慘敗，連朱元璋都差點被陳軍猛將張定邊陣斬！不過，恰逢鄱陽湖上刮起了巨大的東南風，朱元璋組織敢死隊，駕著七艘裝滿火藥柴薪的火船，撞擊陳友諒的艦隊，一時烈焰飛騰，燒毀陳軍數百艘巨艦，陳軍傷亡慘重！
陳友諒一步步敗退到江西諸暨，與追擊而來的朱軍對峙！
鄱陽湖大敗，陳友諒暴怒，為了發洩怒火，也為了震懾朱軍，遂下旨虐殺被俘虜的朱軍將士！這便是：「友諒勢益蹙，忿甚，盡殺所獲將士。」
陳朱全面戰爭，雙方人馬加起來高達八十餘萬，俘虜彼此的將士算是很正常的一件事情。
但朱元璋卻下了一道誰也想不到的命令，不僅為俘虜治傷，還準備酒食請他們吃飯！並且要求酒、肉、大餅、饅頭要多少有多少！讓俘虜敞開懷大吃大喝，不打飽嗝不住口！
俘虜們受寵若驚、興高采烈，一個個狼吞虎嚥；很多樸實的陳軍士兵流下感動的淚水。朱元璋外披重甲，內套軟甲，在徐達、常遇春等絕世猛將的護衛下，對俘虜們噓寒問暖，表示可理解陳軍兄弟們造反也是被逼無奈。等天下太平了，他要讓所有人都能吃飽肚子。
朱元璋真誠樸實的話引起了俘虜的共鳴，紛紛表示願意棄暗投明，為朱大帥效死。
朱元璋佯裝生氣，表示自己是因為不忍看到兄弟們忍饑挨餓，才請大家飽餐一頓，並非為了得到他們的報答；更表示陳軍弟兄吃飽後必須返回陳軍大營，誰不回去就是看不起他！等消滅了陳友諒後，與弟兄們再聚首，開懷暢飲！
俘虜們感動得眼淚汪汪。
陳軍俘虜成群結隊，戀戀不捨地返回陳軍營寨。陳友諒苦笑一聲，這下沒轍了，難道他要向自己手下弟兄舉起屠刀嗎？如果這樣做，會被士兵在背後射冷箭的！
事實上，沒過多久，陳友諒便被一根冷箭射殺！兇手是誰成了千古謎團。朱元璋鯨吞陳友諒的地盤、軍隊，一躍成為天底下實力最強大的勢力，為統一天下打下了堅實的基礎。
對普通士兵來說，只要能有口飯吃，皇帝姓朱姓陳無所謂。正是：「端誰的碗，受誰的管。」常年混跡於社會最底層的朱元璋很清楚士兵們的想法，他以廣闊的胸懷、深邃的智慧，準備大量酒肆，宴請一群群曾欲殺自己而後快的俘虜。
朱元璋北上消滅張士誠後，命徐達、常遇春繼續北伐，消滅大元帝國。西元一三六八年正月初四，朱元璋在南京稱帝，國號大明，改元洪武。
洪武年間，朱元璋收復了丟失四百多年的燕雲十六州。他努力恢復漢人衣冠，振興儒家名教， 庇佑天下萬民， 建立太平盛世。他戡定四方， 輕徭薄賦，愛惜百姓，興修水利，獎勵墾荒，抑治豪強，嚴懲貪官，又重視科舉，克勤克儉，廣納賢才，注重文治，盤整華夏文明。
這位昔日的乞丐和尚，躍昇成為今日的洪武大帝，變成中國歷史上最勤勉的皇帝之一。比如他曾在連續八天內，每天平均處理二百多份奏摺、四百多件事。他寫詩自嘲：「 百僚未起朕先起， 百僚已睡朕未眠， 不如江南富足翁， 日高三丈猶擁被。」
不久，朱元璋即在艱難的治國中驚奇地發現，傷害國家最深的竟然是為自己打天下的開國勳貴與治理國家的朝廷官吏。尤其是開國勳貴，他們擁有私人武力，罔顧國家法令，侵占土地，私納奴婢，侵奪民財，貪得無厭，無所顧忌。比如朱元璋的女婿歐陽倫，身為皇親國戚，知法犯法，向他國私販茶葉！淮安侯華雲龍使用元朝皇帝才能用的東西；湯和的姑父搶占土地，還不繳稅給朝廷；大將郭英任意殺戮平民……。
漸漸地， 朱元璋對勳貴們厭惡起來， 曾在公開場合道：「此等愚夫，不學無術，勇而無禮，或閒中侍坐，或飲宴之間，將以朕為無知，巧言肆侮，凡所動作，悉無臣禮。」
貪官汙吏「前腐後繼」，瘋狂搜刮民脂民膏。朱元璋對他們屢次教育無效後，說道：「胡元以寬而失，朕收平中國，非猛不可！」與其說是「猛」字，不如說是一個「殺」字。朱元璋發動了胡惟庸案，先後誅殺了三萬餘人，又發動了藍玉案，殺了二萬餘人。
洪武年間的開國勳貴與官僚勢力均遭到了大算帳。
朱元璋屠殺勳貴與官吏的心態從一場飯局，便可窺視得清清楚楚。
洪武十八年，即西元一三八五年的一天，朱元璋在奉天殿宴請朝廷文武百官時，突然將自己盛著酒的金杯遞給了誠惶誠恐的戶部尚書茹太素，並環視眾大臣，笑道：「金杯共汝飲，白刃不相饒！」
意思是，朕可以給你們美酒佳餚、榮華富貴，可是如果你們有違國法，朕絕不手軟，絕不手下留情！
朱元璋廢除了丞相後，戶部尚書可以說是百官之首。這次朱元璋將自己的金杯遞給戶部尚書，且說了一句殺氣騰騰的話，明顯是要殺雞儆猴，帶有警告意味。果然，話音剛落，群臣便跪了一地，瑟瑟發抖。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。