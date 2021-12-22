【串流哈燒片】《華燈初上》：狗血劇情背後，看見一部時代寫實、女性群像劇的魅力所在

文：葉家瑈（語文與創作學系學生）

近年來，各國以「女性」相關議題作為主軸的影視作品層出不窮。掌握電影主流審美的漫威推出《神力女超人》、《驚奇隊長》等女性英雄電影；而華人電視劇則是掀起「大女主劇」熱潮，《延禧攻略》、《司藤》等劇都因強大的女主角廣受好評。

「#Me too」運動中，女性因遭受相似傷害而齊同發聲，也加強了女性間互助、團結的聲浪。影視作品中刻畫女性惺惺相惜的姊妹情誼，也往往比爭風吃醋、雌競情節的評價更加正面。「英氣、強悍、不需要男人」似乎成了近年女性題材劇集的流量密碼。

可是《華燈初上》中的重要劇情，多是女性間因男人引起的紛爭：雙女主「蘿絲」與「蘇」為了一個男人姊妺反目；「愛子」、「阿季」為了喜歡的男人而攻擊「蘇」；「百合」為了戀人走上歧路去販毒……。

上述這些女性因為陷入愛情而做出傻事的情節，似乎已經被貼上「過時」、「狗血」的標籤，可是《華燈初上》卻沒有受到阻礙、仍舊好評如潮。

除了卡司亮眼、演員演技精湛、場景考據完整、拍攝手法細膩等影視作品的硬實力外，《華燈初上》又有哪些亮點？能讓人忽視負面標籤、跟著情節跌宕起伏。

1. 角色琢磨深入細膩

《華燈初上》對六位酒店小姐都有細膩的刻畫，由其對蘿絲的著墨最深，另一位女主角蘇則次之。兩人是相伴多年的姊妹，卻因為心儀的江瀚始終選擇蘿絲，蘇的嫉妒、爭勝心態逐漸顯現。

因為鋪墊完整以及演員演繹深刻，觀眾會感受到蘿絲被拋棄的掙扎、被姊妹背叛的衝擊、反擊後自己卻滿心瘡痍的痛楚；觀眾會感受到蘇與江瀚相遇的悸動、看著姊妹與暗戀之人談情說愛的辛酸、以及到最後仍被視為玩物的痛苦。

了解角色的動機後，即使無法苟同，那股劇烈的遺憾與痛心也會比理智的批判先一步到來。因為人物塑造足夠豐滿，觀眾會為她們在感情中的癡與傻感到嘆息，而不是覺得彆扭與不合理。

其他角色雖然沒有足夠篇幅一一細說，但劇情的線索完善了每一次衝突的發生。愛子因予恩的解危而傾心、又因為蘇傷害予恩的感情而攻擊，這樣略顯幼稚的情節在一位年輕氣盛、敢愛敢恨的女孩身上，卻顯得活靈活現、觸人心扉。

酒店中最年長的的阿季，身揹賭債、渴望逃離窮酸家庭；感情裡不計付出、機關算盡，各種因素組成了她對中村先生這位富有又紳士的日本客人，那種夾雜物質與感情的渴望，也讓她對於蘇的敵意合理又可悲。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

2. 反映時代社會現實

1980年代在台北林森北路一帶，聚集了許多從日治時期延續下來的酒店文化。在《華燈初上》中可以看到，這些日式酒店的小姐們「賣笑不賣身」，利用在酒客間周旋、巧語媚笑，換得開酒抽成。她們每天在不同的男人間左右逢迎，理應看清世間言語中的虛情假意，但與之相反，她們因厭倦逢場作戲，反而更渴望能找到一個溫柔的歸宿。

於是酒店小姐們往往因為一種浪漫的宿命感，而陷入愛情的漩渦：蘿絲與蘇迷戀上江瀚的文藝氣質與情話；百合迷戀上與自己處境相似的男公關；愛子迷戀上英雄救美的何予恩；阿季因為中村先生的財富與對自己的禮遇而認定他……。

《華燈初上》反映出1980年代酒家女面臨的感情難題。這些太過赤誠的愛恨嗔癡，對她們而言是少數能自己選擇、做回自己的方式，但卻也因此被利用、玩弄與拋棄，令人唏噓。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

3. 展現女性的多面性

隨著性別角色愈發多元開放，女性在影視作品中的形象更加豐富。「惡女」也成為近年頗具人氣的一種角色。例如電影《自殺突擊隊》的「小丑女」；電視劇《禁忌女孩》的「娜諾」，都是因為不落俗套的「惡女」形象大受歡迎。

現今的影視作品中，比起傳統「單純善良」的女性角色，大眾更能夠欣賞「機敏聰慧」、「敢愛敢恨」，甚至是「詭計多端」、「殺伐果決」等不完全正派的女性角色。或許是因為大眾審美疲勞，所以這些更有「個性」的特質脫穎而出；也或許是豐富多面的女性，讓人更感到有血有肉、得以共鳴。

《華燈初上》中的女性都有各自的性格缺陷，也各個心懷鬼胎。她們不能被單純地定義為好或壞，更無法粗略地用幾個對立形容詞去做註解。

身而為人，性格中本就有太多無法梳理的糾結。這種糾結，是蘇與蘿絲為了男人兩相怨怒的癥結；是她們發生衝突卻默契相守的理由；是蘇對蘿絲說「我們放過彼此吧」的原因；是蘿絲看見蘇的屍體，仍痛哭失聲的謎底。好的人物塑造，就是沿著生命長出許多分岔的枝枒，但同時所有矛盾、也都渾然一體。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

四、總結

有人評價《華燈初上》為包裝精緻的狗血劇，我卻以這部作品舊哏翻新，藉由細膩刻劃、反映時代，創造出多元豐富的女性意識。劇中女性難過感情關，但各個獨立鮮明、並不是男人的附屬品；她們因情愛彼此生怨，但更多的描繪出了生命的殊途與同歸。這些都是《華燈初上》作為一部時代寫實、女性群像劇的魅力所在。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航