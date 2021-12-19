製造疫苗也要「淨零碳排」：AZ、嬌生、輝瑞等各大藥廠如何迎戰氣候危機？

環境資訊中心綜合外電；黃鈺婷 編譯；許祖菱 審校

今年6月七大工業國（G7）領袖峰會承諾，將促使化學與石化等工業部門達到去碳化目標。以往的化學產業出於獲利考量，距離永續轉型還有很長一段路要走，近期在投資人和市場環境的影響之下，也逐漸出現曙光。

像是因為COVID-19疫情備受關注的製藥業，就開始陸續朝向永續方向轉型，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）宣布要在2025年之前達到自身營運淨零碳排、2030年之前整體價值鏈負碳排；美國藥廠嬌生（Johnson & Johnson）也宣布要在2045年，整體價值鏈達到淨零碳排；美國藥廠輝瑞（Pfizer）則以2030年達碳中和為目標。

巴斯夫、拜耳集團帶頭，化工業積極朝減碳目標邁進

國際能源總署（IEA）估計，化學產業在2018年的二氧化碳直接排放量達8.8億噸，而且還在持續上升中。2017年，歐盟（包含英國）工業部門的二氧化碳排放量達1.41億噸。企業已經認知到，單是提升效率還不夠，而更需朝向再生能源轉型。

例如，化工業龍頭巴斯夫集團（BASF）在今年3月設定了新的目標——在2030年以前，將集團的全球溫室氣體排放量減少25%，也就是從2190萬噸減少到1640萬噸。而巴斯夫也將透過投資風力發電，積極向再生能源轉型。

Photo Credit: Marcin Jozwiak@Pexels 不只傳統工業，化工與製藥業也須加緊腳步，設定去碳化目標，以阻止升溫達最危險等級

化學大廠拜耳集團（Bayer）則承諾，要在2029年將該企業能直接控制的範疇一與範疇二排放量[1]（scope1 & scope2 emissions），從2019年的376萬噸減少至218萬噸。

拜耳集團的範疇一排放量包括廠房與汽車使用的燃料，而範疇二排放量則來自該企業所購電力產生的溫室氣體排放量。拜耳集團預期，其中有2/3的減排量都將來自於能源轉型，未來該集團所購電力將全部來自再生能源。至於剩下的減排量，則會透過增加能源效率與改用替代燃料達成。

然而，企業要如何知道他們設定的減排目標，是否有助於達成《巴黎協定》——將升溫控制在2°C，或更理想的1.5°C以下的目標呢？

SBTi符合氣候科學的減排目標，全球上百間企業響應

包含拜耳在內的上百家企業，都參與了「科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative，簡稱SBTi）」。SBTi是由世界資源研究所（World Resources Institute）、世界自然基金會（WWF）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）與非營利組織CDP（碳揭露計畫）所共同提出，目的是協助企業以符合氣候科學的方法，訂定可以確實達成升溫控制的減排目標。此外，SBTi也會邀請專家審查企業所提出的目標。

早期化工業相信自己的產品能為氣候變遷帶來正面效益。在世界資源研究所負責SBTi技術發展工作的亞丁（Nate Aden）說，「SBTi推出的頭幾年，化工業堅持不訂定科學基礎減量目標，除非他們可以因為減排獲利。」

最後是日本的住友商事（Sumitomo）和積水化學工業（Sekisui）株式會社率先加入，其他化工公司才紛紛參與SBTi。目前總共42家化工企業參與，其中15家訂定的科學基礎減量目標已通過審核；製藥與生技業則有39家企業加入SBTi，有28家企業的科學基礎減量目標通過審核。

企業在參與SBTi時，可以將目標設定在「控制升溫不超過2°C」、「控制升溫低於2°C（Well-below 2°C）」、「控制升溫不超過1.5°C」等類別。

此外，企業也可以選擇是否簽署更具野心的「1.5°C企業目標」（Business Ambition for 1.5°C），也就是除了控制升溫不超過1.5°C之外，還需承諾在2050年之前達到淨零碳排目標。截至7月23日為止，全球共有665家企業加入「1.5°C企業目標」，總市值達13兆美元。

AZ零碳倡議表現突出，帶動製藥產業轉型永續

雖然製藥業的碳排量較少被討論，但2019年的期刊研究發現，製藥業的碳排濃度比汽車產業高出55%。科學家解釋，生化實驗室的能源消耗量幾乎是一般辦公大樓的10倍之多。再加上製藥過程每次僅小批次生產，又需更嚴格控制溫濕度、對於衛生標準的要求也更高，因此製藥廠消耗的資源與製造的污染，都比一般化學工廠來得多。

