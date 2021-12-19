2021/12/19,
國際

韓國統一部報告：國際制裁下，北韓私人經濟規模已超越國有經濟

韓國統一部報告：國際制裁下，北韓私人經濟規模已超越國有經濟
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在疫情和被制裁的夾縫中，北韓的私有經濟顯露出生機，在全國的經濟活動中，目前私有經濟的比例甚至超過國有經濟。

文：德國之聲中文網（路透社等）

韓國統一部就北韓近10年在政治、經濟和社會領域發生的變化發布了一份報告。該報告除了本國收集的數據，還融入了聯合國的相關資料，此外，該文件也參考了脫北者的敘述。

報告指出，新冠疫情發生後，本已封閉的北韓實施了更為嚴格的鎖國政策，加上因核武導致的經濟制裁，倒逼北韓的私人經濟在夾縫中奮發圖強，該領域目前在全北韓的經濟佔比從10年前的28％上升至38％。

同期，政府主導經濟從原先的37％降至29％。一些國有、私人混合的經濟類型佔有9％的比例，上升了兩個百分點。商鋪的數量增長了4倍，甚至超過頂峰時期2018年的1368家，而2011年金正恩上台時，全北韓只有338個商鋪。

韓國統一部的報告寫道，鑑於市場化的趨勢還在繼續，長遠看，北韓私有經濟將持續增長，人民的活動正在形成一種國家和私人的雙重經濟。

2011年12月，其父金正日病故後，金正恩正式接管北韓政權。同父親不同，金正恩並不徹底反對市場經濟，在他的領導下，北韓人民的生活水準有了一定改善，國民生產總值在2016年增長了3.9％，是17年以來最大的增幅。

北韓試驗核武以及遠程導彈的行為導致國際經濟制裁，該國經濟蒙受嚴重影響。據一名韓國統一部的官員說，金正恩2017年宣稱在國家擁有核武能力

之後，將發展自力更生的經濟。他說，「總之，為讓經濟持續發展，人民生活繼續改善，他們有必要改變政策，實施去核化以及進行經濟合作。」

疫情和自然災害雙重打擊下，北韓國民生產總值2020年降至22年來的最低，糧食產量也跌至10年來最低。同最大盟友中國的貿易2020年同2014年的最高值相比下降了90％。

金正恩本月警告說，明（2022）年的經濟形勢將是一場艱難的鬥爭，但儘管如此，改善人民生活是政治焦點。疫情爆發以來，該國官方從未宣佈過感染情況，但從疫情一開始平壤便下令封鎖了邊境，國內的公共交通和運輸受到嚴格限制。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。