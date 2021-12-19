韓國統一部報告：國際制裁下，北韓私人經濟規模已超越國有經濟

文：德國之聲中文網（路透社等）

韓國統一部就北韓近10年在政治、經濟和社會領域發生的變化發布了一份報告。該報告除了本國收集的數據，還融入了聯合國的相關資料，此外，該文件也參考了脫北者的敘述。

報告指出，新冠疫情發生後，本已封閉的北韓實施了更為嚴格的鎖國政策，加上因核武導致的經濟制裁，倒逼北韓的私人經濟在夾縫中奮發圖強，該領域目前在全北韓的經濟佔比從10年前的28％上升至38％。

同期，政府主導經濟從原先的37％降至29％。一些國有、私人混合的經濟類型佔有9％的比例，上升了兩個百分點。商鋪的數量增長了4倍，甚至超過頂峰時期2018年的1368家，而2011年金正恩上台時，全北韓只有338個商鋪。

韓國統一部的報告寫道，鑑於市場化的趨勢還在繼續，長遠看，北韓私有經濟將持續增長，人民的活動正在形成一種國家和私人的雙重經濟。

2011年12月，其父金正日病故後，金正恩正式接管北韓政權。同父親不同，金正恩並不徹底反對市場經濟，在他的領導下，北韓人民的生活水準有了一定改善，國民生產總值在2016年增長了3.9％，是17年以來最大的增幅。

北韓試驗核武以及遠程導彈的行為導致國際經濟制裁，該國經濟蒙受嚴重影響。據一名韓國統一部的官員說，金正恩2017年宣稱在國家擁有核武能力

之後，將發展自力更生的經濟。他說，「總之，為讓經濟持續發展，人民生活繼續改善，他們有必要改變政策，實施去核化以及進行經濟合作。」

疫情和自然災害雙重打擊下，北韓國民生產總值2020年降至22年來的最低，糧食產量也跌至10年來最低。同最大盟友中國的貿易2020年同2014年的最高值相比下降了90％。

金正恩本月警告說，明（2022）年的經濟形勢將是一場艱難的鬥爭，但儘管如此，改善人民生活是政治焦點。疫情爆發以來，該國官方從未宣佈過感染情況，但從疫情一開始平壤便下令封鎖了邊境，國內的公共交通和運輸受到嚴格限制。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航