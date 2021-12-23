《「同化」的同床異夢》：與同為日本支配下的朝鮮做比較，台灣人為什麼積極接受「同化」教育？

文：陳培豐

台灣人接受「同化」教育諸原因（節錄）

其實，如果與同時代法國統治下的殖民地，甚或日後日本支配下的朝鮮做比較，台灣住民對於國語教育之關心可說非比尋常的熱烈。在朝鮮所謂的統監政治期，官立普通學校與台灣國語傳習所一樣，不徵收授業費用便可以入學。相對於台灣書房的傳統教育施設書堂，也並存於日本統治下的朝鮮社會。

然而至少在「日韓合併」初期，日本政府想要在堅持「獨立保全」的朝鮮社會中募集到國語教育學生，是一件極為困難的事。因為，相對於台灣的上層階級並不避諱把自己子弟送往國語學校，朝鮮的「兩班」階層則相當不屑於把兒女送到日本教育的學校。

台灣和朝鮮之間對於國語教育的接受情形最明顯的差異，在於雙方對於如書房、書堂等傳統教育機關的態度。

領台後不久的明治三十二（1899）年，台灣的書房有1421所，其學生人數達到2萬5215人；相對的公學校僅有96所，其學生人數也才只有9817人。唯之後不久，伴隨著書房公學校化的進展，書房的學生人數每年逐漸削減。根據明治三十七（1904）年的統計，公學校增加到153所，學生人數也達到2萬3178人。這個數字超越了同年書房學生人數的2萬1661人；換言之，公學校與書房的學生人數，在甲午戰爭後約十年，業已出現完全逆轉的現象。

然而相當有趣的是，同樣被日本占領後的朝鮮。其被「合併」後的書堂數量不但沒有減少的跡象反而有增加趨勢。朝鮮的書堂首次有減少的跡象出現是在大正十一（1922）年後的事。雖同為日本統治下的殖民地，為何對國語教育的接受態度會有如此不同，駒込武的分析相當明晰。在此，筆者一方面延續著駒込武的研究，一方面論述台灣人之所以積極接受「同化」教育的背景。

（一）宗教、語言文化上的近似性

基於種種理由，對於十九、二十世紀歐美實施的殖民地教育，被統治的當地原住民的回應通常並不熱衷。原因之一在於支配者與被支配者之間宗教、世界觀、價值觀的對立。原本歐美列強所實施的殖民地教育與基督教有密切的關係，由於擔任學校工作的教師經常都有傳教士的身分，因此在教育場域中歐美的價值觀和精神時常與當地住民的宗教傳統、文化產生對立，兩者的衝突層出不窮。法國的阿爾及利亞統治便是這種殖民地教育衝突的典型例子。

基本上，法國在其統治下的阿爾及利亞中實施的是複線型的學制。除了實施以養成農民、手工業勞動者，亦即是遵循著適應主義的精神去設立學校之外，也設立了一些選良主義的教育機關，實施近代化教育。為了考慮到殖民母國的利害關係，選良主義的教育甚至在某個程度上承認阿拉伯文化和言語。

然而，儘管有減免授業費用，或提供宿舍和獎學金給優秀學生等措施，這些學校卻不受當地居民的歡迎，主要的原因在於「原住民頑固的宗教以及民族的自我主張意志」。相對來說，當地居民對於一些所謂「可蘭學校」，即便心中認為其教學內容陳腐、不能對現代生活有所幫助，但居於傳統文化親近性之理由，依然樂於接受。

然而領台初期，台灣社會中雖然存在有多數的佛教、道教信徒，以及少數的基督教徒；但是整體上來說，並不存在類似印度的印度教或伊斯蘭教似的鮮明宗教觀。同樣的情況也可見於統治者日本本身。雖說以教育敕語為教化的工具試圖同化台灣人，但是「國體論」充其量只是一個準宗教。

更何況教育敕語中所強調的兄友弟恭、父慈子孝等觀念原本都來自儒家，與台灣社會的價值秩序觀念本來就有某個程度的疊合。在薄弱的宗教觀念底下，台灣統治並沒有出現過類似西方殖民統治層次的宗教問題。為此，「同化」教育得以相對性順利而圓滑地在台灣推行。

除了宗教之外，語言文化的近似性也緩和了國語「同化」教育的實施阻力。理論上，台灣人對於「同化」教育的反抗程度和統治者實施教育的積極度應該成反比例關係。因此，在伊澤修二任內，台灣人反抗新式教育程度應該是最強的時期。然而甲午戰爭後不久，我們在台灣知識分子的社交圈所經常看到的卻是台日知識分子在共吟漢詩的和樂場面。以漢詩文這個台日文化上的共同文化資產為媒介，統治者在實施教育時經由文化霸權所形成的壓制、歧視現象變成曖昧模糊，在「同文同種」的錯覺下，文化對抗的緊張氛圍被緩衝不少。

在伊澤所提倡的「混和主義」這種禁欲和妥協措施下，台灣人的傳統文化、習慣，特別是漢文漢字以及其主要傳承機關—書房，均保存在台灣社會中。這應當也減少了不少台灣人抵抗統治者的警戒心。

與伊澤相較，進入後藤新平時期，無方針教育主義以及尊重舊慣的施政態度，原來就較少有與台灣人在文化上產生衝突的機會。台日兩地在宗教、語言、文化方面的近似性，以及執行政策時的慎重態度，使得在實行「同化」教育時，統治者與被統治者在文化上的衝突得以被控制到最低的情況。

（二）重視教育的觀念以及富裕的社會

領台初期，伊澤認為本島人擁有重視學問的傳統；為此對於日軍在戰亂期間破壞孔子廟、引發在地居民反感一事，曾加以批判和糾正。類似伊澤的主張，也可見於漢文科教授論爭中的主角橋本武。橋本武曾在論文〈台灣生徒習慣（其二）〉（〈台灣學生的習慣 [其二]〉）中提到，台灣人有一個良好的習慣，那便是對於寫過文字的「字紙」相當尊重，不輕易丟棄；看到被丟棄在地面的「字紙」必定將其撿起。橋本武認為這種把「字紙」當作是學問的象徵、神聖視之的傳統，廣泛浸透到一般民眾中。