2021/12/17,
健康

境外+15、另回溯7名境外改本土：台北防疫旅館群聚1例進入社區，但足跡單純、匡列者目前皆為陰性

境外+15、另回溯7名境外改本土：台北防疫旅館群聚1例進入社區，但足跡單純、匡列者目前皆為陰性
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本日有7例境外移入個案在疫調過後改判為本土個案，7人分別為桃園、台北防疫旅館的相關群聚感染。陳時中表示，從這兩個旅宿目前的採檢情形來看，對社區的威脅相對弱。

本日有7例境外移入個案在疫調過後改判為本土個案，7人分別為桃園、台北防疫旅館的相關群聚感染。指揮官陳時中表示，這兩案因環境傳染的可能性相對比較高，因為員工採檢都是陰性。接下來會要求地方政府重新檢視防疫旅館，再由感染醫學會做全部的抽查。

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增15例COVID-19境外移入確定病例，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增15例境外移入個案，為8例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自英國（2例，案16883、案16890）、捷克（案16884）、美國（2例，案16885、案16888）、愛爾蘭（案16886）、新加坡（2例，案16887、案16892）、越南（案16889）、奈及利亞（案16891）、馬爾地夫（案16893）、柬埔寨（案16894）、菲律賓（案16895）、印尼（案16896）、泰國（案16897）入境，入境日介於今（2021）年11月23日至12月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

另有7例境外移入個案經疫調後改判為本土個案。案16821、案16841、案16851、案16856、案16862、案16865為桃園防疫旅館案16768的相關感染；案16859為台北防疫旅館案16870的相關感染。

醫療應變組副組長羅一鈞在記者會上表示，這個禮拜基因定序驗出21例感染Delta變異株，有14例列在境外移入，另外7例是與2個防疫旅館有關的個案，原本算境外移入、今天改列為本土。

桃園案採檢418人、3人確診，台北案1例進入社區、但足跡單純

指揮官陳時中指出，桃園防疫旅館案中，對社區比較有影響的是案16851，目前匡列的旅宿員工共37人檢測都是陰性，社區接觸者16人也都是陰性，另外回溯其他旅客後，總共採檢418人，目前陰性400人、陽性3人、檢驗中15人，其中316人現在列入居家檢疫、集中隔離中。

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確診的3名旅客為案16862、案16865、案16872，陳時中表示，他們都在旅社內、沒有出去。其中，案16872沒被列入本土個案，他曾住5樓，出防疫旅館後再檢驗第一次為陽性，第二次就變為陰性，研判這個案例在柬埔寨可能有被感染過，現在是陰陰陽陽的情況，對社區的風險很小。

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台北防疫旅館的確診者案16859同住者採檢都是陰性，旅館同樓層旅客有1人已離境，另外11人有10名陰性、1名陽性（案16870），其中案16859已經進入社區，但足跡相對單純，目前旅宿員工、超商接觸者檢驗都是陰性，案16870則仍然在旅宿內。

羅一鈞指出，案16859是從柬埔寨入境，案16870是美國入境，基因序列比對結果和桃園的防疫旅館序列不同，這個序列目前沒有在國內本土或境外移入被發現，與國際上的圖譜序列比對後，發現在美國有1600多筆相同的序列、柬埔寨沒有，因此研判由美國入境的案16870傳染給案16859的可能性比較高，所以在今天把案16859改判為本土個案。

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陳時中：環境傳染可能性較高

陳時中表示，從這兩個旅宿目前的採檢情形來看，對社區的威脅相對弱。傳染的路徑有各種可能，但不可能是透過員工染疫，因為員工採檢都是陰性，因此這兩個群聚案因環境傳染的可能性相對比較高，目前還在持續檢視相關的錄影、和當事人查證。

至於有沒有可能透過空氣傳播？陳時中指出，不排除要求在這一次檢測時，特別注意通風系統和排風。

陳時中表示，原本成立防疫旅館就有相關SOP，准駁是在地方政府。地方政府方面也會定期查核，但如果有新發現的問題，或在防疫旅館內裡面發生群聚情況，會要求地方政府在這段時間重新檢視防疫旅館，員工如果防疫概念不足要進行教育訓練，地方政府查核過之後，會請感染醫學會再做一次全部的抽查。

有記者問到，是否會因為防疫旅館群聚案，改變春節入境7+7+7的方案？陳時中回應，現在癥結的問題是防疫旅宿夠不夠乾淨、會不會變感染源，如果沒解決這個問題，而任意延長集中檢疫時間，那會讓延長人在比較不安全的地方的時間，染疫的可能性更高、社會威脅也更大。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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