「靠漂亮賺錢」需仰賴外貌、情緒與智識等多重隱形勞動，絕非基因好就足矣

文：戴綺儀

前陣子空降Netflix排行榜第一的台灣影集《華燈初上》，細緻呈現80年代林森北路日式酒店的職場，小姐、媽媽桑、客人、情人與警察公權力之間幽微的情境，而小姐跟媽媽桑斡旋其中的各種姿態，動員了智識與情感展演。

飯店、精品業、空服員與禮賓人員的款待勞動；派對女孩、飯局女孩的社交對價；模特、荷官的性別化身體展演......這些「關於漂亮」的職業都涉及多重勞動。本文想討論的是，那些被嘲諷為「花瓶」的工作往往被低估了，擔當「招牌／門面」所需的應對進退能力與風格展演，仰賴身心並進的美學勞動，絕非基因好就足矣。

「靠漂亮賺錢」才不是與生俱來

當代的互動式服務業，涉及大量美學勞動（aesthetic labor）：雇主透過招募、選材、訓練、監控、規訓和獎賞，重新打造工作者的肉身氣質，讓身體的能力與特質成為一種「技巧」，藉此生產各商家所主打的服務風格。學者陳美華分析，展演時尚的美學勞動者是進行一種多重投入的實作：同時動員身體、心智、情緒並同時與多人互動。

身體資本（bodily capital）比如化妝、髮型、服裝、笑的模樣和肌肉曲線，需要持之以恆的打造，這些努力背後是美感的判斷，美感則來自文化資本長期累積養成，且需要跟隨潮流持續更新。除了身體打造，互動過程的措辭、語氣、體態以及即時危機處理的情緒勞動同時存在。

上述「漂亮」背後無數的後台勞動，足以拆解身／心的二元對立，我們看見身心必須同時運轉才能順利再現主流文化的「理想身體」。

這些成本，常常在討論「漂亮的獲利」時被隱形了，嘲諷漂亮女生餓不死的言論，忽略了這些背後的多重隱形勞動。

網美經濟：數位社群的美學勞動

數位社群時代的多重美學勞動，可以從直播主、網美等新興職業看見轉變軌跡。

「社群網美」的生產模式有一明顯轉變，那就是網美本人即是自雇者，也可能成為接案工作者（接業配）。有別於實體公司的勞雇資本關係，少掉一層剝削，相對來說，網美與助理必須自行擔當文案、攝影、接洽、交通等全部工作，可見網美並非易事。

再以直播主為例，直播平台搭配不同主題需搭配不同服裝，直播主必須迅速掌握展演該造型的身體技術。網美與直播主的身體化美學，可以說是在大眾流行、自己及目標客群的美學凝視下逐步修正來的，在互動中建立自己的品牌風格。國內也不乏因風格鮮明而創立自家服飾品牌、成為KOL（意見領袖）的網美，漂亮成為一種奪權——無論是話語權或者經濟資本——的基礎。

網美的個人品牌帶來「漂亮新女力」的典範崛起，鼓勵女性「為自己而打扮」的同時，回球了男性凝視（male gaze）長期對女性外貌的強勢標準，從河道一片「她我可以」到開始出現「不管你可不可以，你，她都不可以」，男性（以中產男性為主）開始意識到自己也需相應的身體資本才能在此市場存活，「小鮮肉」開始跟「正妹」論述抗衡，當然也帶來部分「女性主義害我非自願單身」等出於相對剝奪感的錯誤歸因。

擁抱漂亮之下，陰性反抗？強化性污名和種族歧視？

「靠漂亮賺錢」並不是與生俱來，漂亮的存續來自經常性護膚、除毛、化妝、節食、重訓等無酬維持工作的女性日常。後女性主義藉由肯定消費、外貌展演來培力（empower）女性，常見於各式商品主打「女力」與「愛自己」的行銷方式，然而這種建立在生活風格上的「女力」，有一定侷限。

首先它內建了經濟／文化的階級，畢竟文化資本累積不易，同時需要配合經濟資本的消費。第二，身體資本和性別、階級、種族高度關聯，可能交織成種族化／階級化的性別歧視。最後，美學勞動的價值時常建立在「跟性工作者劃清界線」之上。

讓我們先把身體資本推到極致：模特。

《當女孩成為貨幣：一位社會學家的全球超富階級社交圈臥底報告》解析了座落在世界0.001％的VIP派對，那個「美模與美酒」（models and bottles）所構築的世界。美模與美酒，沒錯，人跟商品並列，可替換與累加，即使妳必須是一名職業模特（或至少是像模特的優秀平民）才得以通行這個全球富豪遊牧形成的封閉式社交網絡。

派對守門人管控場內有色人種總數，是明目張膽的種族歧視，真正常見的是，以「白人的美」作為標準，於是理所當然篩選掉多元族群，隱晦的「絲絨繩種族主義」（velvet rope racism）。在所謂的「頂級派對」上，這些潛規則鞏固著白人的崇高性（respectability），呈現性別、族群、階級的共謀。

性別因素除了性別化的身體、性別分工，還有性污名運作其中。

美學勞動工作經常與性工作劃分來證成「正當性」。

台灣50年代末開始強調商展小姐「身家清白」與年輕、未婚、初中以上學歷等條件；《華燈初上》裡暗指同事可能從事過性工作是「沒有看起來那麼單純」的小姐；公司規定直播主的乳溝不能超過幾公分；VIP派對上的世界富豪表示，現場地位最高的女孩（職業模特）並不可能成為交往對象，若她們從中獲得禮物等於從事「軟姓妓女」（soft hooking）工作，「我可能會跟她們上床，但我不會跟她們約會。」

結語：靠著「漂亮」運作的產業

上述種種的劃界，令人悲傷地看見「性污名」仍舊活躍運轉著，它差別性地烙印在女性身上，它也間接說明身體勞動持續被低估、貶抑的事實，正因如此才需踩在性、種族、階級的污名作用之上維持勞動尊嚴。