過去製藥業對環境的影響較不受重視，然而隨著社會關注度提升，生態友善轉型已然成為企業的「聲譽問題」，越來越多製藥公司轉型成更永續的企業，其中表現特別突出者如AZ。

除了提出經審核過關的科學基礎減量目標，AZ也簽署了「1.5°C企業目標」。此外，AZ在2020年1月的世界經濟論壇上更宣布，將投入10億美元執行一項企圖心十足的減排計畫「零碳倡議」（Ambition Zero Carbon），目標是在2025年之前，自身營運達淨零碳排，並在2030年之前確保整體價值鏈都達到負碳排。

Photo Credit: Pixabay 製藥廠消耗的資源與製造的污染，比一般化學工廠來得多

AZ執行長蘇博科（Pascal Soriot）說，「氣候變遷對人類健康、自然環境與全球經濟永續形成迫切威脅。AZ今天做出的承諾，將會加快我們減少對氣候造成影響的腳步，並激發全球共同合作、影響政策改變。」

AZ積極的氣候行動，也為自己贏來聲譽。AZ連續4年受CDP氣候變遷評比為「A級」（A List）；此外，AZ也從7000家企業脫穎而出，由加拿大市調公司「企業騎士」（Corporate Knights）選為全球百大永續企業，在生物製藥業排名第二。

嬌生也宣布淨零碳排，莫德納、BNT未加入「1.5°C企業目標」

除了AZ之外，較為知名的COVID-19疫苗大廠嬌生公司與輝瑞藥廠，在SBTi通過審核的目標，都是要將升溫控制在最嚴格的1.5°C以內，且都加入「1.5°C企業目標」。

至於莫德納（Moderna）與BNT（BioNTech SE）則未加入SBTi或「1.5°C企業目標」。

嬌生方面，設定了2045年整體價值鏈達到淨零碳排的目標。為了達成淨零碳排，嬌生也擬定短、中、長期目標，包括在2025年電力需求100%由再生能源供應、2030年公司營運達碳中和，並超越原先設定的科學基礎減排目標，以及2030年價值鏈上游（即範疇三）的絕對排放量，需比2016年減少20%。

媒體報導指出，嬌生本月與義大利再生能源公司「Enel Green Power」簽訂3份虛擬購電合約[2]（virtual power purchase agreements，簡稱VPPAs），為嬌生在歐洲三大部門（製藥、醫療器材與消費者保健產品）的所有資產提供100%再生能源，此舉將加速嬌生達成2025年完全使用綠電的目標。

至於BNT則在今年5月發布首份永續報告書，明確訂出最遲於2030年達成氣候中和的目標。BNT並指出，從今年1月起，該公司85%的能源都來自綠電、氣候中和天然氣與氣候中和區域供熱。

Photo Credit: Marta D（CC BY 4.0） 生化實驗室的能源消耗量幾乎是一般辦公大樓的10倍之多。嬌生為達成減碳目標，近日向義大利再生能源公司簽訂了3份虛擬購電合約

當碳排量左右企業聲譽，高碳排的製藥業也加緊腳步轉型

科學家指出，不是每個企業都願意許下大膽的承諾，因為他們評估氣候行動是否「足夠」的參考依據，是客戶是否滿意，以及監管機構是否無話可說。

科學家建議，像是社會大眾、醫療院所與監管機構等權益關係人，都應該要對產業界抱有更高的期許，並促使企業為氣候行動付出更多。唯有當永續性長期與企業經濟價值相連結，且投資人和市場也予以認同，製藥公司才有可能大膽地將生態友善的承諾，並嵌入他們的核心商業模式。

安永（Ernst & Young）全球生命科學產業負責人史潘斯（Pamela Spence）評論道，其中做得最好的企業，將能存活下來並蓬勃發展。

註釋

範疇一（scope 1）為機構擁有或控制的來源所產生的直接溫室氣體排放；範疇二（scope 2）指機構消耗所購電力、熱或蒸汽時產生的間接溫室氣體排放；範疇三（scope 3）為其他間接排放源，指除了範疇二之外，價值鏈中發生的所有間接排放，包括上游（如供應鏈）及下游（如客戶）排放。（參考：環保署、太古公司說明） 虛擬購電合約（virtual power purchase agreements，VPPAs）：用電戶與發電商雙方合議購電費率，簽訂10至20年的虛擬購電合約，發電商會將再生能源憑證（RECs）轉移給用電戶。不過發電商不會將電力直接傳輸給用電戶，而是透過電力市場銷售，並依據電力市場中銷售的金額，計算簽約時合議之費率差額，多退少補。（參考：經濟部能源局說明）

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航